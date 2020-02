Diario Judío México - NO TE KERO MAS…..

Dinguno muere de tristesa

Ni el amor tambien mata

Ansina avlan falso o vedra

Ma ke pensar de los versos ?

Dizen ke pena de amor no dura

Si no se ve un tiempo se olvida

Kero kreyerlos, amo la vida !

Si tal es porke no amahan mis yoros ?

Oyi, demandas por mi

Te aze pena lo ke sufri !

No lo saves ke yo me muri !

No me kayintan tus biervos…

Flores i palomas te plaziyan

La mar, los rios… te arrebiviyan

Amava tu boz, tus rizas m’enkantavan

No bivo mas kuando estas leshos !

No, no es ni un yerro ni un revolto

Solo yoro… Arrepintida ? No lo esto !

Miro i miro al sielo i tengo friyo…

No te kero dospues de bezos ajenos

Alora… Ke mal es mi dolor ?

Porke me siento sin respiro, sin kalor ?

Una fotografiya me soriye kon amor

Miradas mintirozas bolan komo pasharos….

Anjelo de la noche del payis de inyeves

No puide darte mi alma para ke te la yeves

La kastiges a tu plazer i me salves….

No me valen mas ni dudas ni enganyos !

Sharope Blanco