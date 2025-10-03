Testigo de una época: un libro fascinante recupera la cotidianeidad de los judíos en México, a principios del siglo XX

–En el libro encontré mis raíces y también un amor y desamor de mi tío en sus palabras. Yo amo a Velarde, en el capítulo dedicado a México encontré a un judío recién llegado con unas palabras y unas expresiones que demuestran cómo había captado al país tal cual era. Me hizo acordar mucho a Velarde. Mi tío prologó el libro en 1939, que es un año fatídico, de destrucción, la migración estaba limitada y obstaculizada. Este canto a México fue prestado a la sinagoga Justo Sierra para sus visitas guiadas, le di un fragmento y me dio mucho gusto encontrar esas palabras cuando voy al templo. Cuando ve a México con los ojos de recién llegado se parece mucho a la tierra donde nació Moisés, que era Grodno, Bielorrusia. Habla de los migrantes que se asentaron, que se convierten en guías y procuradores de quienes llegan.