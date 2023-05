¿Será importante saber cómo me ven los demás?

Realmente, esta pregunta está dividida en dos partes. La primera es si realmente es importante. Y la segunda es si lo que se desea saber es cómo me ven los demás o cómo creo yo que me ven los demás.

Antes de analizar las posibles respuestas, debemos aclarar que en el supuesto caso (y respondiendo rápido) que sea que los demás me vean mal, ¿lo aceptaré o será que en ese momento deje de interesarme cómo me vean?

Y otra pregunta: ¿Acaso existirá una manera 100% fehaciente para obtener la respuesta correcta o siempre tendrá un margen de error? Suponiendo que exista esa respuesta correcta, ¿depende de lo que digan cómo me ven o de lo que yo perciba según lo que digan? Y suponiendo que la respuesta se obtenga en base a lo que digan, ¿acaso podré asegurar que no mienten?

Entonces, si desde ya estoy sospechando y dudando tantas cosas, ¿acaso no será, entonces, mejor averiguar cómo veo yo a los demás?

Y suponiendo que tenga todas las respuestas, ¿acaso eso me servirá de algo? Porque si la respuesta es que me ven bien, es muy probable que pasen dos cosas o una de las dos: no mejorar o presumir ¿Hay algo de bueno en eso?

En fin. Yo creo que sí es importante saber cómo me ven los demás, porque eso significa que existo para la sociedad. Como aquel que dice que Dios no es bueno, al menos está reconociendo que existe. Eso sólo le importa a esa persona, no a Dios. En cambio, a nosotros sí nos importa mucho que los demás sepan de nuestra existencia, ya sea para bien o para mal, pero sabremos, al menos, que formamos parte de una sociedad.

Y suponiendo que me vean mal o bien, no importa, ¿cómo saber si ven bien o mal? Tal vez me ven mal porque saben percibir. Tal vez me ven mal porque no saben percibir. Tal vez me ven bien porque saben percibir. Tal vez me ven bien porque no saben percibir. ¿Y cómo saber si saben o no saben percibir? ¿Acaso por lo que yo perciba de sus respuestas? ¿Y si el que no sabe percibir soy yo y cuando ellos dicen que me ven bien o mal yo percibo lo contrario? Porque si afirmamos que existe la posibilidad que ellos no sepan percibirme, ¿porque no ha de existir la posibilidad que sea yo quien no sepa percibir a ellos, a sus respuestas?

Pero si lo que más nos interesa saber es cómo nos ven los demás a nosotros, creo (y tal vez no creo) tener una respuesta.

Cuando alguien es bueno con los demás, o al menos con alguien, ese alguien lo va a percibir y actuará en consecuencia. Claro que es posible que esa otra persona esté llena de maldad y no nos corresponda, pero con nuestros buenos tratos hacia él, es posible que esa persona actúe en consecuencia. Por lo tanto, si deseamos saber cómo nos ven los demás, la respuesta es depende de cómo lo veamos nosotros.

Y si esa otra persona tiene maldad y no actúa de manera correspondiente, eso no quiere decir que nos vea mal, sino tal como hemos dicho: está plagado de maldad o tal vez celos o envidia. Pero nadie cela ni envidia a quien es peor que uno mismo. Se envidia a quien es mejor. Y la envidia tiene varias variantes. Ya sea por fuerza, inteligencia, belleza, destreza o lo que fuere. Nadie envidia a quien en cualquier aspecto es peor. Me refiero que que no lo envidia en ese aspecto, tal vez sí en otros.

Según esta respuesta, todo lo antedicho se viene abajo, dado que yo sí sé cómo percibo a los demás. No es posible que me equivoque en mi percepción. Sí es posible que me equivoque en mi visión, en el concepto que tenga yo de esa persona, pero no en saber si esa persona me cae bien o no. Sé que me cae mal o sé que me cae bien, pero no dudo en cómo me cae esa persona.

En resumen: si quieres saber cómo te ven los demás, fíjate en cómo tú ves a los demás y esa misma manera será como te vean ellos a ti.