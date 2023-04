Zakynthos, Gresia

Tuve menester de un deskanso, después de un semestre largo i laboryozo en la universita miya. Mi famiya se topava en el mesmo tyempo en un lugariko en una punta darom (sud) de la península de los Balkanes, una chika izla ke no es muy konosida en Gresia. Yo me desidí de unirme a eyos. Bolando desde Tel Aviv a Atenas i desde Atena, el viaje mos trusho a la izla de Zakynthos también konosida komo “Fiore di Levante” (“Flor del Oriente”), ke el nombre italiano es Zante.

Komo kada turista, meldi durante el viaje el gía del viaje, i me ambezi un poko sovre la istoria, la agrikultura, el tyempo i en el ultimo momento las fuentes de la poesía del imno nasional. No meldi ni una sola palavra de lo ke realmente iva enkontrar en la izla. El viaje desde el aeroporto asta muestra villa duró un poko de tiempo. Pasando el kamino sovre el bodre de la mar, mos dirijimos por la ruta tortuosa al kazal de muestra destinasion.

Una mujer aedada, una kazalina grega típika, vestida todo en preto, mos resivio kon una kayante sonrisa. Izimos un paseyo alderedor de su lugar favorito (seguro este lugar era un motivo de su gaava i orgulio.) También mos yevo en su propia kaza (todo en stilo antiko, kamaretas de echar, la sala, los salones). En lel mupak mos dimos kuento de los platos oténtikos (en manera grega) ke eran enkolgados ensima del viejo forno. Todos estos se davan a los musafires a usarlos. Mosotros le eksplikimos ke por razones relijiosas, malorosamente no podemos usar el mupak pero no teniamos ningúna problema, por modo ke trushimos muestros propios platos i tendjerés…

Fue entonses kuando empesó todo.

Eya paresio konfundida. Miró a mi padre, i en supito sus ojos se iluminaron. Se dio kuento de su yerro. Mos kombido de sigirla en la guerta. Desde la altura donde mos topavamos, vimos una maraviyosa vista de la mar i los barkos. Ma la vieja keriya atirar muestra atension a una kompletamenta otra direksión.. “Mirá ayi, por favor!” Eya keria amostrarmos las kolinas. Kería saver lo ke vimos.

“Los arvolés, la vejetasion,” mos disho mi padre… “Mirá una otro vez i esta vez mas bueno kualo se ve en la leshura”, mos ordeno.. “Algo ke parese komo dientes, no identifikados, manchas blankas”, disho mi padre. Eya mos miró durante un largo tiempo i disho: “Esto es el sementerio djudío”. Me sorprendió. Mos sorprendió a todos. Estavamos aki en una izla en Gresia. Ken oyó avlar de los Djudios en este lugar?. Kije rekodrar el pasado sovre las istorias i ekperiensas ke eskuchi de amigos ke estuvieron aki. Nada no me vino en tino.

Desde este momento asta ke sali de la Gresia, estas vakansas de enverano, mi repozo ayi, el bever “ouzo” en la playa, se konvirtieron en un viaje maravioso. Por último, deskuvri una istoria inolvidavle.

A la manyana sigiente, me suví a la motosikleta i tomi kamino para ver el sementerio. Me tomo un frio yelado kuando vide por la primera vez la “Estreya de David ” (Magen David) sovre la chika i preta entrada. Mi tremblor pujo, kuando entri en el sementerio. Esto era un sementerio grande ke konteniya sienes de tumbas desde el sieklo 16 asta 1955. La zona estava bien konservada, i chikas piedresikas se topavan sovre muchas tumbas, komo si estuvieran aki djente vijitando resientamente. 1955? – Pensi por un momento. Konosiendo un poko la istoria de Gresia i sus izlas, saviya ke ay grandes partes de esta rejion ke fueron derrokados de los nazis, komo Rodas, Corfú, Salónika, Atena. La pérdida de la vida djudía en Gresia fue devastadora Desde 1944, kaji ke no kedaron djudios en las komunidades grandes. Ansi desidi de azer una bushkedada.

En el sentro del sementerio avía una kaza chika. Me fui ayi. Esta es la kaza de un shomer (la tresera jenerasyon de shomeres del sementerio djudío en Zakinthos). El ombre sólo avlava grego. La inkapasidad de avlar esta lingua me empedio de konversar profundo kon él. Yo kería kontinuar la bushkeda de la istoria de la djuderia de la izla, i dentro un poko de tiempo estuve en la kaza de la munisipalidad. Kuando le dishe al sekretario lo ke estava bushkando, me preguntó si avía ido al kal. La pregunta era simple, komo si el me preguntó sovre una koza ordinarya, de kada diya. “Pardón?”, pensi ke no lo oyi bien. “Kal en la izla?”. Él me dio las instruksiones. La sinagoga se topava en una kaye en el sentro de la izla. Desde la kaye paralela, el espasioo entre dos edifisios teniya una puerta de fierro preta, komo la ke vide en el sementerio. Por ensima de la puerta avía un arko de piedra kon un livro avierto, tradusido libremente del orijinal ebreo, “Este lugar sagrado fue el kal Shalom.” Aki, mientras del terretemblo de 1953, livros de la Torá, apropriados antes de ke la komunidad se establesió, fueron kemados. “A través de la puerta serada vide dos estatuas. A djuzgar de sus senektud, paresían komo rabinos. El eskrito en la pared me dio a entender el kontrario: “Esta eskriturya presenta el agradesimiento a la Judería de Zakynthos de parte de Karrer, el Mayor de la munisipalidad i del Obispo Crisóstomo”.

Ke gratitud? Ken son estas personas? Por ké las estatuas? Ké pasó akí? Tenía muchas preguntas.Keria enkontrar una segita, una repuesta. Me torni a la munisipalidad, emosionada i tremblando. Fui ande el sekretario, ke me konosio, i ampesi a azerle preguntas sovre lo ke pasó akí. Él me embiyo al segundo mayor de la munispalidad en el treser piso. Lo topi en su buro. Le pregunti si él me puede dar unos kuantos minutos. Él akseptó kon buena velundad. Media ora más tarde sali kon la sigiente informasión:

El 9 de septembre de 1943, el governador de la okupasyon alemana (un ombre yamado Burns) se adreso al Mayor de la municipalidad Lukas Karrer, ordonando de obtener de el una lista detalyada de todos los djudios en la izla. El Mayor se konsultó kon el Obispo Crisóstomo i djuntos desidieron de dezechar el ordeno del governador Alemán. Al día sigiente fueron ovligados de presentarsen ande el governador. El governador insistió en repetando kon vehemensia su demanda para obtener la lista. El Obispo ekspliko al governador ke es verdad ke estos djudios no son kristianos, pero biveb en paz i trankilidad durante siglos. Eyos nunka no molestan a ninguno, disho. Fueron eyos komo gregos igual komo los otros gregos, i seriá un danyo por todos los residentes de Zakynthos si se van. El governador insistio ke le denn los nombres. No teniendo otro remedio, el Obispo le entregó un pedaso de papel ke konteniya sólo dos nombres: el Obispo Crisóstomo i el Mayor Karrer. Además avia una letra del Obispo ke mando a Hitler mesmo, kon una deklarasión ke los djudios de Zakynthos están debasho su otoridad i su responsabilidad. El governador tomó estos dos dokumentos i los embio al militar nazi en Berlín.

Entretiempo, los líderes de la izla apelaron a los dudios lokales i egzijieron ke se eskonden en las kazaas de los kristianos en las kolinas. Bastante sorprendente i rapido se anulo el orden (para rekosjer los dudios) – todo grasias a estos líderes dedikados, ke sakrifisieron sus vidas para salvar a los djudios lokales. En oktubre de 1944, los alemanes se retiraron de la izla, deshando detrás de todos los djudios solo 275 personas. Toda la populasionn djudía en la izla sovrebivió intakta, mientres ke en otras rejiones, fueron destruidas munchas komunidades djudías.

Esta singular istoria se deskrive en el libro de Dionyssios Stravolemos, “Un Akto de Eroísmo – Karidad”. Kansión de la Vida “, i un filmo de Tony Lykouressis. De mesmo, la Guía de Viaje de la Vida Izacs, en 1947, mos konta ke un grande número de djudios emigró a Israel, ma los djudios de Zakynthos vinieron a bivir en Atena. En 1948, en rekonosimiento del eroismo de los abitantes de Zakynthos durante el Olokosto, la komunidad dudía kontribuyó a los vitrajes de las ventanas de la Iglesia de San Dionyssios. En agosto de 1953, un terretemblo grando derroko la izla. La mahala djudia en su totalidad, i las dos sinagogas, fueron kompletamente destruidad. No mucho tiempo después, los otro 38 djudios pasaron a bivir a Atena. En 1978, Yad Vashem dio a “Obispo Crisóstomo i el mayor Lukas Karrer” el título de “Justos entre las Nasiones “.

En 1988 murio en marso el djudio de alkvo de la izla Zakynthos, Ermandos Mordos, i fue enterado en Atena. Ansi se serro el sirkulo de la presensia djudía en la izla ke vino a su fin, después de kinyentos anyos. En 1992, en el lugar donde estava la sinagoga espanyola antes del terretemblo, el Konsejo de Komunidades Djudías de Gresia izo dos estatuas de marmol komo omenaje komemorativo para el Obispo i el Mayor.

Unos días antes ke avía planeado de deshar la kaza de la izla i retornar a Israel, me fui a la banka para trokar dolares en euros, ke mesmo aki en un lugar semejante komo una banka, reushi a arekojer una otra piesa de la enigma de esta djuderia. Una empleada ke estava avlando por teléfono i komiendo un bokadiko, me yamo. Kuando vino mi torno, le di la suma de dolares, i eya me entregó las paras en un envelop sin azer dinguna identifikasión. Más tadre, kuando avrí la envelop, me sorprendí de ver tantas paras. Me paresio ke no le dishe korrektamente kuantos dolares devia trokar i, en lugar de konvertir $ 1,000, eya me dio el ekvivalente de $ 10,000! Realmente me sorprendioo ke el sekretario no me avía dado ninguna atension. Por siguro, a la fin, kuando la banka se daria kuento ke el dinero estava mankando, tendría la posibilidad de toparme. A la manyana sigiente, yami la banka i pude avlar kon el djerante. Le pregunti si ay un problema kon los kuentos de la noche pasada. “Es eya deve ser la mujer kon los dolares”, disho, i de vista me invitó a su ofisina. Una ora más tadre, yo estava en la banka. Kuando entri en la ofisina, el ombre asentado enfrente del djerante sovre una otra siya me dio su lugar. Kompartí mi eksperiensia kon la banka i dishe ke podría ser muy fásl para mí de desapareser kon las paras. El djerante se ekskuzó de manera muy profesional sovre la forma en ke me trataron mal i me dió las grasias una i otra vez de retornarles el dinero. Para eksprimir su agradesimiento, invitó a mí i a mi famiya a komer en un restaurante de buena reputasión de la izla. Le ekspliki ke komer seria muy komplikado por modo ke mosotros somos djudios. i komemos solo kasher. Él demando mi adreso para ke pueda embiarmos una kasha de vino. “Esto es un problema,” le dishe. Le ekspliki ke vine de Israel la semana pasada para azer vakansas, no para kedarme en un lugar solo. Le ekspliki: “Pokos días después ke vine aki, me sorprendió de saver ke avia aki una komunidad djudía antes 25 anyos”, i le dishe, “El no me deve nada por modo ke eyos azieron mucho para salvar los djudios. Para amostrar mi apresio i gratitud a lo ke izieron por los djudios de Zakynthos, es de retornar este dinero, ke no me apartiene i dizir: Grasias”.

Uvo un silensio ke me paresió muy largo.

El ombre ke dio su siya i ke no disho ni una palavra durante la konversasión, se enshugo sus lágrimas de los ojos, me miró i dishó: “Komo inyeto de Karrer, el Mayor de Zakynthos, esto muy impresionado i kería darle las grasias”

Espero ke este evenimiento vos tokó.

Transladado del Ebreo por Rivka Abiry – Original article- Leora Goldberg Dec.30,2009