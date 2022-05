Inmediatamente después de la muerte de la reportera de Al-Jazeera Shireen Abu ‘Akleh en fuego cruzado entre pistoleros palestinos y las fuerzas armadas israelíes en el campo de refugiados de Jenin el día 11 de mayo del presente año 2022, surgió un debate en el mundo árabe y musulmán sobre si los musulmanes pueden referirse a Abu ‘Akleh, quien era cristiana, de «mártir» y si está permitido decir ‘pueda Alá tener piedad de ella’, una frase pronunciada tradicionalmente en árabe sobre el difunto, o rezar para que Alá le conceda su perdón. El tema fue discutió en las redes sociales, especialmente en Twitter, así como en la prensa árabe y también fue abordado por clérigos y estudiosos islámicos de todo el mundo árabe.

Elementos islamistas y salafistas afirmaron que el islam prohíbe referirse a un infiel como mártir y rezar por su alma y ??que cualquiera que sea no-musulmán es considerado infiel. El inmenso aprecio por el trabajo de Abu ‘Akleh como periodista y su contribución a la causa palestina no cambia esto, dijeron, ni tampoco el hecho de que fue víctima de asesinato e injusticia. Estos hicieron hincapié en que no hay lugar para consideraciones políticas cuando el tema trata sobre las leyes del sharia islámico.

Este discurso islamista provocó furiosas reacciones de periodistas árabes musulmanes, que lo calificaron de reprobable y contrario al espíritu del islam y afirmaron que no corresponde a los seres humanos decidir quién es o no digno de la misericordia de Alá.

Los clérigos musulmanes y los estudiosos religiosos también se sintieron obligados a abordar este tema, que concierne a la actitud hacia los no-musulmánes en el mundo musulmán y que está plagado de implicaciones políticas complejas. El jeque ‘Ali Al-Qaradhari, secretario general de la Unión Internacional de Estudiosos Musulmanes (UIEM), la cual es financiada por Qatar y tiene su sede en Doha, emitió un fatua que establece que un no-musulmán que muere combatiendo por la patria, o por una causa justa, puede ser llamado mártir y se le permite desearle la misericordia de Alá por su alma. Sin embargo, Al-Qaradhari enfatizó que tal individuo no es «un mártir por el bien de Alá» y no es necesariamente admitido en el paraíso.

Las críticas que se suscitaron por este fatua llevaron a Al-Qaradhari a publicar algunas aclaraciones al respecto y finalmente a proponer la celebración de un simposio religioso para resolver el tema. Varios clérigos de Egipto, Marruecos y Gaza también dictaminaron que está permitido rogarle a Alá que tenga misericordia del alma de Abu ‘Akleh.

La prensa árabe publicó numerosos artículos que condenaban duramente a los islamistas que prohibieron llamar mártir a Abu ‘Akleh y rezar por su alma. Estos artículos afirmaban que la existencia misma de dicho discurso refleja «una mentalidad enfermiza» y «un grave defecto en la comprensión de la religión» y que quienes lo difunden son «rehenes de visiones ignorantes que llenan sus mentes de hostilidad, odio y agresión».

Otros escritores, sobre todo Buthaina Sha’ban, asesora del presidente sirio Bashar Al-Assad, acusaron a Israel de fomentar este discurso divisivo en un intento por distraer al mundo de lo que llamaron el asesinato de Shireen Abu ‘Akleh.

Este artículo da un repaso al debate sobre este tema.

Debate en las redes sociales sobre si está permitido llamar mártir a Abu ‘Akleh

Tal como se dijo, inmediatamente después de la muerte de Abu ‘Akleh y después de que muchos se refirieran a ella como mártir, surgió un acalorado debate en las redes sociales y especialmente en Twitter, sobre si este término puede aplicarse a un cristiano y si está permitido orar por el alma de un cristiano.

Elementos islamistas y salafistas: Aquellos no-musulmanes que mueren siguen siendo infieles, aun si fuesen asesinados por las fuerzas del mal

Elementos islamistas y salafistas insistieron en que la periodista cristiana no podía ser calificada de mártir, porque este título está reservado a los musulmanes y que está prohibido suplicarle a Alá para que se apiade de su alma o que la perdone.

Por ejemplo, Siraj Al-Din Zureiqat, portavoz de las Brigadas Abdallah ‘Azzam, afiliadas a Al-Qaeda, tuiteó el día 11 de mayo, 2022: «Shireen Abu’ Akleh fue asesinada por sionistas criminales… Fue asesinada por maldad y agresión y fue una periodista que sacrificó su vida por la causa palestina. Sin embargo, ella no es mártir. Está prohibido rogarle a Alá que la perdone o decir ‘Pueda Alá tener piedad de ella’, porque no es musulmana y la religión islámica no es un tema de opinión popular. Un no-musulmán muere como infiel, así haya sido víctima de alguna injusticia o haya sido asesinado por criaturas malvadas. Esta injusticia no lo convierte en musulmán, porque la política no tiene ningún efecto sobre las bien establecidas reglas del sharia».[1]

Una postura muy similar fue expresada por ‘Abd Al-Muhsin Zain Al-Mutairi, jefe del Departamento de Exégesis y Hadiz de la Facultad del Sharia de la Universidad de Kuwait, quien tuiteó que, a pesar del profundo dolor por su muerte, Abu ‘Akleh no era musulmana y por lo tanto, el sharia prohíbe orar por su alma y desearle la misericordia de Alá por ella. «Incluso el crimen más serio del mundo no debería hacernos olvidar los principios de la religión», este añadió.[2]

En una alocución de audio publicada en YouTube el día 16 de mayo, el clérigo mauritano Al-Hassan Ould Al-Dadou Al-Shanqiti, miembro de la Unión Internacional de Estudiosos Musulmanes (UIEM), abordó el tema y afirmó que aquellos no-musulmanes no son admitidos en el paraíso y que los musulmanes no deben desearle misericordia o el perdón de Alá por ella.[3] El estudioso islámico libio jeque Zain Khairallah realizo afirmaciones similares en su canal YouTube, tal como se muestra a continuación en el video del portal MEMRI-TV.

La periodista jordana Ihsan Al-Faqih, columnista del diario qatarí cercano a la Hermandad Musulmana Al-Quds Al-Arabi, realizo afirmaciones similares. Varias horas después de que se conociera la muerte de Abu ‘Akleh, ella tuiteó lo siguiente: «Está prohibido rezar para que Alá tenga piedad del alma de un no-musulmán. Incluso alguien que murió por su patria y fue asesinado por un enemigo común no debería ser llamado mártir…» Este tuit, que fue uno de los primeros que desató el debate en torno a este tema, se volvió viral y despertó intensas críticas, tanto que Al-Faqih lo borró, aunque no se retractó de sus afirmaciones. En un tuit posterior, ella aclaró: «Elegí el momento equivocado para publicar este reglamento religioso bien establecido, pero no es invención mía…»[4]

Periodistas árabes expresan enojo por los llamados a abstenerse de llamar mártir a Abu ‘Akleh

El discurso islamista contra el llamar mártir a Abu ‘Akleh u orar por su alma provocó respuestas airadas de periodistas en el mundo árabe, que tuitearon en contra de estos llamados.

Sana El Younoussi, la editora de Al-Jazeera en inglés en el Medio Oriente, escribió con enojo, en respuesta al tuit de Ihsan Al-Faqih: «¡No existe habilidad alguna ni fuerza excepto en Alá! Alá, ten piedad del alma de Shireen Abu ‘Akleh, la palestina cristiana creyente. Sra. Ihsan Al-Faqih, su tuit es desafortunado. ¿Quiénes somos nosotros para conceder misericordia o negar misericordia a las criaturas de Alá???»[5]

El periodista qatarí Ibtisam Aal Sa’d escribió lo siguiente: «Algunos supuestos musulmanes condenaron a aquellos por aplicarle el término ‘mártir’ a Shireen Abu ‘Akleh o por orar por su alma. Estos se olvidaron de dicha misericordia y la acción de rezar para que Alá tenga misericordia de gente buena, es parte del islam. Ellos ignoraron el espíritu del islam y mantuvieron solo su nombre. Pueda Alá tener misericordia de Abu ‘Akleh, quien es una mártir de este mundo. Uno debería tener piedad de la gente de este mundo, para que el Cielo tenga piedad de ustedes». En otro tuit, Aal Sa’d preguntó lo siguiente: «Si el musulmán presidente de Siria Bashar Al-Assad muere, ¿se supone que yo debo orar para que Alá tenga misericordia de él? Y cuando Shireen Abu ‘Akleh muere – una mujer que llevaba la causa palestina en su corazón y sobre sus hombros y era más palestina y musulmana que los musulmanes – ¿orar para que Alá tenga misericordia de ella se convierte en herejía?”[6]

El periodista liberal egipcio Khaled Montaser tuiteó sarcásticamente: «Un mensaje para todos nuestros hermanos, los cristianos que viven en el mundo árabe azotado por el desastre: No mueran ni se expongan a una plaga, ya que su muerte es un veneno mortal y un dolor de cabeza para nosotros. Ustedes nos han avergonzado como musulmanes y nos cansan, dando lugar a discursos y palabrerías salafistas sobre si suplicarle o no a Alá para que tenga misericordia de ustedes, si son mártires o simplemente estadísticas y si o no serán admitidos en el paraíso… En resumen, no se mueran».[7]

Los estudiosos musulmanes permiten aplicar el término ‘mártir’ para desearle misericordia de Alá a un no-musulmán,

Los estudiosos religiosos y los clérigos de todo el mundo árabe y musulmán se sintieron llamados a abordar el tema.

Por ejemplo, varias horas después de la muerte de Abu ‘Akleh, el jeque ‘Ali Al-Qaradhari, secretario general de la Unión Internacional de Estudiosos Musulmanes (UIEM), patrocinada y financiada por Qatar, publicó un tuit lamentando su muerte y reconociéndola efectivamente como mártir finalizando con la frase «Tuya es la bendita memoria y el martirio y que la suerte de la ocupación sean todas maldiciones y desgracias».[8]

El 14 de mayo, después de que este tuit provocara críticas en las redes sociales, Al-Qaradhari emitió un fatua explicando su postura en detalle. Este declaró que está permitido aplicar el título de «mártir» a un no-musulmán que murió combatiendo por la patria, por la verdad o por una causa justa como Jerusalén. Este hizo hincapié, sin embargo, en que este término transmite que el no-musulmán era un «mártir por la causa de Alá» o fue necesariamente admitido en el paraíso, porque esa decisión la toma solo Alá. Tal persona es mejor referida como «mártir de la patria» o «mártir por la causa», dijo. En cuanto al tema de si está permitido desearle la misericordia de Alá a un no-musulmán, Al-Qaradhari señaló que los estudiosos religiosos están divididos sobre este tema y ??que algunos dictaminaron que si está permitido, si la intención es suplicarle a Alá para que alivie el sufrimiento de los difuntos. Sin embargo, existe consenso en que está prohibido pedirle a Alá que perdone a un no-musulmán, dijo.[9]

Sin embargo, este fatua aparentemente no logró apaciguar a sus críticos, porque al día siguiente, el día 15 de mayo, Qaradhari escribió que le agradaba la controversia y el debate y que la gente tenía derecho a criticar su fatua y rechazarlo, siempre y cuando siguieran las reglas de un debate civilizado.[10] Varios días después, el 18 de mayo, este volvió a abordar el tema, diciendo que el ataque contra él había llegado al punto de humillarlo e incluso acusarlo de herejía y de hacer innovaciones prohibidas en el islam. Este hizo un llamado a sus colegas jurisprudentes islámicos para que lean atentamente el fatua y se aseguren de que no contenga nada que viole los principios básicos de la fe. Este también llamó a convocar un simposio religioso sobre este tema con el fin de resolverlo.[11]

El jeque Hassan Al-Lahham, jefe muftí en Gaza, también publicó un anuncio que decía que «Abu ‘Akleh es una mártir de las palabras que fue asesinada y cayó como mártir de la misión periodística que apoyó a su patria y a su causa». Este afirmó que está permitido desearle misericordia de Alá por ella porque fue «leal a la patria y a su justa causa y sacrificó su vida para exponer los crímenes de la ocupación».[12]

Dos clérigos pertenecientes a la institución religiosa en Egipto también dictaminaron que está permitido desearle la misericordia de Alá a un no-musulmán. El jeque Ahmad Mamdouh, alto miembro del organismo emisor de fatuas en Egipto Dar Al-Ifta, distinguió entre pedirle a Alá que perdone a un no-musulmán, lo cual está prohibido y orar para que Alá tenga misericordia de un no-musulmán, lo cual es permisible. “Si un musulmán desea orar para que Alá tenga misericordia, en el sentido general de este término, de alguien que es conocido como una persona buena y decente y que no es hostil al islam y no lo combate, entonces tal acción es permitida»., este escribió.[13]

Muhammad Ibrahim Al-‘Ashmawi, profesor de Al-Azhar, escribió en Facebook: «Independientemente de la afiliación religiosa de una persona, cualquier esfuerzo que esta persona haga en beneficio de la humanidad es recompensado, de acuerdo al sharia islámico… El sharia tiene como objetivo recompensar a cualquiera que haga el bien, independientemente de su religión. Especular sobre el destino de las personas luego de su muerte es una desviación de la propia tradición, inventada por los grupos religiosos extremistas… Vivimos en un mundo muy complejo, en el que no hay lugar para personas superficiales e ingenuas. Estamos muy orgullosos de nuestra religión que Alá nos dio para librarnos de la oscuridad del paganismo y de la ignorancia. Alá nos ordenó coexistir con los demás, apreciar los esfuerzos de todos y dejar el destino de otros a Él, porque Él sabe mejor que cualquiera de nosotros. Pueda Alá tener misericordia de Shireen Abu ‘Akleh y la recompense de la mejor manera posible por promover la causa palestina».[14]

La institución religiosa de Marruecos también abordó el tema. Lahcen bin Ibrahim Eskanfal, presidente del consejo del fatua de la prefectura de Skhirate-Temara, dijo en su sermón de los viernes, cuyo contenido lo determina el ministerio de dotaciones religiosas y es transmitido por televisión, que “un no-musulmán que muere defendiendo a su país, su riqueza o su pueblo es mártir y lo reconocemos como tal, pero no es como un mártir que muere en el campo de batalla, cuyo cuerpo no necesita ser lavado o enterrado envuelto en un sudario.”[15]

Periodistas árabes: El debate en su totalidad sobre el estatus de mártir de Abu ‘Akleh refleja una mentalidad enfermiza y un entendimiento erróneo del islam

Los artículos en la prensa árabe también atacaron a los islamistas, afirmando que todo el debate sobre este tema refleja un extremismo religioso, una comprensión errónea del islam y una mentalidad «obsoleta» o incluso «enfermiza» que juzga a las personas por su afiliación religiosa en lugar de sus acciones y valores

Columnista egipcio: El discurso posterior a la muerte de Abu ‘Akleh revela una mentalidad enfermiza

El periodista Mahmoud Khalil escribió en su columna publicada el día 13 de mayo, 2022 en el diario Al-Watan: «Algunos iniciaron un debate desagradable y sin sentido sobre si el título de ‘mártir’ puede ser aplicado a Shireen Abu ‘Akleh, la mártir de la causa palestina y de los medios de comunicación árabes, quien fue asesinada a sangre fría por las balas de la ocupación… Shireen Abu ‘Akleh es una ciudadana árabe, como todos los millones de otros ciudadanos que esta nación árabe acoge sin saber si son musulmanes descendientes de cristianos, porque aquellas personas nobles de esta nación se distinguen por sus posturas y acciones y no por su afiliación religiosa. No tiene ningún sentido preguntar sobre la afiliación religiosa de personas, porque esto no refleja su moral, ni acciones o contribución a la sociedad y solamente Alá juzgará a aquellos con justicia en el Día del juicio final…

«La muerte de Shireen Abu ‘Akleh… expuso no solo la barbarie de la ocupación sionista, sino también el secreto detrás de la incapacidad de los árabes para tratar con este ocupante. Esta incapacidad proviene de la mentalidad árabe, que percibe las cosas de esta manera» y de la cultura que aborda a la causa palestina, un tema importante que ha preocupado mucho a los árabes y musulmanes durante décadas. Esta cultura examina superficialmente la afiliación religiosa del combatiente de la resistencia y sus intenciones y luego se atreve a decidir si le otorga un certificado de martirio. Esta mentalidad… es el mayor secreto detrás de la pérdida de Palestina y de la causa palestina. Esta mentalidad enfermiza es la razón por la que retrocedemos ante un enemigo que no confía tanto en sus medios de poder y opresión como en el ‘ya estancado cerebro árabe’ y su superficialidad. Cualquiera que permita que esta mentalidad obsoleta y enfermiza se propague… es cómplice, de una forma u otra, del derramamiento de sangre palestina y de permitir que la entidad sionista trague más y más tierra palestina… Recuerden siempre que Alá tiene misericordia del misericordioso».[16]

Columnista egipcio: ¿Hace que pierdan su humanidad la piedad de los islamistas?

Osama Gharib, columnista del diario egipcio Al-Masri Al-Yawm, escribió el día 14 de mayo: «Algunas voces fuertes gritaron: ‘¿Por qué dicen ustedes ‘pueda Alá tener piedad de su alma’ cuando hablan de Shireen Abu ‘Akleh, quien es cristiana? ¿Se han olvidado ustedes de su religión? Está permitido hablar bien de ella, e incluso recaudar dinero para su familia, pero está prohibido decir ¡»pueda Alá tener piedad de su alma» por alguien que no es musulmán o musulmana!’.

«Estas afirmaciones fueron sorprendentemente como una lluvia de agua fría para la gente, quienes no podían entender el cómo alguien podía volverse así. ¿La piedad religiosa priva a uno de su humanidad y lo convierte en rehén de los puntos de vista ignorantes que llenan la mente de hostilidad, odio y agresión? ¿O es la religión un mensaje de misericordia, gracia y amor? Esta es sin duda una nueva edición de la religión que hemos adquirido que, en algunas personas, borra no solo sus mentes sino también su nobleza y su honor y remodela su moral, por lo cual ¡que los malos modales, la insensibilidad y la crueldad se conviertan en el camino hacia el paraíso ante sus ojos!

«Lo que me desespera es que razonar con esta gente es inútil, porque su mente se ha llenado de supersticiones que se confunden con religión. Es cierto que defender la fe requiere salir en contra de estos ignorantes, para que su ignorancia no siga e impere. Pero, ¿quién tiene energía para gastar en ellos y está dispuesto a exponerse a sus injurias y a sus insultos ante el honor y la religión?…

«El deterioro de la educación sin duda tiene algo que ver con crear algunos de estos fenómenos. Creo que la ignorancia de los graduados escolares y universitarios es lo que creó el fenómeno de esta brutal religiosidad, cuyos seguidores carecen de toda compasión y defienden varios rituales controvertidos a expensas de la razón, moral y honor»…[17]

Periodista sudanés: El debate sobre la condición de mártir de Abu ‘Akleh refleja un grave malentendido del islam

El periodista sudanés ‘Osman Mirghani escribió el día 13 de mayo en su columna en el portal de noticias emiratí Eremnews.com: «Alá no autorizó a los seres humanos a testear lo desconocido y, por lo tanto, nadie tiene derecho a determinar quién va al paraíso y quién va al infierno, quién merece la gracia de Alá y quién merece ser castigado y quién ha complacido a Alá o le ha enfadado. Alá se reserva esta autoridad para Sí mismo: ‘Y nosotros colocamos la balanza de la justicia ante el Día de la Resurrección, para que ningún alma sea tratada injustamente. Y si existe incluso el peso de una semilla de mostaza, haremos que esta resalte. Y somos suficientes siendo contadores» (Corán 21:47).

«Lamentablemente, un entendimiento erróneo del islam ha hecho que muchos perjudiquen la religión, deliberada o inadvertidamente, al pretender monopolizarla y estrechar su amplia interpretación. Esto convierte a la religión en una ‘crisis’, en una fuente de división en lugar de unidad y de odio en lugar del amor que existe entre la gente… La religión juzga el comportamiento de acuerdo con los valores que predica, es decir, la verdad, honestidad, decencia, moral y la ayuda al otro. La prueba es si uno mejora su comportamiento en un esfuerzo para ajustarse a estos valores.

«Desearle la misericordia de Alá por el alma de alguien no tiene nada que ver con ninguna afiliación religiosa, ya que la gracia de Alá lo abarca todo. El verdadero peligro no radica en el alboroto que se hace sobre el teman de si la periodista Shireen Abu ‘Akleh es considerada una mártir o no y si está permitido desearle la misericordia de Alá a ella. Esto se basa en el hecho de que este debate refleja una grave falla en comprender la religión: la misma falla que dio lugar a grupos y a pensamientos extremistas».[18]

Asesora del presidente sirio Assad: Israel es quien difunde el discurso divisivo sobre Abu ‘Akleh

En su columna publicada el 16 de mayo en el diario pro-régimen Al-Watan, Bouthaina Sha’ban, asesora del presidente sirio Bashar Al-Assad, afirmó que Israel estaba detrás del debate en las redes sociales sobre Abu ‘Akleh en un intento por distraer al mundo del crimen «asesinato» cometido contra la periodista. Ella escribió lo siguiente: «Luego de perpetrar el deliberado y calculado crimen de asesinar a sangre fría a esta periodista árabe… los enemigos utilizaron cuentas falsa en las redes sociales para lanzar la última flecha en su carcaj, es decir, la flecha para desencadenar conflictos civiles y sectarios afirmando que está prohibido decir ‘pueda Alá tener piedad de ella’ Shireen porque es cristiana. Esta es obviamente una afirmación inventada por el Mossad sionista, que no tiene nada que ver con nuestro islam o con nuestro cristianismo…

«Estas tontas llamadas por parte de escritores mercenarios afiliados al enemigo sionista junto a las mentiras sionistas, están asesinando a la mártir una vez más… La mentalidad racista nazi sionista no puede comprender la coexistencia entre musulmanes y cristianos… Aquellos detrás de estas cuentas pro-sionistas – quienes pretenden poseer las llaves del Cielo y poder excluir a los cristianos, o a cualquier otra secta, del paraíso prometido – están claramente afiliadas al enemigo sionista y no hay razón para perder el tiempo discutiendo con ellos o responderles, pues el único objetivo de estas cuentas y estas afirmaciones es encubrir los crímenes del enemigo, desviar la atención de estas horripilantes acciones y limitar su impacto global…”[19]

[1] Twitter.com/siraje_eddine, 11 de mayo, 2022.

[2] Twitter.com/8azm, 11 de mayo, 2022.

[3] Mugtama.com, 17 de mayo, 2022.

[4] Twitter.com/EHSANFAKEEH, 11 de mayo, 2022.

[5] Twitter.com/SanaAljazeera. 11 de mayo, 2022.

[6] Twitter.com/Ebtesam777, 11 de mayo, 2022.

[7] Twitter.com/khaledmontaser, 12 de mayo, 2022.

[8] Twitter.com/Ali_AlQaradhari, 11 de mayo, 2022.

[9] Facebook.com/Ali.AlQaradhari, 14 de mayo, 2022.

[10] Facebook.com/Ali.AlQaradhari, 15 de mayo, 2022.

[11] Facebook.com/Ali.AlQaradhari, 18 de mayo, 2022.

[12] Paltoday.ps, 11 de mayo, 2022.

[13] Stepagency-sy, 11 de mayo, 2022.

[14] Facebook.com/profile.php?id=100006974414369, 12 de mayo, 2022.

[15] Al-Quds Al-Arabi (Londres), 16 de mayo, 2022.

[16] Al-Watan (Egipto), 13 de mayo, 2022.

[17] Al-Masri Al-Yawm (Egipto), 14 de mayo, 2022.

[18] Eremnews.com, 13 de mayo, 2022.

[19] Al-Watan (Siria), 16 de mayo, 2022.

The post Controversia en el mundo árabe y musulmán tras la muerte de la reportera de Al-Jazeera Shireen Abu ‘Akleh: Como cristiana, ¿puede ella ser llamada mártir y se permite orar por su alma? first appeared on MEMRI Español.