Sermón de los viernes en Sudán pronunciado por el Dr. Adam Al-Shain en respuesta a la visita del canciller israelí: Los judíos son ocupantes, saqueadores, enemigos de Alá; ¿cómo pudo Al-Burhan reunirse con este hombre y estrecharle la mano?

El Dr. Adam Al-Shain, miembro de la academia Fiqh en Sudán dijo en un sermón de los viernes el día 3 de febrero del presente año 2023 en Jartum, Sudán que los judíos son ocupantes y saqueadores y criticó a Abdel Fattah Al-Burhan, el presidente del Consejo de soberanía de transición de Sudán, por su reciente reunión con el canciller de Israel Eli Cohen. Este también dijo que el Corán describe a los judíos como enemigos de Alá, enemigo de Sus profetas y de los musulmanes. El sermón fue publicado en el canal MeshkatNet en YouTube.

Para ver el segmento de video del Dr. Adam Al-Shain, pulse aquí o debajo:

“Los judíos son ocupantes y saqueadores; son los enemigos de Alá, enemigos de Su profeta y de los creyentes”

Dr. Adam al-Shain: «Queridos hermanos, los judíos son ocupantes y saqueadores. Son los enemigos de Alá, enemigos de Su profeta y de los creyentes. Son los enemigos de Alá, de Su profeta y de los creyentes. Son los enemigos de Alá, de Su profeta y de los creyentes. ¿No dijo esto Alá en Su bendito libro?

[…]

«‘¡Oh creyentes! No toméis a Mi enemigo y a los vuestros…» ¡Mi enemigo! ¡Mi enemigo! ¡Mi enemigo! ¡Mi enemigo! ¡Oh creyentes, no toméis a Mi enemigo y a los vuestros de aliados! ‘Oh creyentes, no toméis a los judíos o a los cristianos de aliados’.

[…]

«Los judíos no pueden apoderarse de Jerusalén antes de ocupar las ciudades capitales que la rodean; Al-Burhan, ¿cómo pudiste… estrecharle la mano a asesinos?»

“El canciller israelí llegó a Sudán y fue recibido aquí. ¡Señor, ten piedad! ¿Por qué fue así? Los judíos no pueden tomar Jerusalén antes de ocupar las ciudades capitales que la rodean.

[…]

«Al-Burhan, ¿cómo pudo usted reunirse y estrecharle la mano a asesinos que derraman sangre y saquean tierras? ¿Qué tiene usted en común con ellos? ¿Qué le hace estrechar la mano con esa gente?»

Sermón de los viernes en Sudán pronunciado por el Dr. Adam Al-Shain en respuesta a la visita del canciller israelí: Los judíos son ocupantes, saqueadores, enemigos de Alá; ¿cómo pudo Al-Burhan reunirse con este hombre y estrecharle la mano?