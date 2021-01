Joe Biden se asumió este miércoles como presidente de Estados Unidos, lo que abre un nuevo capítulo en un país dividido y en crisis, situación que quedará reflejada en el traspaso del mando, marcado por la seguridad extrema tras el asalto al Capitolio y por la ausencia del predecesor, Donald Trump.

Los horarios están expresados según Washington DC (-5 GMT):

11.57 : “Este es nuestro momento histórico de crisis y desafíos. La unión es el camino”, señaló el presidente. “Comencemos a escucharnos, vernos, respetarnos”, pidió.

11.53 : “La democracia ha prevalecido”, destacó Biden, recordando que hace solo unos días en ese mismo lugar se produjo el asedio de los seguidores de Trump, sin mencionarlo.

11.52 : Joe Biden es presentado para dar su discurso inaugural. “¡Este es el día de Estados Unidos, este el día de la democracia!”, comenzó.

11.49 : Joe Biden juró como 46° presidente de Estados Unidos. El nuevo mandatario se abraza con su familia y saluda al público, visiblemente emocionado.

11.48 : John Roberts, titular de la Corte Suprema de EEUU, es invitado para juramentar a Joe Biden.

11.45 : Jennifer Lopez ingresa para una presentación musical. “¡Una nación, bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos!”, exclamó en español durante su interpretación.

11.40 : Kamala Harris jura como vicepresidente de Estados Unidos. Es la primera mujer en ocupar el cargo.

11.35 : Lady Gaga aparece para cantar el himno nacional de EEUU.

11.30 : El acatamiento del uso de mascarillas es total, según las imágenes de la transmisión oficial. Solo son retiradas por aquellos que dan discursos. También hay distanciamiento entre los asientos de la mayoría de invitados.

11.20 : Comenzó la ceremonia en la plataforma del Capitolio. Los primeros discursos son de los senadores Amy Klobucher (demócrata) y Roy Blunt (republicano).

11.05 : Donald Trump aterrizó en Florida. Durante el vuelo, no se asomó por el área de prensa del avión presidencial.

11.00 : El tráfico ha sido bloqueado cerca del centro de Washington DC en todas las direcciones. A los partidarios de Biden se les ha dicho que se queden en casa para prevenir la propagación del coronavirus. La mayoría de las oficinas de los edificios de alrededor están cerradas, muchas de ellas cubiertas con madera para prevenir daños en caso de que la violencia estalle en la zona.

Andrés Repetto, corresponsal de Infobae, reportó una detención en las zonas aledañas al Capitolio.

11.00 : Carlos Vecchio, embajador del gobierno de Juan Guaidó en Washington, llegó al Capitolio, acompañado por el embajador de Colombia, Francisco Santos, y el embajador de España, Santiago Cabañas Arsorena.

10.47 : Joe Biden compartió un corto video en el que se ve cómo su esposa Jill lo toma de la mano. “Te amo, Jilly, y no podría estar más agradecido de tenerte conmigo en el camino por delante”, escribió.

10.40 : Sobre la amenaza de bomba a la Corte Suprema, las autoridades informaron que revisaron las instalaciones y el edificio no fue evacuado.

10.35 : En la comitiva de Kamala Harris se encuentra el policía Eugene Goodman, elogiado por su tarea durante el asedio al Capitolio de hace dos semanas.

10.30 : Joe Biden y Kamala Harris arribaron al Capitolio para la juramentación, acompañados de sus parejas. Primero lo hará la vicepresidente electa.

10.25 : Llegó el vicepresidente Mike Pence, máximo representante del Ejecutivo, ante la ausencia de Donald Trump.

10.20 : Reportan una amenaza de bomba contra la Corte Suprema. La prensa local informó que el edificio estaba siendo evacuado. Agentes de la Guardia Nacional están cerca a la sede, que estaba cerrada al público por la pandemia.

10.00 : Barack Obama y su esposa Michelle arribaron al Capitolio. Instantes después, llegaron Bill y Hillary Clinton, mientras que George W. Bush fue el primero en hacerse presente, horas atrás. Por su parte, Jimmy Carter, de 96 años, había informado que no estaría presente.

9.55 : El senador republicano Marco Rubio (Florida) informó por Twitter que no asistirá a la ceremonia, aunque está en Washington, ya que continúa trabajando en las objeciones a la certificación del resultado de las elecciones.

9.45 : Barack Obama compartió una foto junto a Biden en la Casa Blanca para saludarlo. “¡Felicitaciones a mi amigo, el presidente Joe Biden! Es tu tiempo”

Congratulations to my friend, President @JoeBiden! This is your time. pic.twitter.com/LXzxGnBAfz

