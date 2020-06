Diario Judío México - En un singular evento organizado por el Movimiento para Combatir el Antisemitismo y la Federación Sefaradí Americana, fue galardonado el Sheikh Dr. Mohammed Al- Issa, ex Ministro de Justicia de Arabia Saudita y actual Secretario General de la Liga Musulmana Mundial, por su constante condena del odio religioso, el extremismo, y su trabajo en pro del entendimiento entre distintas religiones.

Los promotores del evento informaron que se decidió honrarlo “por buscar la unión entre personas de distintos credos, por condenar públicamente la negación del Holocausto y por inspirar a la nueva generación para combatir el odio y promover la paz”. Es por todo ello que se considera al Sheikh Dr. Al-Issa una voz líder en el mundo musulmán sunita moderado contra el extremismo.

En este video podemos ver una semblanza del Sheikh Dr-Al-Issa, preparada por los organizadores del evento en el que se le galardonó.

Un capítulo especial en su historia de acercamiento al judaísmo, fue sin duda la visita a Auschwitz en enero último.

Se refirió a ello también en el discurso pronunciado durante el evento en su honor. “En el campo de la muerte Auschwitz-Birkenau estuve junto a mis hermanos judíos y dije : nunca más. No para los judíos, no para los Musulmanes, no para los Cristianos, no para los Hindúes, no para los Sikhs. No para ninguno de los hijos de Dios. El mayor horror de la historia, el Holocausto, no debe repetirse jamás”.

Este martes, en el evento organizado online para honrarlo por su labor, el Sheikh Dr. Al-Issa, hablando desde Arabia Saudita, exhortó a comunidades de distinta fe a trabajar juntas contra el odio.

“Judíos y musulmanes han vivido juntos durante siglos, pero en las últimas décadas, tristemente, nos hemos distanciado. Ahora debemos reconstruir los puentes del diálogo y los vínculos de cooperación entre nuestras comunidades. Desde que encabezo la Liga Musulmana Mundial, me he planteado como una misión combatir a las fuerzas del odio y la violencia”, declaró.

En su alocución volvió a referirse al tema de la negación de la Shoá sobre el que ha hablado en forma recurrente: “Hay quienes aún tratan de falsificar la historia. Quienes alegan que el Holocausto, el crimen más despreciable de la historia humana, es una ficción. Nosotros estamos contra esos mentirosos, independientemente de quienes sean o de donde vengan. El verdadero Islam ve en cualquier intento de negar o subestimar los brutales horrores del Holocausto un insulto a la dignidad de todos aquellos que perecieron”.

Consciente de la propaganda antisemita en los tiempos de la pandemia del Coronavirus, agregó: “Hoy, todos nosotros enfrentamos un enemigo común en la forma del coronavirus. Se ha expandido a todos los rincones del globo, mostrándonos que no le importa si uno es musulmán o no, judío o no, rico o pobre, educado o no. Y especialmente en tiempos de desafío económico y aislamiento social, el peligro de que comunidades miren hacia adentro y rechacen a los demás, es mayor aún. Sabemos que extremistas de todo tipo están buscando explotar la incertidumbre actual para promover una ideología de odio y división”.

El Secretario General de la Liga Musulmana mundial hizo referencia explícita a atentados antisemitas perpetrados en diferentes partes del mundo. “Vuestra comunidad ha sido trágicamente blanco de diversos ataques terroristas. En Pittsburgh, San Diego, Munsey, Nueva York, Halle, Alemania. Yo condeno a todos y cada uno de estos horribles atentados contra la humanidad, como si hubieran sido atentados contra musulmanes”.

El Sheikh Dr- Al-Issa aseguró que la Liga Musulmana Mundial “está pronta para combatir el flagelo de la islamofobia, el antisemitismo y cualquier tipo de odio”, asegurando que “nos enorgullece trabajar hombro a hombro con nuestros hermanos y hermanas judíos para construir entendimeinnto, respeto, amor y armonía interreligiosa”.

Esta fue su intervención completa:

Sacha Roytman-Dratwa, Director del Movimiento para combatir el Antisemitismo, declaró que “el antisemitismo puede ser derrotado únicamente si trabajamos juntos”. Destacó que “el Sheikh Dr. Mohammed Al-Issa es una voz única e importante en esta lucha”. Expresó la esperanza que su postura “aliente a otros musulmanes a hacer oir su voz contra el odio a los judíos”. Recordó que el líder máximo de Irán (que a diferencia de Al-Issa es chiita y no sunita) llama a la destrucción del Estado judío, y que mientras esto sucede “es de especial importancia escuchar las palabras del Sheikh condenando el antisemitismo, especialmente tomando en cuenta el escrutinio al que se enfrenta a menudo”.

El Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias Dr. Ahmed Shaheed se refirió por su parte a la urgencia de combatir el antisemitismo. “Tenemos líderes musulmanes, como el ex Primer Ministro de Malasia Mahatir o el Líder Supremo de Irán Khamenai, que han promovido o están promoviendo antisemitismo en forma activa. Musulmanes y judíos tienen mucho en común, en religion, en historia y en cultura. Es la política y el aliento a la ignorancia lo que nos divide”.