Diario Judío México - Videoconferencia | México

Desdibujando fronteras

Patricia Clark

Domingo 24 de mayo

1:00 pm

Duración: 40 min

En esta pandemia, la ciencia y la investigación no tienen territorio ni fronteras. La cooperación internacional ha sido la regla, no se obedece a ideología alguna. Los descubrimientos se ponen a disposición de la humanidad y lo mismo son útiles para la derecha o la izquierda, los empresarios, el servicio público y la industria privada, así como para la sociedad en su conjunto. Además de las ciencias biológicas y de la salud, se unen disciplinas como las ingenierías, la geografía, las ciencias sociales y las humanidades para conocer el fenómeno en todas sus dimensiones y apoyar en el avance de posibles soluciones. El arte no es la excepción, por medio de su creatividad y múltiples expresiones es transmisor del conocimiento. Arte y ciencias desdibujan sus fronteras para unir las piezas del rompecabezas en busca de un todo y no de sus partes.