Diario Judío México - El primer capítulo de Harry Potter en Yiddish “Harry Potter y la piedra filosofal“ ya puede ser escuchado en línea de forma gratuita.

El texto de la novela popular es narrado por el traductor de la novela, Arele Viswanath. Aunque recita la narración en su propio Yiddish oriental del sur, interpreta el papel de ciertos héroes en dialectos judíos específicos. Hagrid, por ejemplo, es retratado como un judío polaco que habla con un fuerte acento, y McGonagall, como un litwak.

La grabación forma parte de una nueva iniciativa de la “Yiddish League” llamada “Hear a Story!”, que se esfuerza por hacer que los textos en Yiddish sean más accesibles a través de grabaciones.

Hay que recordar que se han vendido dos ediciones de “Harry Potter y la piedra filosofal”, y ahora se está preparando una tercera edición para imprimir.

Format: Hardback, 130 x 200 mm

ISBN: 9789198533194

Written by J.K. ROWLING

Translated by ARUN SCHAECHTER VISWANATH

Cover art: JONNY DUDDLE

Published by OLNIANSKY TEKST FARLAG