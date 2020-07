Diario Judío México - Los restos de un complejo de la iglesia del siglo VI, posiblemente un monasterio, fueron descubiertos durante una excavación de rescate de la Autoridad de Antigüedades de Israel (IAA, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Kfar Kama, en Galilea. La ubicación, adyacente al Monte Tabor, es sagrada para los cristianos, quienes desde la era bizantina temprana han identificado el área como el sitio del relato neotestamentario de la transfiguración de Jesús.

El Monte Tabor se observa en los libros de Marcos, Mateo y Lucas como el sitio donde Jesús llevó a sus discípulos Pedro, Santiago y Juan cuando presenciaron el rostro y la ropa de su maestro brillar con una luz deslumbrante. Según la Enciclopedia Británica, la Fiesta de la Transfiguración “celebra la revelación de la gloria eterna de la Segunda Persona de la Trinidad, que normalmente se veló durante la vida de Cristo en la tierra”.

Según los hallazgos de la excavación, los investigadores de la IAA y el profesor Moti Aviam del Colegio Académico Kinneret creen que el complejo de la iglesia probablemente era un monasterio construido en las afueras de la antigua aldea.

Aviam se unió a las excavaciones de la IAA, que dirige un proyecto de investigación a largo plazo con Jacob Ashkenazi, también del Instituto Kinneret de Arqueología de Galilea. Su amplia investigación sobre las iglesias en Tierra Santa y el este del Mediterráneo cuenta con el apoyo de la Fundación de Ciencias de Israel, que también ayudó a financiar esta excavación de Kfar Kama.

“Nuestra investigación está tratando de encontrar la conexión entre la ciudad / pueblo y el interior”, dijo Aviam. “Si Kfar Kama en la antigüedad era una ciudad importante, ¿cuál es la conexión con las aldeas a su alrededor? ¿Cuál es la conexión de la ciudad con los monjes?

Otra iglesia del siglo VI, dedicada a la mujer St. Thecla , fue excavada previamente en Kfar Kama en la década de 1960. Si bien el relicario de un santo también se descubrió durante la excavación actual, los arqueólogos aún tienen que descubrir qué huesos del santo alguna vez se almacenaron en la pequeña caja de piedra. Del mismo modo, no se encontraron inscripciones o monedas en el sitio para ayudar en la datación e identificación.

“Parte de la ‘gloria’ de nuestro campo de arqueología es que no sabemos nada antes de excavar, y a veces seguimos sin saber nada después de excavar”, se rió Aviam. “Es como una historia de detectives; lo juntamos”, agregó el investigador, según consignó el diario de The Times of Israel.

Mientras inspeccionaba el área antes de la construcción de un nuevo patio de recreo en la ciudad ahora en gran parte poblada por los circasianos en la Baja Galilea, desde la Autoridad de Antigüedades de Israel discernieron el contorno de una iglesia gravemente dañada de 12 × 36 metros.

Tras una investigación adicional, los arqueólogos encabezados por Nurit Feig descubrieron que la iglesia tenía tres ábsides, de manera similar a aproximadamente la mitad de las iglesias del área, dijo Aviam, quien puntualizó que el complejo incluía un gran patio, un vestíbulo de narthex o antecámara, y una sala central .

Según el comunicado de prensa de la IAA, hay habitaciones adicionales, aún no excavadas, en el sitio que se identificaron durante un estudio de radar penetrante que fue realizado por el doctor Shani Libbi de la IAA.

Durante las excavaciones de los restos de la iglesia, los arqueólogos desenterraron piezas de coloridos mosaicos del piso que representan formas geométricas y patrones florales azules, negros y rojos.

Basado en la tipografía de cerámica, esta iglesia fue construida en el siglo VI y abandonada en el siglo VII. Aviam dijo que el auge de la construcción de las iglesias de Galilea fue en el siglo VI, pero hay algunos ejemplos anteriores, como una capilla de Nazaret que data del siglo IV y algunas otras que datan de fines del siglo IV y principios del siglo IV.

“Estamos tratando de recopilar toda la evidencia del campo. Toda la información es importante para construir la historia de la Galilea del período bizantino ”, dijo Aviam.