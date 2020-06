Diario Judío México - Las escenas de vandalismo que se registran en diferentes puntos de Estados Unidos en los últimos días, y que han incluido también ataques a por lo menos cuatro sinagogas en Los Angeles y Richmond, y destrozos en negocios de propietarios judíos, incluyendo restaurantes de comida kasher, no pueden hacer olvidar que lo que detonó esta situación: la muerte de George Floyd, un ciudadano afroamaericano de 46 años, a raíz de la violencia del agente Derek Chauvin, acusado ahora de asesinato en tercer grado y homicidio imprudente. Es imperioso separar lo justificado de las protestas contra dicho hecho y lo que éste reflejó, de los saqueos y abierta violencia en diferentes partes del país. Contra estos últimos se deberá tomar medidas, como debe ser. Y al mismo tiempo, cabe esperar que se castigue con todo el rigor de la ley al policía racista cuyo terrible acto fue captado claramente por cámaras, imágenes que recorrieron el mundo y despertaron la ira no sólo de la comunidad afroamericana.

“Muchos logros de los negros en Estados Unidos son resultado de la alianza histórica con los judíos. Pero luego del asesinato de Martin Luther Ling, la relación ya no fue la misma. Hubo quienes se distanciaron porque Israel tenía relaciones con Sudáfrica, otros tomaron el lado de la OLP en el conflicto, hubo problemas”. Buscando lo que uno, no lo que divide, afirmó: “Nuestra fundación aportó y hoy nuevamente las relaciones son de cooperación, no de conflicto. En Estados Unidos se reconoce a nuestra fundación como una referencia en el tema de relaciones entre los negros y los judíos. El primer libro que escribí sobre el tema, fue en conjunto con el hijo del Dr. Martin Luther King y se llama “Shared dreams” (Sueños compartidos)”.

Dicho sea de paso, el Rabino Schneier cuenta que Martin Luther King apoyaba entusiastamente a Israel. “Solía decir que Israel era “un oasis de democracia en Medio Oriente”. Hablaba a menudo del derecho de la nación judía a tener su patria en la tierra de Israel. Tenía absoluta intolerancia ante el antisemitismo y estaba involucrado en el tema de la lucha por la libertad de los judíos soviéticos. En enero, el mes de su nacimiento, siempre hay actividades especiales en todo el país en su memoria y también en nuestras sinagogas y yeshivot. Hoy puedo decir ´misión cumplida´”.

Lucha conjunta

Meses atrás, el tema del recrudecimiento del antisemitismo en Estados Unidos era una noticia clave en el mundo judío. Especialmente en la zona de Nueva York, se registraron el año pasado diversos ataques antisemitas protagonizados por miembros de la comunidad afroamericana.

Con ello de fondo, tiene especial importancia el contacto entre un grupo de clérigos afroamericanos, encabezados por el Reverendo Al Sharpton, fundador de la Nation Action Network , y líderes de lucha por los derechos civiles, con el ya citado Rabino Marc Schneier. Meses atrás, se reunieron para condenar pública y conjuntamente los recientes ataques contra judíos en el área metropolitana de Nueva York.

La National Action Network es una de las organizaciones de lucha por la defensa de derechos civiles, que funciona en todo Estados Unidos. Fue fundada en 1991 por el Reverendo Al Sharpton.

Dos años antes, en 1989, fue creada la mencionada Foundation por Ethnic Understanding, que en el plano global, se dedica más que nada al tema de relaciones entre musulmanes y judíos, y en el plano nacional norteamericano a las relaciones entre afroamericanos y judíos.

Especial importancia tiene el hecho que años atrás se atribuyó al Reverendo Sharpton una actitud totalmente distinta a la que expresa hoy. Cuando estallaron en 1991 disturbios violentos en Crown Heights a raíz de la muerte de un niño afroamericano en un accidente de tráfico protagonizado por un miembro de un judío ultraortodoxo de Lubavitch, se consideró que Sharpton azuzó los ánimos contra los judíos que fueron atacados en numerosos incidentes violentos. En uno de los ataques, murió un estudiante de una yeshiva.

En una carta pública que Sharpton envió el 18 de agosto del 2011 al Rabino Marc Schneier, con quien en ese momento ya estaba en contacto, escribió, entre otros conceptos:

“(…) Debe haber una conversación en la que verdaderos líderes puedan hablar sobre nuestras auténticas diferencias y la necesidad de reconciliación, a fin de promover avances entre la comunidad negra y la comunidad judía.

He cometido errores a lo largo de mi carrera, pero lo alegado en relación a Crown Heights, que ha quedado demostrado claramente que no fue cierto, no fue uno de ellos. (…) Mi idioma y mi tono en ciertos momentos ha sido cuestionado y a veces se pasó de la línea. Yo quisiera discutir este tema abiertamente a fin de que otros puedan crecer a partir de mi ejemplo. Claramente, el Al Sharpton del 2011, no es el Al Sharpton de 1991”.

La aparición pública de Sharpton con Schneier, parece confirmar claramente su actitud actual, su condena del antisemitismo y su apoyo a una buena relación con la comunidad judía.