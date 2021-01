Diario Judío México - El número de incidentes antisemitas en todo el mundo aumentó en 2020, pero el año pasado también se vieron algunos desarrollos positivos notables en la batalla contra este [tipo de] odio. El más importante fue el resultado de las políticas de Trump, incluida la interrupción del financiamiento estadounidense de la Autoridad Palestina y la UNRWA. Estados Unidos también anunció que considera antisemita el movimiento antiisraelí BDS. Otro avance importante fue la publicación del informe de la Comisión Británica de Derechos Humanos y Igualdad sobre el antisemitismo dentro del Partido Laborista.

Si bien el número de incidentes antisemitas en todo el mundo aumentó en 2020, hubo varios desarrollos positivos en la lucha contra este tipo de odio.

La decisión de este año del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de que los gobiernos flamenco y valón solo pueden permitir el sacrificio ritual de animales después del aturdimiento fue un acto antisemita importante. También afecta a parte de la población musulmana. Cuando Hitler llegó al poder, el gobierno nazi introdujo una medida similar en Alemania, ya que se ajustaba a sus políticas antisemitas.

Aunque la corte europea respaldó efectivamente el enfoque de Hitler, es posible que los jueces ignoraran el carácter antisemita de su fallo. El antisemitismo nacido de la ignorancia es una de las muchas cepas del odio.

El tribunal escribió que su sentencia logra un «equilibrio justo» entre el bienestar animal y la religión. Esto es una mentira. Los judíos que observan las leyes de su religión tienen prohibido comer animales que hayan sido aturdidos antes del sacrificio. Por tanto, no hay ningún equilibrio. La decisión del tribunal debe verse como un paso más en la cultura antisemita de más de mil años que impregna las sociedades europeas, ya sea que los jueces lo supieran o no.

Sin embargo, 2020 también vio una serie de desarrollos positivos en la batalla contra el antisemitismo. Los más importantes son el resultado de las políticas iniciadas por la administración Trump. Su decisión de detener la financiación estadounidense de la Autoridad Palestina fue un paso importante contra el antisemitismo. No se pondría más dinero del gobierno de Estados Unidos a disposición de una organización que recompensa a los asesinos de judíos.

El cese de la financiación estadounidense de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) entra en la misma categoría. Esta agencia de la ONU financia literatura de odio contra Israel y la pone a disposición de las escuelas palestinas, entre muchos otros actos antisemitas. Cualquier renovación de la financiación por parte de la administración de Biden a UNRWA, que podría llamar falsamente «ayuda humanitaria», se reduciría a un acto de antisemitismo.

Dentro del amplio marco de las políticas de la administración Trump, varias otras medidas favorables a Israel tuvieron un efecto positivo en la batalla contra el antisemitismo. Durante su visita a Israel en noviembre de 2020, el secretario de Estado Mike Pompeo anunció que EE. UU. considera que el movimiento BDS de boicot contra Israel es antisemita. De hecho, existe una amplia documentación de la profunda motivación antisemita de los iniciadores y principales promotores del BDS.

Otro tema importante que surgió apenas marginalmente (no hubo seguimiento) ocurrió en los últimos días antes de las elecciones presidenciales de EE. UU. en noviembre de 2020. Fuentes dentro del gobierno de Trump dieron a conocer que el Departamento de Estado puede declarar como antisemitas a tres importantes organizaciones de derechos humanos: Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Oxfam. Que esto sea de hecho correcto no fue una novedad para los expertos en antisemitismo, pero escucharlo expresado en los círculos del gobierno de Estados Unidos fue un radical paso hacia adelante.

Estas organizaciones pueden describirse como practicantes del «antisemitismo de los bienhechores». El concepto es simple: si una organización o persona realiza principalmente acciones percibidas como meritorias, se le concede un margen de maniobra para comportarse mal en los límites, incluso en un grado extremo. Estas tres importantes ONG y muchas otras han utilizado esta libertad para difundir ideas antisemitas sobre Israel.

Las ONG “bienhechoras” frecuentemente incitan contra, difaman y demonizan a Israel mientras permanecen en gran parte en silencio sobre la cultura de la criminalidad y la muerte que impregnan la sociedad y el liderazgo palestino.

Otro avance importante en la batalla contra el antisemitismo fue la publicación del informe de la Comisión Británica de Igualdad y Derechos Humanos (CEDH) sobre el antisemitismo dentro del Partido Laborista. Este documento sumamente crítico se publicó a finales de octubre. La EHRC encontró que la oficina de Jeremy Corbyn, el anterior presidente del partido, ilegalmente “interfirió políticamente” en casi dos docenas de casos de antisemitismo.

Tres organizaciones judías británicas líderes — la Junta de Diputados de los Judíos Británicos, el Consejo de Dirigentes Judío y el Community Security Trust — publicaron posteriormente una declaración: “Jeremy Corbyn será culpado con razón por lo que ha hecho con los judíos y los laboristas, pero la verdad es más inquietante, ya que era poco más que una figura decorativa de las viejas y nuevas actitudes antijudías. Todo esto fue posible por aquellos que deliberadamente hicieron la vista gorda».

Corbyn reaccionó al informe diciendo que las acusaciones de antisemitismo fueron «dramáticamente exageradas por razones políticas», momento en el que el secretario general laborista, David Evans, lo suspendió del partido. Corbyn también perdió el escaño laborista, lo que significa que ahora se sienta como parlamentario independiente en la Cámara de los Comunes. (Menos de tres semanas después, el Comité Ejecutivo Nacional reintegró a Corbyn como miembro del Partido Laborista, pero el actual presidente del partido, Keir Starmer, ha dicho que Corbyn no volverá a ocupar el escaño laborista).

En el marco de los comúnmente llamados Acuerdos de Abraham, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Sudán y Marruecos acordaron la normalización con Israel. Bahréin e Israel también decidieron que lucharían conjuntamente contra el antisemitismo. Bahréin se convirtió en el primer país árabe en aceptar la definición de antisemitismo de la Alianza International para el Recuerdo del Holocausto (IHRA).

El número de países, ciudades y organizaciones que han aceptado la definición de antisemitismo de la IHRA aumentó en 2020. Incluyen Londres y Berlín, una variedad de universidades, la gran mayoría de los equipos de fútbol de la Premier League inglesa y diversas organizaciones de la sociedad civil.

El año 2020 también vio a países y entidades contratar coordinadores para guiar sus esfuerzos en la lucha contra el antisemitismo. Un nombramiento importante fue el del exministro de justicia canadiense Irwin Cotler como enviado especial de ese país para preservar el recuerdo del Holocausto y combatir el antisemitismo. Cotler es un abogado internacional de derechos humanos muy respetado con una amplia experiencia en el estudio de las tendencias del antisemitismo.

En Alemania, donde ya había algunos de esos coordinadores, se nombraron nuevos. Una elección particularmente importante fue la del politólogo Samuel Salzborn como comisionado de antisemitismo de Berlín. Holanda anunció que nombrará a un comisionado de este tipo en 2021.

A lo anterior se podría añadir que el Consejo Europeo, que agrupa a los jefes de los Estados miembros de la UE, emitió una declaración contra el antisemitismo. Tiene cierto mérito, aunque no abordó muchas cuestiones relevantes.

Si bien la situación general con respecto al antisemitismo en el mundo continúa deteriorándose, los puntos brillantes de 2020 indican que se están logrando importantes logros en la batalla contra este odio generalizado.

Fuente: BESA Centro Begin-Sadat para Estudios Estratégicos

El Dr. Manfred Gerstenfeld es investigador asociado sénior en el Centro BESA, ex presidente del Comité Directivo del Jerusalem Center for Public Affairs y autor de The War of a Million Cuts. Entre los honores que ha recibido se encuentra el Premio León Internacional de Judá 2019 del Instituto Canadiense de Investigación Judía, que le rinde homenaje como la principal autoridad internacional en antisemitismo contemporáneo.

Las opiniones expresadas aquí representan el punto de vista particular de nuestros periodistas, columnistas y colaboradores y/o agencias informativas y no representan en modo alguno la opinión de diariojudio.com y sus directivos. Si usted difiere con los conceptos vertidos por el autor, puede expresar su opinión enviando su comentario.