Los ministros de Exteriores de Venezuela y Rusia, Jorge Arreaza y Serguéi Lavrov, ofrecen una rueda de prensa en Moscú.

Arreaza declaró que Venezuela tiene lazos de hermandad con Rusia y está dispuesta a continuar desarrollando esta asociación estratégica.

"Nuestra asociación estratégica es una hermandad y se ha comprobado en tiempos de dificultad, seguimos avanzando", dijo.

📹 🇻🇪🇷🇺 El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se reunió con su homólogo venezolano, Jorge Arreaza 👉 https://t.co/0wLgiA2ipT pic.twitter.com/8jDo2OFC8V — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) June 22, 2021

Arreaza subrayó que Venezuela y Rusia tienen "más de 260 acuerdos firmados, casi 50 en marcha en distintas áreas estratégicas".

"Estoy seguro de que a partir de esta conversación que sostendremos el día de hoy vamos a acelerar aún más y a profundizar nuestra relación", afirmó.

El ministro venezolano agradeció a Rusia su "apoyo estricto e incondicional" en los últimos años caracterizados, según Arreaza, por "tanta agresión, tantos ataques y tantas violaciones al derecho internacional para tratar de forzar un cambio del Gobierno de mi país por la vía de la fuerza".

"Coordinación multilateral, relación bilateral, vamos por el camino de la justicia siempre juntos", concluyó.

El ministro Lavrov destacó que Rusia se solidariza con Venezuela ante las dificultades que afronta, en particular los intentos de intervenir en sus asuntos internos.

"Desde luego, la mayor tarea que está en la agenda de la comunidad mundial consiste en que nadie ponga en tela de juicio el derecho de países y pueblos a elegir ellos mismos su camino de desarrollo", dijo Lavrov.

Elecciones en Venezuela

Además, Serguéi Lavrov señaló que Rusia apoya la propuesta de la UE de enviar su misión a Venezuela para evaluar si manda observadores a las elecciones.

"En cuanto a la decisión de [jefe de la diplomacia europea, Josep] Borrell de enviar una misión de evaluación para decidir si envía observadores a las elecciones, creo que es la decisión correcta", dijo el canciller ruso.

El ministro agregó que apoya esa decisión que demuestra "la capacidad de Borrell de admitir errores pasados ​​de la Unión Europea, que ignoró las realidades y leyes del país, en este caso Venezuela".

Borrell anunció antes que enviará una misión técnica a Venezuela, tras considerar que existe una "posible apertura política" en el país caribeño.

Por su parte, Jorge Arreaza declaró que Venezuela saludará el envío de observadores de la Unión Europea (UE) para vigilar sus elecciones si el bloque comunitario decide dar ese paso.

En la rueda de prensa Sputnik le preguntó a Arreaza cómo Caracas reacciona al anuncio del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, de que el bloque enviará a Venezuela una misión técnica para ver si es posible desplegar una misión de observación para las elecciones locales y regionales previstas para noviembre del año en curso.

"Siempre hemos estado abiertos a la observación, el acompañamiento en los procesos electorales. (…) Bienvenidos sean", respondió.

Arreaza recordó que Venezuela invitó a la UE a enviar su misión de observación para las elecciones de 2018 y de 2020, pero el bloque comunitario no aprovechó esas invitaciones.

"El sistema electoral venezolano (…) es quizás uno de los mejores del mundo por no decir el mejor del mundo, y que vaya la Unión Europea", resaltó.

El canciller señaló que Venezuela invitó también a Rusia y Turquía para observar las elecciones de noviembre.

"Queremos que vaya el mundo entero a compartir y aprender del sistema electoral venezolano e incluso a tomarlo como referencia. Así que bienvenidos sean todos los actores del mundo a Venezuela", afirmó.

Arreaza destacó al mismo tiempo que Venezuela no necesita que ningún país apruebe sus elecciones.

"El único cuerpo que puede reconocer o desconocer los resultados electorales de Venezuela, es el pueblo venezolano. No dependemos nosotros de ninguna estancia exógena de Venezuela para hacer respetar la soberanía popular de los venezolanos", zanjó.

El jefe de la diplomacia europea hizo el anuncio tres días después de haber sostenido un encuentro en Turquía con el canciller venezolano, Jorge Arreaza, durante el cual evaluaron las relaciones diplomáticas entre Venezuela y la UE.

El pasado 15 de junio, la UE y Estados Unidos se comprometieron a apoyar un "resultado negociado" para que en Venezuela se celebren unas elecciones "libres y justas".

Los venezolanos acudirán a las urnas el 21 de noviembre para elegir a 23 gobernadores, 335 alcaldes, 251 integrantes de los consejos legislativos y 2.459 miembros de los concejos municipales.

Suministros de armamento

Lavrov sostuvo que Moscú y Caracas continúan sus negociaciones sobre los suministros de nuevos lotes de armamento partiendo de las necesidades de Venezuela.

"Seguimos negociando los suministros de nuevos lotes de armamento a partir de las necesidades de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad de nuestros amigos venezolanos", dijo.

Lavrov aseguró que Rusia está dispuesta a seguir ayudando a Venezuela en el fortalecimiento de su capacidad defensiva.

"No solo estamos preparados, sino que nunca la hemos dejado de prestar [ayuda militar]. Los sistemas y productos militares rusos se suministran al Ejército venezolano. Nuestros especialistas trabajan allí y, de acuerdo con el contrato, realizan regularmente el mantenimiento necesario de estos equipos", afirmó el canciller ruso.

Producción de la vacuna rusa EpiVacCorona

Por su parte, Arreaza señaló que Venezuela espera lanzar la producción de la vacuna rusa EpiVacCorona contra el coronavirus.

"Hemos registrado las vacunas Sputnik V, Sputnik Light, EpiVacCorona, y esperamos seguir recibiendo vacunas y en algún momento también producir la EpiVacCorona en Venezuela a partir de un contrato que ya hemos firmado", dijo.

El pasado 4 de junio en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) la delegación venezolana firmó un acuerdo sobre los suministros de la vacuna EpiVacCorona a Venezuela con la farmacéutica rusa Geropharm.

La vacuna EpiVacCorona no contiene el virus vivo, pues se trata de un antígeno que hace que el sistema inmunitario humano produzca anticuerpos contra un virus.

La EpiVacCorona fue registrada en Rusia en octubre de 2020.

En diciembre, Venezuela firmó con Rusia un acuerdo para la adquisición de la vacuna Sputnik V.

Con la Sputnik V el Gobierno venezolano comenzó en febrero la inmunización del personal sanitario, y se espera que en los próximos días inicie la vacunación de las personas mayores de 60 años.

Sanciones de EEUU

Serguéi Lavrov aseguró que su país continuará realizando proyectos conjuntos con Venezuela pese a las sanciones de Estados Unidos y otros países de su órbita.

"Las sanciones ilegales afectan nuestra cooperación bilateral, pese a todo estamos coordinando nuevos proyectos en los sectores de la industria, la energía y el ámbito social y continuaremos implementándolos en bienestar de nuestros pueblos", dijo el titular ruso.

Las dos naciones, subrayó Lavrov, están unidas por "una asociación estratégica verdadera sin límites".

El jefe de la diplomacia rusa destacó el avance de los proyectos en los sectores técnico-militar, de la energía, la industria y el área social.

EEUU desde 2014 lleva imponiendo sanciones unilaterales al país latinoamericano, en particular a su sector petrolero y financiero.

Por otro lado, Moscú saludó también los esfuerzos de Caracas para que todas las fuerzas políticas participen en las elecciones regionales programadas para noviembre de 2021.

Lavrov expresó también el respaldo de su país a la soberanía de Venezuela y remarcó que las disputas políticas internas deben ser resueltas por los propios venezolanos mediante el diálogo y sin injerencias extranjeras.

El ministro ruso renovó además la solidaridad con Venezuela en la lucha contra el coronavirus ofreciéndole asistencia humanitaria mediante los mecanismos bilaterales y las instituciones especializadas de la ONU.