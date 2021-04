La bella cantante Michelle Soifer se ha convertido en la nueva musa del artista israelí Yigal Ozeri, quien actualmente trabaja y radica en la ciudad de Nueva York. El famoso pintor es conocido por los retratos cinematográficos a gran escala de mujeres jóvenes en paisajes. Sus obras son pinturas al óleo fotorrealistas de musas que han servido de inspiración para el.

Son pocas las musas que ha tenido Yigal Ozeri pero con cada una de ellas ha conseguido sacar un trabajo excelente gracias al fotorrealismo y a la paciencia con la que realiza cada uno de estos trabajos.

Para cada una de las series que el pintor compone toma casi el mismo tiempo en sacar las fotografías que en conseguir la pintura hiperrealista, porque precisamente en ello consiste el arte del fotorrealismo. En recrear una fotografía en un lienzo mediante la pintura, como si el tiempo se pudiera congelar para que el artista pueda reparar en todos los detalles y lo que fue un instante efímero se pueda convertir en un momento eterno.

"El equipo de Micheille Soifer, Monumental Music, me hizo llegar unas fotos que realizaron en Perú de la mano de Manzanares y me encantaron y no dudé en plasmar su belleza en un retrato y aquí el resultado", comento Yigal Ozeri.

Cabe mencionar que sus colecciones han sido exhibidos en el Museo Whitney de Arte Americano , el Museo de Arte McNay en San Antonio, el Museo Judío de Nueva York , el Museo de Israel , el Museo de Arte de Tel Aviv , Albertina y otras instituciones públicas.

Monumental Music viene en conversaciones con este reconocido pintor para que antes de finalizar el año se pueda concretar la idea de exponer este y otros trabajos en Monumental Callao.

Por su parte, Micheille Soifer, quien recientemente celebró los 3 millones de reproducciones de su tema La Nena, se encuentra emocionada por este retrato que le hiciera este reconocido Pintor a quien quiere conocer cuando se dé la oportunidad y agradecerle personalmente este detalle.