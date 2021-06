El Museo de Arte de Haifa celebra este año su 70 aniversario. Para marcar esta importante fecha, se ha inaugurado una exposición a gran escala, titulada “The Haifa Way”, que se extenderá por todo el museo, en la que se examinará la rica y única colección del Museo de Arte de Haifa, seleccionada a lo largo de 70 años de extenso trabajo artístico.

Abed Abdi con su obra Abed Abdi con su obra

El nuevo curador Dr Kobi Ben Meir fue el encargado de armar esta muestra. Declara “La exposición se propone descifrar la identidad del museo a través de un examen de sus colecciones, estableciendo así nuevos objetivos para que el museo realice en el futuro. A corto plazo, la muestra busca participar en una especie de cura de heridas sociales en Israel en general y en Haifa en particular, cuya profundidad se ha revelado recientemente en los conflictos intercomunitarios. Además, se esfuerza por proponer una lectura de la historia del arte en Israel que dé cabida a distintas voces”. Abierta hasta enero del 2022.

Más datos: https://ww w.hma.org.il/eng

Gershon Knispel Gershon Knispel

La exposición presenta amplios encuentros entre obras que dan lugar a un discurso abierto y auténtico dentro de la sociedad israelí. En este sentido, mira hacia el día después de la violencia intercomunitaria que estalló en mayo de 2021, deseando participar en la curación de las heridas de la sociedad israelí. Recordemos que la ciudad de Haifa siempre ha estado marcada por su asociación árabe-judía, y el Museo de Arte de Haifa asume la tarea de encabezar y reforzar esta asociación y de aumentar el espacio para el diálogo.

Saher Miari con su instalación “Estratos” Saher Miari con su instalación “Estratos”

Establecido en 1951, el Museo de Arte de Haifa es uno de los primeros museos fundados en Israel. La exposición “The Haifa Way” presenta la identidad única del museo. Durante nuestra visita al museo Ben Meir nos cuenta que al comenzar su función hace algunos meses, se le informó que debería montar la exposición festejando los 70 años.

Kobi Ben Meir con la obra de Sabina Mandel Kobi Ben Meir con la obra de Sabina Mandel

Sin una idea fija de lo que iba a crear, visitó los depósitos del museo y se encontró con nada menos que 8000 obras, las que representan a los principales artistas de Israel. Revisando estas obras entendió la idea básica y el objetivo de la exposición. Ahora, ya lista para ser visitada, la misma ofrece al público la oportunidad de familiarizarse con las obras canónicas que han dado forma al arte local.

Campos de color y de trigo Campos de color y de trigo

Además, la exhibición permite una nueva mirada al arte en Israel, una lectura alternativa de la historia del arte local, desde la década de 1950 en adelante, pero desde una perspectiva de Haifa, centrándose en los principales artistas activos en Haifa y el norte del país, incluidos Michael Gross, Batia Grossbard, Hannah Levy, Sabina Mandel y Gershon Knispel, figuras fundamentales en la historia de arte de la zona, que están representados en la colección por importantes obras.

Obra de Farid Abu Shakra Obra de Farid Abu Shakra

Ben Meir explica “que la topografía de Haifa también se refleja en la exposición que ocupa los dos pisos del museo, presentando dos perspectivas sobre el arte en Israel: el piso superior da a sus alrededores desde la distancia, como si se observara desde las alturas del Monte Carmel, revelando naturaleza agrícola y vistas urbanas en diversos grados de abstracción. El primer piso del museo, por el contrario, ofrece una mirada de cerca al individuo y su encuentro con el colectivo, lo que inevitablemente plantea problemas sociales y políticos que responden al entorno inmediato del museo: los vecindarios de Hadar, HaCarmel, Wadi Nisnas y Wadi Salib.

Kobi en el rincón de arte mexicano Kobi en el rincón de arte mexicano

Estas dos perspectivas encapsulan una colección única que profundiza en cuestiones relacionadas con el lugar: la ciudad de Haifa, con todas sus complejidades y maravillas. Ha sido importante garantizar una representación adecuada de artistas palestinos establecidos y activos en el norte del país.

El carácter de Haifa como ciudad mixta con una larga tradición de convivencia requiere la inclusión de estos artistas. Para la alegría de todos los amantes del arte, se incluyen obras del innovador artista de Haifa Abed Abdi quien donó su dibujo “Workers in Haifa Bay” (1962) al museo. Se exhibe junto a “Refugees Waiting for their Return” también de Abdi.Museo de Arte de Haifa