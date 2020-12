Ahora y hasta el 31 de diciembre podrás pasar unas noches en la habitación de la mujer Maravilla la suite WW84.

Diario Judío México - Con información de diariojudio.com

Bajo de la actriz Israelí Gal Gadot y coincidiendo con el estreno de la película “Mujer Maravilla 1984”, el Hotel W preparó algo muy especial para todos los fans de esta amazona.

Mujer Maravilla 1984

La habitación de WW84 nos traslada a los años 80, nos mete de lleno a vivir dentro de la cinta y nos fascina con todos sus detalles, todos cuidadosamente revisados por la fabulosa actriz Gal Gadot.

En plática exclusiva con Rainer Weinberg, general mánager del hotel nos contó cómo fue lográndose todo este proceso que trato de que la Wonder Woman tenga su propia habitación, tal y como a ella le gustaría fuera.

Ella se lo merecía, muy al estilo W, WW es un símbolo de poder y justicia.

Y ahora todos sus fans, hombres y mujeres, pueden pasar una velada en esta suite, sentirse dueños del mundo, usar el teléfono que la Wonder Woman utilizaría y sin necesidad de contraseña, bañarse en la fascinante regadera o tomar un baño de tina tal como todas nuestras heroínas se lo merecen.

Para lograr esta experiencia única, el Hotel W decidió remodelar casi en su totalidad la suite, desde el colorido uniendo esfuerzos con Warner, Comex, así como con la decoradora Penélope de la Madrid de Ábaka y claro definiendo que el color predominante en la habitación es un amarillo vivo, que nos dicen será la tendencia del 2021, ya que inspira dinamismo, movimiento y alegría combinado con tonos fucsia, azul y neón así como elementos que distinguieron a esa época como grabadoras, teléfonos, mobiliarios, espejos, cuadros y cortinas.

Además, para dar mayor realidad a la ambientación se incluyeron elementos de la imagen de estos films y muchos detalles de colección.

La personalidad y estilo único de Wonder Woman se mostrará de diversas maneras dentro del hotel. Robando escena en el lobby, un espectacular photobooth animado invitará a todos los fans a caer en la tentación de presumir una selfie en Instagram, al lado de Wonder Woman.

Pero si no estás en la habitación también podrás disfrutar el Golden Lasso of Truth, un cóctel inspirado en los sabores de la mixología de los años 80, una divertida creación espirituosa que cambia de color, mezcla de whisky ligero con Cinzano Rosso acentuado con Granadina y el toque frutal de la toronja, arándano y limón fresco, disponible también en su restaurante 25DOS o en CHEERS ON WHEELS, su carrito de minibar con servicio para cualquier habitación.

Con este audaz y poderoso concepto, W Mexico City que siempre busca estar a la vanguardia e innovar y en este caso la actriz Gal Gadot, «La Mujer Maravilla 1984”, pudo admirar la suite, revisar los detalles y decir que se sentiría en casa.

