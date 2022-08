Un programa sobre la identidad, historia, cultura judía y sucesos de actualidad de México y el mundo

En este episodio:

La lererque Maia Ajzen nos comparte recuerdos y experiencias de vida

¿Cómo fue su vida en la escuela? Las preguntas incómodas de una niña sobre los personajes de la Biblia

¿Que significa ser sionista?

El lenguaje inclusivo, la comunicación evoluciona y cosas que suceden sin que la gente quiera, los cambios siempre implican un riesgo y no necesariamente son positivos.

Aaron Margolis nos habla sobre la obra de teatro Indecente basada en una novela The god of vengeance, obra de Sholem Asch, escrita en yiddish, traducida al inglés. Una obra que causó un shock no solo en el mundo judío y para otras religiones por el tema de la homosexualidad.

Paula Vogel, se presentará en el Teatro Helénico del 13 de agosto al 2 de octubre (de jueves a domingo, boletos $410) bajo la dirección de Cristian Magaloni y la producción de Ana Kupfer.

También se presenta la obra ‘Brundibár’ y aquí el libro

¿Por qué Stalin mandó asesinar a 13 intelectuales judíos en 1952?

Efemérides de la semana

Agosto 1936: Se crea el Congreso Judío Mundial (CJM)

7 de agosto, 2020: Fallece el rabino Adin Steinsaltz

The Talmud – the Steinsaltz

We Jews: Who Are We And What Should We Do?

The Thirteen Petalled Rose

9 de agosto de 1942: Revuelta del Gueto de Mir

9 de agosto de 1927: Nace Marvin Lee Minsky, uno de los padres de la IA

Society of Mind

9 de agosto de 1930: Estreno de ‘Betty Boop’

12 de agosto de 1851: Isaac Singer patentó su máquina de coser

12 de Agosto de 1952: El día en que fueron asesinados los escritores e intelectuales judíos en Rusia

