Este domingo la emoción estará al tope en la Macabiada con México enfrentando por lo menos 3 juegos por la medalla de Bronce y 2 impresionantes Finales

Los horarios en México (puedes verlos aca mas abajo)

1 de la mañana el Futbol +55, con un gran equipo, busca el Bronce enfrentando a Inglaterra

a las 5.30 de la Mañana viene la escuadra de Futsal Open a consolidar su gran participación en el juego por la medalla de Bronce

Siguen los +35 de Futsal que han dado todo en este torneo y cerca tambien estuvieron de la final , ellos juegan alas 6.30 am contra Uruguay

Después vienen los equipos que buscan el ORO

Empezando con un equipazo, muy bien dirigidos y que han dado clases de calidad en este torneo ganándose el respeto de propios y extraños y llegando a esta final más que merecidamente contra Israel, Nos referimos por supuesto al Futsal +45 con fantasticos jugadores: Wicho Luis Kleyman, Marcelo Chelo Trepman, Isaac Metta, Shlomo Gal Or, los Berko Aby y Mordi, Abraham Cherem, el Goleador Carlos Kiviat, el poeta Marcos Green, Sebatian Peta Liberman, Aby Frydman, el incansable Paul Kupersmit dirigidos por un gran técnico y ser humano Eyal Baron NO se la pierdan a las 10.30 am

Y para cerrar con Broche de Oro, el equipo sensación dentro y por supuesto claro está Fuera de la cancha, el que anima a toda la delegación y a toda la macabiada, que pone a bailar a todos y que después de una gran exhibición y un excelente torneo el Softball Open juegan la Final contra Israel a las 11 am

Esto por equipos , en indivudual por supuesto hay que seguir al Tenis donde el extraordinario jugador y ejemplo para todos Jorge Berman va por la medalla Dorada

A Todos ellos han puesto muy en alto el nombre de México y del CDI, la mejor de las Suertes, aunque no la requieren, ya que con su calidad podemos asegurar que estan muy cerca de traer las medallas

Futbol +55

Futsal Open

(172) maccabiah backup – YouTube

Futsal +35

Softball la gran Final

This is the link for the streaming at Gezer – https://web.playsight.com/livestreaming/8f88e39d38804d8d9bc7125cd73726f7?utm_source=dl&utm_medium=share

La gran Final Futsal +45

(172) עוז אברהם – YouTube

Mientras en Tenis tendremos vibrantes juegos empezando por Jorge Berman que va por la medalla Dorada