Diario Judío México - Le 18 février 2020, un message a été publié en français sur un site affilié à l’Etat islamique (EI) [1], exhortant les musulmans emprisonnés en France à prendre pour cible leurs gardiens de prison. Le message s’adresse spécifiquement aux détenus d’une importante prison européenne, les incitant à recruter de nouveaux combattants de l’EI parmi eux, à attaquer les gardiens, à tuer le directeur et à égorger l’imam de la prison, considéré comme un apostat. L’auteur du message recommande l’usage d’armes et renvoie le lecteur à un « vieux tutoriel » qu’il a écrit, expliquant comment fabriquer une lame en prison. Le message a été publié avec une photographie illustrative de l’entrée de la prison.

Le message est le suivant :

« Appel pour les frères monothéistes supporters et les soldats de l’Etat islamique incarcérés en #France, […] qu’attendez-vous mes frères pour attaquer les surveillants pénitenciers […] et tous ces chiens qui vous maltraitent ? Le jihad ne s’arrête pas même si vous êtes derrière les barreaux ! Placez votre confiance en Allah et trouvez une solution pour avoir des armes ou des lames, suivez mon ancien tuto pour faire des lames au sein de la taule, et oubliez cette vie de misère mettez dans votre tête que le paradis et le pardon d’Allah ! et n’oubliez pas de bien cacher vos smartphones et vos téléphones avant de sortir en promenade et sachez que [censuré] est le meilleur endroit pour recruter de nouveaux combattants pour l’EI. Repérez des anciens dealeurs de drogues, des braqueurs et faites les repentirs, guidez-les mes frères ! et n’oubliez pas d’égorger le sale apostat, l’imam de la prison, le chien qui a vendu sa religion pour plaire aux mécréants de la #France. Massacrez-le, tuez ce chien faites de lui un exemple ! Soyez fermes dans votre culte mes frères ! Donc élancez-vous et ne pensez pas à vos proches, ni à vos femmes ni à votre argent. […] »

Le 19 février 2020, en réponse à ce message, un utilisateur a partagé un post en anglais exhortant les musulmans à imiter l’auteur d’un attentat en Belgique, revendiqué par l’EI. Le terroriste aurait été radicalisé alors qu’il purgeait une peine de prison.

Le message est le suivant : « Le frère [censuré] alias [censuré], du trafic de drogue au Jihad pour l’amour d’Allah ! Suivez sa voie, mes frères en France, en Belgique, aux Pays-Bas ! En prison, vous avez le temps de réfléchir ! Alors ne le gaspillez pas ! Il est temps de se repentir de l’incroyance et de l’apostasie ! Le djihad est la voie ! Alors, rejoignez l’État islamique. » Le post a été publié avec une photo du terroriste.

