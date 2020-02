Diario Judío México -

Le stratège Hassan Abbasi, affilié au CGRI, a déclaré, dans une vidéo mise en ligne sur aparat.com le 17 janvier 2020, que le CGRI devrait « générer des revenus » en capturant des Américains et en exigeant une rançon contre leur libération. Abbasi, qui s’exprimait dans la ville de Noushahr, a donné l’exemple des 1,7 milliard de dollars reçus par l’Iran pour Jason Rezaian et des 3 milliards de dollars que l’Iran, selon lui, aurait perçus du Qatar, parce que l’avion d’où Qassem Soleimani a été assassiné avait décollé du Qatar. Il a déclaré que pour résoudre les problèmes économiques de l’Iran, il suffisait de capturer un Américain par semaine, ce qui permettrait de « lever » 50 milliards de dollars par an.

La foule a scandé : « Allah Akbar ! Khamenei est le Guide ! Salutations aux guerriers de l’islam ! La paix sur les martyrs ! Mort à l’Amérique ! Mort à l’Angleterre ! Mort aux hypocrites et aux infidèles ! Mort à Israël ! » Extraits :

Hassan Abbasi : Voyez comme le CGRI génère des revenus pour son budget. Le CGRI attrape un espion – Jason Rezaian. L’Amérique supplie de le rendre, mais [le CGRI] dit : « Non. Vous devez payer pour le [libérer]. » Le gouvernement reçoit alors 1,7 milliard de dollars en échange de cet espion. En attrapant un seul espion, le CGRI gagne les 1 à 2 milliards de dollars. Quand le martyr du CGRI Hajj Qassem Soleimani a été touché, le gouvernement a reçu 3 milliards de dollars du Qatar comme compensation, car [les avions qui ont tué] Qassem [Soleimani] venaient du Qatar. […]

Soyons honnête. Est-ce qu’un revenu similaire a été généré avec le JCPOA ? 3 milliards de dollars [du Qatar] et 1,7 milliard de dollars [pour Rezaian]. Les gars, c’est le moyen. Arrêtez un peu. L’un d’entre eux a dit hier : « J’ignore comment résoudre nos problèmes économiques sans maintenir des liens avec l’Occident. » Voilà comment. Voulez-vous résoudre les problèmes causés par les sanctions ? Chacune des patrouilles de la marine qui se met en route une fois par mois devrait attraper 10 à 20 Américains… Pour chacun d’entre eux, vous recevrez un milliard de dollars. Même si vous recevez un milliard de dollars par semaine… Il y a 51 semaines dans une année [sic]. Cela représente 50 milliards de dollars. A quelle moment aurions-nous été censés recevoir une telle somme avec le JCPOA ? […]

Ils ont réuni 5 000 personnes sur la place Azadi à Téhéran, et ils ont scandé des slogans contre le régime : « Mort au dictateur ! Mort au Gouvernement du Docte ! Nous sommes venus renverser le régime ! » Vous, les anti-révolutionnaires, vous voulez renverser le régime avec 5 000 personnes ? Selon la science de la sociologie, vous devez faire descendre 10 % de la population dans la rue. Il y a 10 millions d’âmes à Téhéran, et vous n’avez mobilisé que 5 000 personnes… Vous avez l’audace de scander des slogans contre la constitution, contre l’islam, contre Qassem Soleimani, contre le Guide… Pensez-vous que si la police n’avait pas arrêté les étudiants de Qassem Soleimani, ils vous auraient laissé rentrer chez vous tranquillement depuis la place Azadi ?

Foule : Allah Akbar ! Allah Akbar ! Allah Akbar ! Khamenei est le Guide ! Mort à ceux qui s’opposent au Gouvernement du docte ! Salutations aux guerriers de l’islam ! La paix sur les martyrs ! Mort à l’Amérique ! Mort à l’Angleterre ! Mort aux hypocrites et aux infidèles ! Mort à Israël !

