Le présentateur télé égyptien Ibrahim Eissa a déclaré, en ouverture de son émission diffusée sur la chaîne Al-Hurra TV (États-Unis), le 10 février 2020, que l’islam était une religion adaptée à tous les temps et à tous les lieux, de même que le christianisme et le judaïsme, et que chacune de ces religions monothéistes contribue à compréhension générale. Extraits :

Ibrahim Eissa : L’islam est une religion adaptée à toutes les époques et à tous les lieux. Cela est vrai. Mais qui dit que le christianisme n’est pas une religion adaptée à tous les lieux et à toutes les époques ? Après tout, le christianisme existe depuis plus de deux mille ans. Il est adapté, il y a des chrétiens… Le christianisme existe depuis longtemps, et il est adapté à tous les lieux et à toutes les époques.

Qui dit que le judaïsme n’est pas une religion adaptée à tous les lieux et à toutes les époques ? Après tout, le judaïsme existe aussi depuis des milliers d’années. Le judaïsme a ses fidèles, ses lieux [saints], son époque… Par conséquent, toutes les religions sont adaptées à chaque lieu et à chaque époque. On n’a pas entendu parler de la disparition d’aucune religion monothéiste.

La question ici réside dans la réponse : peut-être [ces religions] sont-elles adaptées à chaque lieu et à chaque époque, car chaque lieu et chaque époque contribuent à la lecture et à la compréhension de la religion. Le temps et le lieu changent et changent notre compréhension de la religion. Ils ne changent pas la religion, mais seulement notre compréhension de celle-ci. L’islam n’est pas la seule religion adaptée à chaque lieu et à chaque époque. Le christianisme et le judaïsme conviennent également à chaque lieu et époque, et chaque lieu et période conviennent à toutes les religions.

