Diario Judío México -

Le biologiste russe Igor Nikulin, présenté comme étant un ancien membre de la commission des Nations-unies sur les armes biologiques et chimiques, a déclaré, dans une interview diffusée le 27 février 2020 sur Russia Today en arabe, que la propagation du coronavirus en Chine, en Iran et dans certains pays européens n’avait rien d’une coïncidence. En effet, le virus a été soigneusement sélectionné pour toucher les pays rivaux des États-Unis et il s’agit d’un complot du « gouvernement mondial », a-t-il expliqué.

Selon lui, le coronavirus pourrait être une arme biologique ciblée, comme le virus Ebola et la grippe aviaire, qui infectent certaines personnes et en épargnent d’autres. « Les pays anglo-saxons ont lancé un avertissement biologique à tous les pays non anglophones : soit vous obéissez aux lois lois que l’on vous impose, soit vous ne vivrez pas sur cette planète. Soit on vous tue rapidement, soit on vous tue lentement », a-t-il développé. Extraits :

Igor Nikulin : Je pense que ce n’est pas une coïncidence [si la Chine a été infectée par le coronavirus]. Je crois que ce virus a été sélectionné très soigneusement pour gagner des pays considérés comme rivaux de l’Amérique, tels la Chine, l’Iran et certains pays de l’Union européenne, dont l’Italie. Nombreux sont ceux qui pensent qu’il existe des tendances pro-russes dans ces pays, et c’est pourquoi nous voyons davantage de personnes infectées dans ces pays-là. Je ne pense pas que ce soit une simple coïncidence. Il s’agit d’un projet des élites mondiales…

Journaliste : Du gouvernement mondial…

Igor Nikulin : Exact. « Gouvernement mondial » est le terme correct. Du moins, c’est le nom qu’ils se donnent. Personne ne les a élus, mais c’est ainsi qu’ils se perçoivent. Ces 200 familles détiennent 40 000 milliards de dollars, et se considèrent comme les personnes les plus importantes sur Terre. Elles possèdent la plupart des médias. Ce sont elles qui font les films d’Hollywood – par exemple, des films sur les pandémies. Ces familles contrôlent les cerveaux humains et affirment que l’humanité doit être réduite à un dixième de la population actuelle. […]

Journaliste : Est-il vraiment possible de produire des armes biologiques qui visent une nation ou un groupe ethnique spécifique, et peuvent les infecter eux mais pas les autres ? Selon certaines informations, les Israéliens envisageaient de produire – ou ont effectivement produit – une sorte d’arme biologique visant à tuer les Palestiniens mais épargnant les Israéliens. Est-ce vrai ? Est-ce possible ?

Igor Nikulin : Les gens en parlent. Je sais qu’il y a quelques années, il y a eu une étrange épidémie à Madagascar. Ce n’était pas en Afrique. C’était une peste pneumonique, ce qui est terrible. Cette épidémie n’a tué que les autochtones, sans toucher les touristes européens, ni même la race jaune. Il y a aussi, bien sûr, des armes telles que le virus Ebola, la grippe aviaire et le coronavirus, qui infecte actuellement principalement les Chinois et les autres peuples asiatiques. De telles armes existent.

En 1999, les Américains ont lancé un projet… Le chef de la CIA de l’époque, George Tenet, et le président Clinton, avaient déclaré qu’ils allaient produire des agents pathogènes qui affecteraient certaines races mais pas d’autres. Vingt ans se sont écoulés et l’heure est venue de passer à l’expérience sur le terrain. Il semble que la planète Terre ait été transformée en terrain d’essai. J’irai même plus loin en disant que les pays anglo-saxons ont lancé un avertissement biologique à tous les pays non anglophones : « Soit vous vivez conformément aux lois que l’on vous impose, soit vous ne vivrez pas sur cette planète. Soit on vous tue rapidement, soit on vous tue lentement. » Tel est le principal problème de la politique du monde moderne.

Voir les extraits vidéo sur MEMRI TV