Vendredi 20 mars 2020, veille de l’annonce de deux cas de COVID-19 dans la bande de Gaza, l’imam de Gaza Jamil Al-Mutawa déclarait, dans un sermon prononcé à la Mosquée blanche de Gaza, que le COVID-19 était un « soldat » d’Allah, qui affectait sérieusement les États-Unis, Israël, l’Iran, l’Italie et la Chine, laissant indemnes les Palestiniens et les Gazaouis.

Affirmant que le virus fait une nouvelle victime toutes 8 minutes en Iran et en Italie, cheikh Al-Mutawa a prié pour qu’Allah continue de contaminer les responsables de l’Accord du siècle. Il a affirmé : « Regardez comment ceux qui complotent contre la mosquée Al-Aqsa sont réduits en miettes… C’est la grandeur d’Allah ! » Le sermon a été diffusé sur la télévision Al-Aqsa (Hamas – Gaza). Extraits :

Jamil Al-Mutawa : [Allah] n’a envoyé qu’un seul soldat : [le coronavirus]. Que serait-il arrivé s’il en avait envoyé 50 comme le coronavirus ? Il n’a envoyé qu’un seul soldat qui a frappé les 50 États [américains]. Il y a une heure, ils ont dit à la télévision qu’en Californie… Ils ont dit qu’ils s’attendaient à ce que 58 % de la Californie soit infectée d’ici deux mois. Ils parlent de 25 millions de personnes infectées pour un seul des 50 États. Allah soit loué. Voyez comment ceux qui complotent contre la mosquée Al-Aqsa sont réduits en miettes par les soldats d’Allah. […]

Voyez comme les villes [israéliennes] sont vides. Voyez comme leurs rues sont vides et comme cette mosquée est bondée. Qui nous a donné la sécurité et les a terrifiés ? Qui nous a protégés et leur a nui ? C’est Allaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ! […]

Ô Allah, éloigne-nous [du coronavirus], éloigne-le de nous, et libère-le contre les responsables du malfaisant Accord [du siècle]. […]

Mes frères, le coronavirus est-il bien réel ? Oui. Le coronavirus est-il nocif ? Oui. Le coronavirus peut-il tuer ? Oui. Y a-t-il des personnes infectées par le coronavirus ? Allah soit loué ! Les chiffres en Italie : 450 victimes hier. Il y a une victime toutes les 8 minutes. En Iran, il y a une victime toutes les 8 minutes. La Chine est en deuxième position après l’Italie avec 3 300 victimes. Que se passe-t-il ? Qu’Allah soit loué ! C’est la grandeur d’Allah. […]

Les musulmans sont les moins infectés. Le seul pays où personne n’est mort… Quand je suis entré dans cette mosquée, j’ai reçu un SMS disant que les 56 personnes qui mises en quarantaine à Bethléem ont été totalement guéries par la grâce d’Allah. Mes frères, avant d’entrer dans la mosquée, j’ai contacté de grands médecins et ils m’ont dit qu’à ce jour, il n’y a pas un seul cas [de coronavirus] à Gaza.

