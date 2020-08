Diario Judío México - Voir la vidéo sur MEMRI TV

Source : Télévision Al-Aqsa (Hamas / Gaza)

Cheikh Nasser Maarouf, de l’Association des oulémas palestiniens, a affirmé dans une interview diffusée le 3 juillet 2020 sur Al-Aqsa TV (Hamas – Gaza) que les millions de personnes tuées lors des guerres mondiales l’ont été à cause des Juifs, qu’il a accusé de tyranniser et de corrompre le monde. Cheikh Maarouf a imputé aux Juifs la pauvreté, les effusions de sang et la violation de l’honneur des femmes partout dans le monde. Il a ajouté que la bonne nouvelle, pour les musulmans, est que les Juifs seront finalement vaincus et rassemblés en Enfer.

Nasser Maarouf : Selon les statistiques compilées par [le professeur égyptien] Ragheb El-Sergany sur les guerres des musulmans à travers l’histoire, depuis l’époque du prophète Mohammed jusqu’aux califes bien guidés, le nombre de musulmans et de non-musulmans tués est inférieur à 1 500… Ou plutôt, on compte environ 15 000 morts, ou un peu moins, pour environ 250 000 musulmans et environ un million d’infidèles, les ennemis d’Allah.

Les statistiques pour le nombre de personnes tuées lors des seules guerres mondiales : des millions de personnes ont été tuées, toutes à cause de ces Juifs, qui se sont déchaînés, ont tyrannisé le monde et y ont semé la corruption. Leur corruption touche tous les domaines. Voyez la pauvreté dans le monde, le sang qui est en train d’être versé partout dans le monde, l’honneur des femmes bafoué en tout lieu. Si vous vérifiez, vous constatez que ce sont les Juifs qui sont derrière tout cela. Ce sont eux qui alimentent toute la corruption qui existe sur terre ; ce sont eux qui la financent.

Mais c’est une bonne nouvelle pour nous, si Allah le veut. [Le Coran dit:] Ceux qui ne croient pas dépensent leurs richesses à détourner [les gens] de la voie d’Allah. Donc ils les dépenseront, et ce sera pour eux une [source] de regret, et alors ils seront vaincus. Et ceux qui n’ont pas cru – en Enfer ils seront rassemblés.