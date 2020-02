Diario Judío México -

Lors d’une interview diffusée le 14 février 2020 sur Mayadeen TV (Liban), le vice-ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Mekdad, a déclaré que le régime « sanglant » du président turc Erdogan avait étendu son activité militaire à la Libye, dans le but de se soumettre au « sionisme mondial » et aux États-Unis, objectif qui « sert ses politiques extrémistes, obstinées et takfiries ». Il a ajouté qu’ « Erdogan ment comme il respire » à tout le monde, y compris aux Russes. Aucun régime au monde n’est « plus stupide » que celui de la Turquie, a-t-il conclu. Extraits :

Faisal Mekdad : Nous sommes en état de guerre avec le sanguinaire régime d’Erdogan qui ne s’est pas contenté de mener une guerre sur le sol syrien, mais est allé jusqu’en Libye, afin de se battre pour les mêmes objectifs qu’en Syrie : la soumission au sionisme mondial, aux Etats-Unis et à ses gestionnaires, ainsi qu’à ceux qui servent ses politiques extrémistes, obstinées et tafkiries, dans la région et ailleurs. […]

La résistance aux groupes terroristes armés est le droit constitutionnel de l’Etat syrien. La résistance à l’occupation turque, ainsi qu’aux autres occupations, y compris à l’occupation américaine au nord-est de la Syrie et au sud de la Syrie, dans le camp [de réfugiés] de Rukban, est le droit souverain de la République arabe syrienne. Ainsi, le régime syrien agit…

Journaliste : Mais c’est aussi le droit souverain de la Turquie de défendre ses frontières. Erdogan affirme que s’il ne le fait pas à Idlib, il sera contraint de le faire à la frontière [syro-turque].

Faisal Mekdad : Evidemment, l’Iran ment…

Journaliste : Vous voulez dire Erdogan.

Faisal Mekdad : Pardon, je veux dire qu’Erdogan ment comme il respire. Il ment à chaque souffle. Il nous ment, et il ment également aux autres.

Journaliste : Il mentirait aussi aux Russes ?

Faisal Mekdad : Je pense qu’il ment à tout le monde. Quiconque ment à quelqu’un mentira à tout le monde. Un menteur est un menteur.

Journaliste : Les Russes n’auraient pas confiance en Erdogan ? Il va de soi que les Syriens ne lui font pas confiance, mais…

Faisal Mekdad : Je ne parlerais pas des amis, ou des autres. Je parle de notre propre expérience avec lui. Nous, au sein du leadership syrien, avons essayé d’opérer un changement fondamental de notre rapport à la Turquie et de tourner la page sur tout ce qui s’est enraciné dans nos esprits concernant cinq siècles d’occupation turque des terres arabes…

Journaliste : Vous parlez d’avant la crise [récente].

Faisal Mekdad : Oui, évidemment. Nous avons dit que nous devions coexister en bons voisins et que tous les traités internationaux appellent à une politique de rapports de bon voisinage. Mais le régime turc mentait, cherchant à réaliser ses caprices et sa politique extrémiste et tafkirie, ainsi qu’à soutenir les groupes terroristes armés. C’est ce qui a mené à cette escalade entre les deux pays, à cause de l’agression turque directe sur les terres de la République arabe syrienne. Je pense qu’aucun régime au monde est plus idiot que ce régime turc.

Journaliste : Plus idiot ?

Faisal Mekdad : Oui, plus stupide que le régime turc.

