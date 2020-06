Diario Judío México - “AMA TU VIZINO SIN EKSEPSYON”

– Sharopikaaaaaa…. Los judyos somos los mas adelantados en la teknolojiya ! Lo saviyas? Guerkitgos ! Los primeros en la siensya i en todo !

– Mozotros ? En humor puedeser… Lo de las matematikas yo no se… No mos frekuentamos ! Si me diziyas echos de kozina, te iva dar razon, porke mizmo yo se dar a chupar los dedos a las personas ! I…. No me avles de kozas ke no entyendo ! Keres oyir humor sefaradi ? Buyrun !

El otro anyo los arkeolojistos ekskavaron unos 1000 metros de ondura i toparon en un kazal de Fransia trasas de ilos de kovre de 1000 anyos atras ! Los Fransezes yegaron a la konkluzyon ke sus ansestros teniyan una resha de komununikasyon telefonika antes siglos!

Para no ser surpasados por los Fransezes, sientistos Inglezes ekskavaron fina 2000 metros de ondura. Dospues de poko tiempo se meldava en los titulos de las gazetas de Inglaterra ” Arkeologistos Inglezes toparon trasas de kablos fibro-optikos de antes 2000 anyos i pensan por sierto ke sus ansestros teniyan una technologiya digitala avansada en sus reshas de komunikasyon ke egzistiya 1000 anyos antes de los de los Fransezes…

Una semana dospues se avizava en las gazetas Israelianas :

” Ekskavasyones fina 5000 metros en un Shouk en Yerushalayim no revelaron absolutamente nada. Los sientistos estan seguros ke los ijos de Israel uzavan por sierto el “wireless”, la komunikasyon sin kablos ! ”

(Si yo kon mis 5 gramos de meoyo me ize espyerta/ ekspresya/eksperta/eskrita…, komo se dize esto (!), de komputadora a mi edad…esto demonstra ke los judyos son klasikos !)

