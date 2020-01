Diario Judío México - New Year’s Eve // דער סילווע֜סטער־אָוונט // der silvester-ovnt

auld lang syne: די צײַטן פֿון אַ מאָ֜ל

[DI TSAYTN FUN A MOL]

champagne: דער שאַמפּאַ֜ניער

[DER ShAMPÁNYER]

champagne bubbles: <שאַמפּאַ֜ניער־בו֜לבעלעך־<־בלע֜זעלעך

[ShAMPÁNYER-BÚLBELEKh<-BLÉZELEKh>]

confetti: קאָנפֿע֜טי; האָפּן

[KONFÉTI; HOPN]

eggnog: די אײ֜ער־משקה, ־ות; דער גאָגל־מאָ֜גל, ־ען

[DI ÉYER-MÁShKE, -S; DER GOGL-MÓGL, -EN]

fill up the glass: אָ֜נגיסן דאָס גלאָז

[ÓNGISN DOS GLOZ]

firecracker: דאָס פֿײַ֜ערװערקל, ־עך; דאָס קנאַ֜ק־פֿײַ֜ערל, ־עך

[DOS FÁYERVERKL, -EKh; DOS KNÁK-FÁYERL, -EKh]

Happy New Year!: !אַ גוט יאָר!; אַ גלי֜קלעך יאָר

[A GUT YOR!; A GLÍKLEKh YOR!]

make a New Year’s resolution: אָ֜פּמאַכן בײַ זיך צום נײַ֜עם יאָר

[ÓPMAKhN BA ZIKh TSUM NÁYEM YOR]

New Year’s Day: דער סילווע֜סטער; דער נײַ֜יאָר

[DER SILVÉSTER; DER NÁYYOR]

New Year’s Eve: דער סילווע֜סטער(־אָוונט); ערבֿ נײַ֜יאָר

[DER SILVÉSTER(-OVNT); ÉREV NÁYYOR]

pop the cork: אַ קנאַק טאָן מיטן קאָ֜ריק ‹פּראָפּן›; אַרוי֜סציִען דעם קאָ֜ריק ‹פּראָפּן›׳

[A KNAK TON MITN KÓRIK ; ARÓYSTSIEN DEM KÓRIK ]

ring in the new year: אַרײַ֜נפֿירן דאָס נײַ֜ע יאָר

[ARÁYNFIRN DOS NÁYE YOR]

toast: דער לחיים, ־ס; דער טאָסט, ־ן

[DER LEKhÁYEM, -S; DER TOST, -N]

toast the new year: טרי֜נקען לחיים צום נײַ֜עם יאָר

[TRÍNKEN LEKhÁYEM TSUM NÁYEM YOR]

turn over a new leaf: אָ֜נהײבן אױף ‹פֿון› ס׳נײַ; אָ֜נהײבן אַ נײַ קאַפּי֜טל; אי֜בערמישן ‹אי֜בערבלע֜טערן› אַ נײַ בלאַט

[ÓNHEYBN AF S’NAY; ÓNHEYBN A NAY KAPÍTL; ÍBERMIShN <ÍBERBLÉTERN> A NAY BLAT]

The clock struck twelve.

דער זיי֜גער האָט (אוי֜ס)געשלאָ֜גן צווע֜ל(ע)ף.

[DER ZÉYGER HOT (ÓYS)GEShLÓGN TSVÉL(E)F]

My New Year’s resolution is to stop eating junk food.

כ׳מאַך אָפּ בײַ זיך אַז צום נײַ֜עם יאָר וועל איך אוי֜פֿהערן עסן חזירײַ֜.

[Kh’MAKh OP BA ZIKh AZ TSUM NÁYEM YOR VEL IKH ÚFHERN ESN KhAZERÁY.]