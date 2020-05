Diario Judío México - Charles Aznavour fue un cantante, compositor y actor francés de origen armenio,​ considerado en todo el planeta como “el embajador de la chanson –canción francesa–”.

Aún activo hasta los 94 años, cuando falleció, era uno de los cantantes franceses más populares y de carrera más extensa en la historia de la música universal, el más conocido del mundo, llegó a vender doscientos millones de discos. Fue conocido por críticos y admiradores con el apodo de “Charles Aznavoice”. Se le atribuye la frase “el espectáculo debe continuar”.

Aznavour cantó para presidentes, papas y realeza, así como en eventos humanitarios. En respuesta al terremoto en Armenia de 1988, fundó la organización caritativa Aznavour para Armenia con su amigo de toda la vida, el empresario Levon Sayan. En 2009 fue nombrado embajador de Armenia en Suiza, permaneció como delegado de las Naciones Unidas en Ginebra.

El 24 de agosto de 2017, fue galardonado con la estrella n.º 2618 en el Paseo de la Fama en Hollywood.

Su última gira la realizó en el año 2014. Su último concierto se realizó en la plaza NHK Hall en Osaka, Japón, el 19 de septiembre de 2018. Murió el 1 de octubre de 2018, producto de un paro cardiorrespiratorio.

Charles Aznavour “My Yiddishe Mame” (La Madre Judía) y “A Ganeive”, (Un Robo) dos tesoros más salvados por SaveTheMusic.com para Usted. Ayúdenos a salvar más tesoros, envié sus discos o su donativo deducible de impuestos hoy mismo, oprima aquí.

My Yiddishe Mame

א יידישע מאמע

Ikh vil bay aykh a kashe fregn,

Entfert ver ez ken.

Mit velkhn tayern farmegn

Bentsht g´tt alemen ?

Men koyft dos nisht far keyn shum gelt,

Dos krigt men nor umzist.

Un dokh az men farlirt dos

Vifl trern men fargist

Men hert nisht kain geveyn

O, der vos hot farloyrn

Der ken dos farshteyn.

Chorus:

A yidishe mame,

Es gibt kayn besers oyf der velt.

A yidishe mame, oy vey,

vi biter ven zi felt.

Vi likhtik, sheyn in hoyz,

Ven di mame iz do,

Vi finster umetik,

Ven got nemt ir oyf oylem habo.

In vasser, in fayer,

Volt zi gelofn far ir kind,

Nisht haltn zich tayer,

Dos iz geven di greste zind.

Oy, vi gliklekh un raykh,

Iz der mentsh, vos hot

Aza tayre mame,

Gebentsht fun got ,

Azan altitshke, tayre mame,

Yidishe mame mayn.

Chorus:

A yidishe mame,

Es gibt kayn besers oyf der velt.

A yidishe mame, oy vey,

vi biter ven zi felt.

Vi likhtik, sheyn in hoyz,

Ven di mame iz do,

Vi finster umetik,

Ven got nemt ir oyf oylem habo.

***

A Ganeive