1341 – Película de imágenes fijas.

Como las mejores películas basadas en fotografías, 1341 Frames hace una elección simple pero crucial: poner el cine al servicio de las fotografías, imágenes fijas, colocándose en la línea que separa el documental de la forma mucho menos frecuente de la película de imágenes fijas, entre la evanescencia y la persistencia de un marco. La carrera del reportero gráfico israelí Micha Bar-Am, nacido en Berlín en 1930, se convierte en un conjunto de fotos instantáneas icónicas, ampliaciones y hojas de contactos que toman la forma de relato a dos voces: Micha, que busca entre sus recuerdos mientras quedan algunos cuando otros ya no son tan claros, y su mujer Orna, la curadora asidua de su archivo, custodia de su memoria que va perdiendo en la vejez. Sin embargo, permitir que la memoria se desvanezca es natural, dados los eventos y las atrocidades que Bar-Am inmortalizó al documentar la historia de Israel, incluido el juicio de Adolf Eichmann en 1961, la Guerra de los Seis Días en 1967, la Guerra de Yom Kippur en 1973 y la masacre de Sabra y Shatila en 1982. Pero tanto si se trata de confrontar los horrores de la guerra como de momentos de la vida familiar, sus imágenes siempre revelan su capacidad para convertir la fotografía en un refinado lenguaje de la mirada y, en el fondo, como protagonista constante, una tierra con muchos conflictos soñando con la paz.

Fotos Sílvia Golan

Durante un año y medio, Bar-Am le permitió al director Ran Tal (Children of the Sun, Paradise, the Museum) la entrada gratuita a su vasto archivo de filmación ubicado en el sótano de su casa. Tal seleccionó 1341 frames, a partir de los cuales compuso la película.

La película fue producida para Yes docu

Guión y dirección: Ran Tal.

Productores: Ran Tal, Sarig Packer.

Editado por Nili Feller.

Coproductores: Yael Melamed, Nancy Pomgrin.

Producción: Karin Etadegi.

Diseño de sonido: Aviv Aldama

