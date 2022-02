Babi Yar, un barranco en la capital ucraniana, Kiev , fue testigo de la matanza de más de 33.000 hombres, mujeres y niños judíos , el 29 y 30 de septiembre de 1941. El sitio de una de las mayores masacres individuales perpetradas por las tropas alemanas de ocupación contra los judíos. durante la Segunda Guerra Mundial, Babi Yar se convirtió en un símbolo del Holocausto por balas.

Si bien el principal evento trágico tuvo lugar en 1941, durante la ocupación, las fuerzas alemanas utilizaron el sitio como lugar de asesinato. De hecho, se informa que entre 70 y 100 000 personas perdieron la vida en Babi Yar. Sin arquitectura para la tragedia y solo un paisaje "roto" restante, la gente luchó por lograr la conmemoración y el reconocimiento público.

Borrado muchas veces, el sitio fue completamente terraformado a lo largo de los años: al retirarse, los soldados alemanes quemaron los cuerpos, con la esperanza de no dejar rastros físicos. Nuevas construcciones reemplazaron las estructuras históricas, los deslizamientos de tierra ocurrieron con frecuencia en el barranco lleno y, finalmente, un parque público de 132 hectáreas terminó cubriendo la totalidad del área. Lo que una vez estuvo en las afueras de la ciudad, se convirtió en una parte integral de Kiev . Considerada también una imagen de resistencia contra la ocupación soviética, el primer reconocimiento público de los trágicos sucesos de Bayn Yar, tuvo lugar en septiembre de 1991, 50 años después de la calamidad y 1 mes después de la independencia de Ucrania .de la Unión Soviética. Si bien el sitio albergaba monumentos tradicionales individuales a pequeña escala, era difícil recordar la tragedia en su verdadera escala, con la ausencia de restos arquitectónicos.

Buscando abordar la historia de esta área y arreglar la narrativa del Holocausto por medio de balas, la Fundación de Babi Yar fue creada en 2016 para apoyar al BYHMC, el Centro Conmemorativo del Holocausto de Babi Yar . En 2019, la organización lanzó su primer concurso de arquitectura , con un brief muy rígido y detallado. Conduciendo a un proyecto cuyas ambiciones conceptuales estaban realmente restringidas por el programa, el concurso reconoció que el resultado final no puede parecerse a ningún proyecto típico, ubicado en cualquier parte del mundo. Incorporación del director artístico Ilya Khrzhanovsky, un director de cine ruso, el comité asesor decidió colectivamente cambiar los enfoques para reconocer el potencial del sitio. Actuando y pensando en la escala de Babi Yar, un año más tarde, Nick Axel se unió al equipo para guiar al Consejo Asesor Arquitectónico del Centro Conmemorativo del Holocausto y traer a las personas más convincentes en el campo para discutir y reflexionar sobre " cómo crear un memorial en este sitio de 132 hectáreas" .

Con una nueva visión y una nueva ambición, el proyecto buscaba establecer una experiencia atractiva y personal, relacionada con los movimientos de las personas alrededor del sitio. Básicamente, convertir el espacio natural en un memorial, el primer paso fue imaginar “ un lugar al que la gente quiera volver ”, con diferentes intervenciones arquitectónicas y artísticas. “ No hay una sola historia en Babi Yar, se puede decir que hay al menos 100 000 historias en Bayn Yar. Hay al menos una historia para cada persona que murió allí.”, explica Nick Axel. Teniendo en cuenta que es crucial no limitar la narrativa, el proyecto no podría restringirse a 1 solo museo. Universalmente significativa, la historia de Babi Yar recuerda no solo la violencia que ocurrió en su territorio, sino también toda la violencia que tiene lugar en todo el mundo. Un lugar de vida, el parque público, busca conmemorar la muerte generando conexiones significativas entre el pasado compartido y el futuro compartido.

Con la esperanza de que Babi Yar sea reconocido como uno de los principales sitios del Holocausto , la colaboración público-privada ha construido tres intervenciones principales hasta el momento: la instalación del campo de espejos, la sinagoga de Babi Yar de Manuel Herz y el muro de cristal del llanto de Marina. Abramovic. Al crear nuevos entendimientos y conexiones entre el aquí y el ahora, los proyectos basados ??en la ubicación abordaron experiencias metafísicas, reflexionando sobre las limitaciones y aportando nuevas formas de relacionarse con la historia.

La Instalación del Campo de Espejos fue la primera intervención realizada por la fundación en el sitio. Diseñado y construido en 6 semanas, marcó los estándares estéticos y definió las expectativas futuras. Probablemente sea una intervención temporal, actualmente se encuentra en el sitio de uno de los futuros museos principales. Generando una dimensión sonora, esta instalación atrae a la gente, comunicando un nivel más profundo de la historia que contar. Además, la Sinagoga Babi Yar concebida por Manuel Herz fue el primer elemento arquitectónico del sitio. Reconociendo el aspecto espiritual, la razón de ser detrás de la tragedia, el proyecto, un libro emergente del tamaño de un edificio construido en 5 meses, recrea conexiones, trayendo de vuelta la práctica a Babi Yar.

Planeando cuatro museos (incluyendo el primer museo contemporáneo del Holocausto en Europa del Este), seis entradas, numerosos memoriales, intervenciones artísticas, centros de investigación, bibliotecas y archivos, el BYHMC tiene actualmente dos proyectos en desarrollo: el "Kurgan" o el Museo del Historia de la Tragedia, diseñado por SUB y el Museo de Historia del Olvido, por OFFPOLINN - Oficina de Innovación Política. Una vez completado, el "Kurgan'' en construcción será el primer museo en el sitio. Reinterpretando la forma tradicional de un Kurgan, un túmulo funerario prehistórico que se encuentra en la región, el proyecto es una estructura que se adentra en el pasado, programada para inaugurado a finales de abril de este año. Por otro lado, el Museo de Historia del Olvido, en fase de desarrollo, es un proyecto de rehabilitación del antiguo edificio de oficinas del cementerio judío. El diseño radical y audaz propone eliminar el techo de la estructura existente, con el fin de crear una plataforma de observación que reconoce una nueva perspectiva.

Si bien estas adiciones están cambiando la percepción de Babi Yar y las ambiciones de BYHMC son cada vez mayores, la fundación reconoció la necesidad de una estructura conceptual general para permitir un compromiso general con el sitio. Un nuevo concurso , abierto a todos, busca, de hecho, desarrollar un plan que “ trae los diferentes proyectos del Memorial Center en una estructura holística y los fundamenta en una experiencia pluralista del sitio”. Como evolución natural de la discusión, el plan maestro generará un marco guía, tanto en el nivel físico como en el metafísico. Entendiendo a Babi Yar como un todo, manteniendo su heterogeneidad, el esquema busca diseñar su propia forma de interactuar con el sitio, trayendo al área y a la ciudad de Kyiv , un organismo nunca antes visto que inspira nuevas formas de pensar.

El Centro Conmemorativo del Holocausto de Babi Yar (BYHMC) busca planes audaces y visiones audaces para estructurar y guiar el desarrollo del sitio de 132 hectáreas de Babi Yar, Kiev , el símbolo internacional del Holocausto por balas. La competencia está abierta a estudiantes, jóvenes profesionales y prácticas establecidas de arquitectura, arte, coreografía, filosofía, ciencia y más. Para participar en esta competencia abierta, regístrese y envíe su propuesta antes del 15 de mayo de 2022.

