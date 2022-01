El sábado, un hombre tomó varios rehenes en la sinagoga Beth Israel en Colleyville, Texas, exigiendo la liberación de Aafia Siddiqui, quien actualmente cumple una sentencia de 86 años de prisión por el intento de asesinato de las tropas estadounidenses y los agentes del FBI que la arrestaron.

Aunque los informes iniciales sugirieron que el secuestrador era el hermano de Siddiqui, un exabogado de su verdadero hermano afirmó que él no estaba involucrado en la situación de los rehenes, según el sitio de noticias The Daily Beast . Al enterarse del incidente, emitió un comunicado diciéndole al secuestrador que se retirara, informó.

Aafia Siddiqui es una neurocientífica paquistaní que se mudó a los EE. UU. en 1990 con una visa de estudiante y posteriormente estudió en la Universidad de Houston antes de transferirse al MIT, donde se especializó en biología, antropología y arqueología, y luego recibió su doctorado en la Universidad de Brandeis. como se informa en el libro de Peter Bergen La guerra más larga: el conflicto duradero entre Estados Unidos y Al-Qaeda. Después de casarse con el anestesiólogo Amjad Mohammed Khan en un matrimonio arreglado, Siddiqui tuvo dos hijos y una hija en 1996, 1998 y 2002.

Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, Siddiqui le insistió a su esposo que la familia se mudara a Pakistán y, cuando lo hicieran, ella quería mudarse a la frontera del país con Afganistán para brindar asistencia médica a los militantes talibanes que luchan contra los EE. UU., según Harper's. revista _

Después de interesarse cada vez más en el Islam y la yihad, Siddiqui comenzó a atraer la atención del FBI cuando ella y su esposo compraron chalecos antibalas, gafas de visión nocturna y manuales para militantes como Fugitive, Advanced Fugitive, The Anarchist's Arsenal y How to $10,000. Hacer C-4, según informes de Harper's , The Guardian y Boston Magazine .

Un vehículo policial está estacionado en una escuela en el área donde se cree que un hombre tomó a personas como rehenes en una sinagoga durante los servicios que se transmitían en vivo, en Colleyville, Texas, EE. UU., 15 de enero de 2022. (Crédito: REUTERS/Shelby Tauber )

El matrimonio de Siddiqui comenzó a desmoronarse debido al abuso físico de Khan, así como su creciente interés en la yihad, hasta que la pareja se divorció en 2002, según Deborah Scroggins en Wanted Women .

Khan sospechaba que Siddiqui se había involucrado con grupos extremistas, y terminó casándose con el presunto miembro de Al Qaeda, Ammar al-Baluchi, en 2003. Baluchi es sobrino del autor intelectual del 11 de septiembre, Khaled Sheikh Mohammed (KSM), según la Oficina de EE. UU. del Director de Inteligencia Nacional.

El gobierno de EE. UU. alegó que Siddiqui estaba involucrado en un complot de una célula de al-Qaeda para cometer ataques en EE. UU., el Reino Unido y Pakistán. La célula, dirigida por KSM, planeó sabotear las estaciones de servicio y los tanques de almacenamiento subterráneos y envenenar o destruir las instalaciones de tratamiento de agua, escribió Scroggins.

En 2004, el entonces fiscal general John Ashcroft dijo que Siddiqui era uno de los sospechosos en la lista del FBI de los siete fugitivos de al-Qaeda más buscados y que era un "peligro claro y presente para Estados Unidos", Scroggins y The Los Angeles Times . escribió.

Más tarde, Siddiqui fue arrestado por tropas del Ejército de EE. UU. y agentes del FBI en Ghazni, Afganistán. Durante su interrogatorio, supuestamente tomó uno de los rifles de los soldados y les disparó dos tiros, gritando “Alá Akbar”, informó The New York Times . Los soldados la desarmaron con éxito.