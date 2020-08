Diario Judío México - Noche de los Poetas Asesinados, 12 al 13 de agosto de 1952

La Noche de los Poetas Asesinados fue una ejecución de trece judíos en la prisión soviética de Lubyanka en Moscú, Unión Soviética, del 12 al 13 de agosto de 1952. Las detenciones se hicieron por primera vez en septiembre de 1948 y junio de 1949. Todos los acusados fueron falsamente acusados de espionaje y traición a la patria, así como muchos otros delitos. Después de su detención, fueron torturados, golpeados y aislados durante tres años antes de ser formalmente acusados. Había cinco escritores Yiddishes entre los acusados, quienes formaban parte del Comité Antifascista Judío.

Poetas asesinados:

Peretz Markish (1895-1952), poeta Yiddish, co-fundador de la Escuela de Escritores, una escuela literaria Yiddish de la Rusia soviética

David Hofstein (1889-1952), poeta Yiddish

Itzik Fefer (1900-1952), poeta Yiddish, informante del Ministerio del Interior

Leib Kvitko (1890-1952), poeta y escritor Yiddish de los niños

David Bergelson (1884-1952), distinguido novelista

Salomón Lozovsky (1878-1952), Director de la Oficina de Información Soviética, Comisario Adjunto de Relaciones Exteriores, denunció vigorosamente las acusaciones contra él y los demás

Boris Shimeliovich (1892-1952), Director Médico del Hospital Clínico Botkin, Moscú

Benjamin Zuskin (1899-1952), asistente y sucesor de Salomón Mikhoels como Director del Teatro Judío Estatal de Moscú

Joseph Yuzefovich (1890-1952), investigador en el Instituto de Historia de la Academia de Ciencias Soviética, dirigente sindical

Leon Talmy (1893-1952), traductor, periodista, ex miembro del Partido Comunista de EE.UU.

Ilya Vatenberg (1887-1952), traductor y editor de Eynikeyt, periódico de la JAC; líder laborista sionista en Austria y EE.UU. antes de regresar a la URSS en 1933

Chaika Vatenburg-Ostrovskaya (1901-1952), esposa de Ilya Vatenburg, traductora en JAC.

Emilia Teumin (1905-1952), Directora adjunta del Diccionario Diplomático, editora de la División Internacional

Personalidades de la cultura judía, que se convertirían en miembros del Comité Antifascista Judío, firmaron un llamamiento a los judíos del mundo para apoyar el esfuerzo de guerra soviética contra la Alemania nazi, Moscú, 1941.

La noche de los poetas judíos asesinados

(Pensar que muchos socialistas negaban el asesinato de los escritores judíos en la URSS.

Y cuantos fueron expulsados por sostener su asesinato de los cuadros militantes de nuestro país) Un inmenso dolor y frustración conlleva este recuerdo. N de R.

En la noche del 12 al 13 de agosto de 1952 fueron ejecutados en los sótanos de la prisión de Lubyanka enMoscú trece intelectuales judíos, hacia los máximos exponentes de la literatura Yiddish de la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) que seis años antes habían sido detenidos pororden de José Stalin, entre los más destacados se se encontraban: Peretz Markish, David Bergelson, Itzik Fefer, Leib Kwitko, David Hofstein, Benjamin Zuskin, Solomon Lozovsky y Boris Shimeliovich.

Una vez que se conoció lo ocurrido, ese ajusticiamiento fue denominado la “Noche de los Poetas Asesinados”.

Diez años antes, en plena Segunda Guerra Mundial, esos intelectuales judíos habían fundado el Comité Judío Antifascista – CJA, con la anuencia del dictador soviético, con la finalidad de conseguir el apoyo económico de los judíos que vivían en los países occidentales, en especial en los Estados Unidos, destinada a ayudar a los casi dos millones de judíos que huyendo del nazismo habían encontrado refugio en la URSS.

Los miembros del CJA eran comunistas convencidos de que la URSS era el lugar ideal para vivir, y su secretario, Solomón Mijáilovich Mijoels, un destacado actor y director teatral, quien durante la contienda bélica viajo a los Estados Unidos a fin de lograr el apoyo de la judeidad estadounidense.

La tarea desarrollada por el CJA lo convirtió en una especie de representante de los judíos que vivían en la URSS, lo que molestó y desagradó a Stalin, quien era un convencido antisemita.

Al concluir la Segunda Guerra Mundial, la inmensa mayoría de los judíos que se habían refugiado en la URSS decidió no permanecer en territorio soviético, mientras unos intentaban radicarse en los países occidentales donde tenían parientes, decenas de miles optaban por dirigirse a Eretz Israel, desoyendo a los miembros del CJA que consideraban que la URSS era el lugar en donde podrían vivir sin sufrir persecuciones.

El inicio de la denominada “Guerra Fría” en la que se enfrentaban por motivos ideológicos la URSS y los Estados Unidos, como el advenimiento del Estado de Israel, le brindaron a Stalin la oportunidad de desmantelar el CJA y detener a sus miembros, en 1948, acusándolos de traición por mantener lazos con las potencias occidentales, basándose en un proyecto de Mijhoels de establecer un estado judío en Crimea en el que se asentaran los sobrevivientes de la Shoá.

Según Stalin, ese estado contaría con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, quien desde allí, en un futuro no lejano, invadiría la URSS para derrocar al régimen soviético.

Mientras que la mayoría de los integrantes del CJA eran torturados y obligados a firmar confesiones en los que aceptaban los cargos de traición, Mijhoels murió a consecuencias de un accidente de tránsito en la ciudad de Minsk, que luego se supo que fue planificado y ejecutado por los servicios de seguridad soviéticos.

El resto de los miembros del CJA fueron llevados a juicio, en los que no contaron con abogados defensores, y cuya sentencia ya estaba decidida de antemano, la pena de muerte. De acuerdo a las declaraciones de un oficial que los presenció, efectuadas luego de la muerte de Stalin, los juicios fueron una parodia en los que realmente se los juzgaba por ser judíos.

Si bien Stalin había ordenado que no se difundiera el ajusticiamiento de los intelectuales judíos, la noticia trascendió, pero muchos judíos del mundo entero se negaban a aceptarla. Cuando luego del deseo del dictador fueron confirmadas, algunos intentaron justificarlas hasta que Nikita Krushchev, años después publicó un perdón póstumo para miembros ejecutados del Comité Judío Antifascista afirmando que los juicios fueron “flagrantes violaciones de la ley”.

… אין דעם דאָזיקן טאָג

(On this very day)

On this day in 1952 were executed the following members of the Jewish Antifascist Committee: Dovid Bergelson Itzik Fefer Dovid Hofshteyn Leyb Kvitko Solomon Lazovsky Perets Markish Boris Shimelovitch

Leon Talmi Emilia Teumin Ilya Vatenberg Tshayke Vatenberg-Ostrovskaya Yoysef Yuzefovitch Binyomen Zuskin The head of the committee, Solomon Mikhoels, had already been murdered on January 13, 1948. Many other Yiddish artists and activists suffered under this as well as earlier repressions and purges. If you are in New York and would like to join us, there will be a memorial program in English and Yiddish taking place this evening, Monday, August 12th, 2013 at 7 PM in the Center for Jewish History at 15 West 16th Street. The program will last one hour and will include a lecture by Professor Marc Caplan on the novelist Dovid Bergelson’s time in Berlin; a performance by The Lost and Found Project of The National Yiddish Theatre-Folksbiene.RU, and songs and recitations by Perl Teitelbaum. The program is free and open to the public. Please reserve a seat by writing us back with your names and the number in your party. The Congress for Jewish Culture thanks our cosponsors in the memorial this year, including the CYCO, the Forward, the Jewish Labor Committee, the National Yiddish Theatre-Folksbiene, the New Yiddish Rep, the Workmen’s Circle/Arbeter-Ring, and the YIVO Institute for Jewish Research. We are particularly grateful to COJECO, the Council of Jewish Emigre Community Organizations for generous financial support of the memorial.

On August 12th, 1952, the cream of the crop of the Soviet Yiddish world were summarily executed as retribution for their support of the war effort against Nazi Germany.

61 years later, we show that we have not forgotten them and that we still remember them, for their contributions to both literature and to humankind.

The Congress for Jewish Culture, together with COJECO – Council of Jewish Emgire Community Organizations, the Jewish Labor Committee, the National Yiddish Theater-Folksbiene, the Workmen’s Ci…rcle/Arbeter-Ring, and the YIVO Institute for Jewish Research cordially invite you to attend a

Memorial program for the Yiddish artists and writers who suffered under Stalinist repression

Monday, August 12th from 7 PM to 8 PM at the Center for Jewish History 15 West 16th Street (between 5th and 6th Avenues) Admission free

Reservations here: http://yivo.org/ events_signups.php

This year’s program will have a significant English component.

Professor Tevye Bird will chair.

Professor Marc Caplan will speak on Dovid Bergelson’s Berlin period.

Lost and Found Project: Folksbiene.ru Anna Zicer Medvinskiy, Yelena Shmulenson and Dmitri Zisl Slepovitch will present works by Leyb Kvitko.

Paula Teitelbaum will sing and recite poems of the murdered writers.

The participating organizations particularly wish to acknowledge the generous support of COJECO-Council of Jewish Emigre Organizations in the production of this year’s memorial.

