Cada año, la Fundación de la Comunidad Judía de San Diego (JCF) facilita el Premio de Liderazgo Peter Chortek (PCLA), un premio creado por la Familia Chortek para fomentar la participación comunitaria judía al recompensar a los adolescentes judíos que practican Tikkun Olam, reparando el mundo.

El Premio al Liderazgo Peter Chortek fue establecido en 2011 por la Familia Chortek para honrar al difunto Peter Chortek z”l. Chortek no era religioso, pero estaba ferozmente orgulloso de ser judío y comprometido a marcar la diferencia. Su pasión y enfoque era la educación judía, creyendo que la educación judía de calidad ayudaría a asegurar un futuro judío vibrante. Para Chortek, esto significaba apoyar los lugares que ayudarían a la continuidad judía, como las escuelas diurnas, los campamentos judíos, Hillel, Birthright, March of the Living, los centros comunitarios judíos y las sinagogas. Hasta la fecha se han entregado un total de 28 premios.

Este premio reconoce a los estudiantes judíos de secundaria en San Diego que marcan la diferencia en la comunidad a través de su liderazgo innovador. Los solicitantes deben 1) estar actualmente en la escuela secundaria y haber organizado y liderado un proyecto extraordinario de Tikkun Olam que haya beneficiado a su vecindario, comunidad, medio ambiente o mundo; 2) Demostrar iniciativa, pasión y espíritu positivo, inspirando a otros a marcar la diferencia y creando conciencia sobre su problema, causa o proyecto; y 3) Tener una visión a largo plazo para el crecimiento y la sostenibilidad de su trabajo y haber estado involucrado con su proyecto durante al menos un año antes de presentar una solicitud.

Los ganadores del Premio al Liderazgo Peter Chortek reciben un estipendio de $5,400, $540 para establecer un Fondo Asesorado por Donantes en la Fundación de la Comunidad Judía y un video profesional hecho sobre su proyecto. Este año, el comité de premios eligió a tres ganadores del Premio al Liderazgo Peter Chortek. Estos premios se entregaron recientemente en un brunch de celebración para los beneficiarios y sus familias. Todos los beneficiarios sienten pasión por marcar la diferencia en la comunidad, inspirando a sus compañeros a involucrarse también en proyectos de servicio o programas de justicia social.

El Comité del Premio al Liderazgo Peter Chortek está compuesto por miembros de la familia Chortek y otros líderes comunitarios. Sammy y Shana Weisman y Nathan y Emily Chortek, los nietos de Peter y Elaine Chortek z”l, se unieron al comité de premios este año, en representación de la tercera generación de la familia Chortek. En el brunch reciente, el comité reconoció el fallecimiento de Elaine Chortek z”l y la contribución que hizo como matriarca de la familia, liderando como modelo a seguir con amabilidad, gracia, modestia y compromiso.

Los ganadores de los premios de este año incluyeron:

Kiara Blacher (Cortesía de la Fundación de la Comunidad Judía )

Kiara Blacher es estudiante de último año en Canyon Crest Academy y creó Kids for a Cure, una organización benéfica que recauda dinero para niños que sufren problemas médicos. Kiara se ha propuesto como misión promover la accesibilidad para apoyar y brindar atención médica a quienes no pueden pagarla.

Elinor Amir-Lobel, estudiante de último año en La Jolla Country Day, fue reconocida por servir como copresidenta de Empoderamiento Femenino y Educación de Líderes (FEEL). Esta es una organización estudiantil en el campus de La Jolla Country Day School que crea un espacio abierto para discutir temas relacionados con el sexismo y la desigualdad en la comunidad en general.

Kate Chasin es estudiante de último año en Canyon Hills y es copresidenta del Comité de Recursos y Concientización sobre Educación para el Bienestar Estudiantil (SWEAR). SWEAR es un grupo dirigido por estudiantes que aboga por la salud mental de los estudiantes en el Distrito Escolar Unificado de San Diego.

Las solicitudes para el Premio de Liderazgo Peter Chortek 2023 estarán disponibles a partir de septiembre de 2022 y vencerán en enero de 2023. Se alienta a los estudiantes a comenzar a pensar en proyectos de servicio que califiquen, y aquellos que cumplan con los criterios de solicitud están invitados a participar en esta extraordinaria oportunidad. . Los solicitantes competitivos para este premio habrán dedicado mucho tiempo y compromiso para crear un nuevo proyecto o programa para mejorar sus comunidades, mejorar un proyecto existente o inspirar a un gran número de sus compañeros a involucrarse en proyectos de servicio o programas de justicia social.

Para obtener información adicional sobre el Premio al Liderazgo Peter Chortek, visite el sitio web de la Fundación de la Comunidad Judía de San Diego en www.jcfsandiego.org/pcla