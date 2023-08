“La papa” y la ortodoxia judía: ni muy muy, ni tan tan

CIUDAD DE BUENOS AIRES (ANDigital) Son los 90. Nuni y Luli son hermanas, son amigas, son cómplices. Pasarán los años y Luli tomará una elección que cambiará su vínculo para siempre. ¿Qué pasa cuando un cambio inesperado ocurre en una familia? ¿Qué hacer cuando una persona querida elige un camino que no podemos entender?

El tío, la mujer que las crió y un rabino serán testigos de este vínculo y de la manera en la cuál se irá transformando a lo largo de los años.

Entre papas, masas y canciones de Gilda, Nuni pasará esta crisis en busca de su identidad. En este camino se cruzará con diferentes personajes que le mostrarán su oscuridad, su luz, su culpa y sus deseos más profundos.

La papa está basada en la historia de vida de su autora, Natalia Slovediansky, su vínculo con el judaísmo y con su hermana cuando ésta se hace ortodoxa.

Tras una gira por México, el 20 de agosto regresa a Buenos Aires para su tercera temporada. La cita será con una función especial el jueves 31 de agosto a las 20.30 horas y los domingos a las 12 del mediodía en Timbre 4, calle Boedo 640, con entradas a $ 3500 vía Alternativa Teatral.

Con dirección de Nicolás Salischiker, la pieza cuenta con las actuaciones de Mariana Álvarez, Alejandro Ezequiel Cohen, Hernán Mira, Florencia Rodríguez Zorrilla y Natalia Slovediansky.

“Quise hacerme la desentendida, quise nacer en otra familia, pero hubo un momento donde tuve que asumir mis raíces e investigar profundamente lo que significa el judaísmo para mí”, confiesa la dramaturga.

Y recalca: “mis vínculos me trajeron muchas preguntas sobre mis propias elecciones de vida y tuve que meterme a fondo en eso y desde ahí escribí esta obra. Me toca hablar de judaísmo pero no creo que La papa sea una obra judía, ni sólo para judíos. La papa nos permite reflexionar sobre los mandatos, los vínculos familiares, los miedos y los fantasmas que todos traemos”.