Al menos 17 personas han muerto, 11 de ellas menores, y 24 han resultado heridas en un ataque armado perpetrado este lunes en un centro educativo de la localidad rusa de Izhevsk, capital de la república rusa de Udmurtia, en los Urales, según han confirmado las autoridades. Se trata de uno de los peores tiroteos en colegios rusos de los últimos veinte años.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 11:00 hora local (07:00 hora española) en la escuela número 88 de Izhevsk, donde 11 niños y seis adultos han muerto. Estos últimos se trataban de dos guardias y dos profesores del centro de enseñanza. Asimismo, casi la totalidad de los heridos también se tratan de estudiantes, siendo un total de 22 menores.

En vídeos compartidos en redes sociales se observa cómo el centro es evacuado y los trabajadores médicos y de rescate se apuran por trasladar a las víctimas en las camillas. Por su parte, el gobernador de la región, Alexander Brechalov, quien acudió de inmediato al lugar, ha calificado lo ocurrido de “tragedia” y ha garantizado que trabajarán para esclarecer el suceso.

El autor, un exalumno armado y portando simbología nazi

El crimen lo ha realizado un exalumno del colegio identificado como Artiom Kazántsev, de 34 años. Según el Comité de Instrucción de Rusia, el autor de los hechos se había graduado en el mismo centro educativo y “estaba en el registro de pacientes de un psiquiátrico”.

Today in Izhevsk, a man wearing a T-shirt with Nazi symbols & armed with 2 guns walked into a school, shot the guards & began shooting at the children.

13 people were killed, including 7 children. The man shot himself.

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 26, 2022