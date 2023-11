Salón de la Fama: Raúl Ramirez Lozano

Ciudad de Mexico

24 de noviembre de 2023

Esta semana, el miércoles 22 de noviembre, se llevó a cabo en el Centro Deportivo Chapultepec “CDCH” la inducción de la Segunda Clase al Salón de la Fama del Tenis Mexicano. El emotivo evento estuvo acompañado de interesantes anuncios. El Lic. Jorge Nicolin Fisher, director del CDCH, les dio la bienvenida a los asistentes. El Lic. Rafael Belmar Osuna, presidente del Salón de la Fama del Tenis Mexicano resalto la misión de este grupo que ha trabajado para recuperar y reunir los récords históricos del tenis mexicano para así respetar a nuestros antepasados más excelsos, aquellos que se destacaron por encima de todos los demás. también menciono el trabajo que realizaron para crear la exhibición permanente del “Juego de Pelota” en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Así mismo, dio la noticia que, en reconocimiento a la calidad de este trabajo, el Salón de la Fama del Tenis Mexicano este afiliado al Salón de la Fama del Tenis Internacional. Durante US Open, la USTA los invitó a participar en la ponencia “La influencia Latina en la cultura pop americana y en los deportes” y en las ceremonias de inicio de los partidos de cuartos de final del US Open celebrados en el Estadio Arthur Asé. En diciembre, Eduardo Varela y Rafael Belmar participaran como ponentes en el Summit de Liderazgo Hispánico en la Organización de las Naciones Unidas.

Entre los asistentes estuvieron destacados excampeones mexicanos como: Alejandra Vallejo, Claudia Hernández, Adolfo “Chiquilín” Gonzales, Javier Ordaz y Lourdes Diaz Ponce por mencionar a algunos.

(Previo a la ceremonia oficial: De izquierda a derecha: Rafael Belmar Osuna, Armando Vega Bloch, Eduardo Martínez Lanz, Raúl Ramírez Sayalero y Francisco Suárez

Como invitado de honor asistió la extenista Rose Marie Casals con la Representación del Salón de la Fama del Tenis Internacional. La Sra. Casals es miembro del Salón de la Fama del Tenis Internacional (ingreso en 1996) y tiene un récord es impresionante: Finalista singles US Open (1970 y 1971), su ranking más alto No. 3 del mundo en 1971. En Torneos Majors (Grand Slam): Campeón de Dobles en 12 ocasiones y Finalista Dobles en 15 ocasiones. Campeón de Copa Federación en 6 ocasiones y Capitán-jugador en dos de ellas.

En 1973, junto con Billie Jean King, Julie Heldman, Valerie Ziegenfuss, Judy Dalton, Kristy Pigeon, Peaches Bartkowicz, Kerry Melville Reid, Nancy Richey (las famosas “originales 9”) fundaron la WTA. La Sra. Casals hizo uso de la palabra y resaltó la importancia de recuperar la historia del tenis mexicano y celebrar a sus máximos exponentes.

Debido a que por motivos de salud no pudo asistir el año pasado a la ceremonia de la Clase Inaugural de este prestigiado Salón de la Fama, los homenajes empezaron con el video de celebración de Raúl Ramírez cuyo mejor Ranking fue No. 4 Clasificado entre los mejores 10 del mundo por cuatro años. En Dobles fue No. 1, en compañía de Brian Gottfried, fue Campeón Abierto de Francia en 1975 y 1977, Campeón de Wimbledon en 1976. Fue Finalista de Dobles en el Abierto de Francia en 1976 y 1977, US Open en 1977 y Wimbledon en 1976. Igualmente, en Mixtos en Wimbledon 1976 con Janet Newbery.



(Raul Ramirez Lozano, novato del año 1974 de la revista Tennis)

Finalista NCAA Singles 1971 y Ganó la distinción All American 1971. En 1997 se convierte en el tercer mexicano en ingresar al Salón de la Fama del tenis Intercolegial ITA de la NCAA de los EUA. Ganó 19 títulos en singles y 60 en dobles, en los circuitos Grand Prix, WCT, National Tennis League y American Tennis League entre otros, predecesores de la Asociación de Tenistas Profesionales ATP en las décadas de 1970 y 1980.Raúl tiene el récord de que finalizó en #1 tanto en singles como en dobles en 1976 en la lista del circuito de tenis “Grand Prix Tennis Circuit”. El 1980 contrajo matrimonio con la ex-Miss Universo<https://es.wikipedia. org/wiki/Miss_Universo> venezolana Maritza Sayalero<https://es.wikipedia. org/wiki/Maritza_Sayalero>.



(Maritza Sayalero y Raúl Ramirez en el día de su boda, en Ensenada, B.C.)

En su representación asistió su hijo Raúl Ramírez Sayalero quien agradeció emotivamente este reconocimiento a su Padre y mencionó que sigue en proceso el proyecto de la película en honor a la vida de su Padre, así como su familia y espera dejar de la mano con el equipo del proyecto Adolfo Franco, Francisco Suárez y muchas personas clave más, dar a conocer pronto, del gran legado de historia de vida, y que sea fuente de inspiración para futuras generaciones de tenistas mexicanos y del mundo.



(Raul Ramirez Sayalero, mensaje durante el reconocimiento a su padre)



(Francisco Suárez y Raúl Ramirez Sayalero, al cierre de la ceremonia)

A continuación, se llevó a cabo la Segunda Clase de Inducción al Salón de la Fama del Tenis Mexicano.

Antonio “Potrillo” Palafox. Al lado de Rafael Osuna, Campeón de Dobles US Open 1962 y Wimbledon 1963. (únicos mexicanos que han ganado el US Open dobles). Finalista Dobles US Open 1961 y 1963; y en Mixtos, con María Esther Bueno, en 1960. En 1962 Osuna y Antonio Palafox formaron el único equipo mexicano que ha avanzado hasta la gran final de la Copa Davis colocando a México como el primer país latinoamericano en llegar a la final. Medallista Juegos Panamericanos: Oro Dobles 1959 Campeón Nacional de México Singles 1958 y 1960 Dobles 1958-1964 y Capitán Copa Davis: 1990 & 91. En 1996 se convierte en el segundo mexicano en ingresar al Salón de la Fama del tenis Intercolegial ITA de la NCAA de los EUA. En su representación asistió su hermano Gabino Palafox.

Rosa María Reyes. Campeón de Dobles Femenil del Abierto Francia con Yola Ramírez. Finalista de Dobles Abierto Francia en 1957 y 1959 con Yola Ramírez; y en Mixtos en 1974 con Marcelo Lara. Máximo avance en Singles en eventos Major: Semifinales Francia 1959. Medallista Olímpico México 1968 representando a Francia Oro en Dobles con Julie Heldman y Bronce Mixtos con Pierre Darmon. Medallista Juegos Panamericanos Oro Singles y Dobles 1955 Dobles Femenil 1959 Plata Dobles Mixtos 1959 Medallista Juegos Centroamericanos y del Caribe Oro Dobles 1955 Plata Singles y Dobles 1954 Bronce Singles 1958 Campeón Nacional de México Singles 1957 Dobles 1954 y 1957 Capitán del equipo Mexicano de Copa Federación 1988-1990. En su representación asistió su esposo el Sr. Pierre Darmon, destacado extenista que perdió la final de Wimbledon ante Rafael Osuna y Antonio Palafox.

Lic. José Carral e Icaza. El Padre del Tenis Mexicano. A inicios de la década de 1920, ante la falta de eventos de relevancia, el Lic. José Carral e Icaza invita a algunos de los mejores exponentes del tenis internacional para competir en dual meets contra los mejores jugadores de nuestro país, quienes evidenciaron su falta de nivel competitivo. Entre los asistentes jugadores de los mejores del mundo: Vincent Richards, Manuel Alonso y los hermanos Robert Kinsey, y Howard Kinsey por mencionar algunos. El incansable espíritu promotor de Carral promovió la construcción del estadio de tenis del CDCH (ahora lleva el nombre de “Rafael Osuna”) Con motivo de la inauguración del mismo, el estadio es la portada de la revista especializada más importante del mundo en aquel entonces “American Lawn Tennis” y es el sujeto del primer artículo de la revista en el cual se habla del “ultramoderno estadio de la ciudad de México en donde, desde cualquier asiento, se aprecia sensacionalmente el partido de tenis”.

Junto con Antonio I. Aguilar y Alfredo “el Enano” Ramos, crearon el Torneo Panamericano que permitiera a la juventud mexicana ver de cerca a las luminarias y así aprender y fomentar el deseo de emular sus estilos de juego y el cual rápidamente se convirtió en uno de los mejores campeonatos del mundo. Atraía a los mejores jugadores del mundo: “Pancho” González, Pancho Segura, Frank Parker, Victor Seixas, Earl Cochell, Nicola Pietrangeli, Tony Trabert, Manuel Santana, Rod Laver (único ganador de 2 Grand Slam), John Newcombe y Roy Emerson. En la Damas: Pauline Betz, Darlen Hard, Dorothy Cheney, Doris Hard, Maureen “Little Mo” Connolly (primera ganadora del Grand Slam) por mencionar algunos.

A inicios de 1949 un grupo de tenistas (Francisco Guerrero Arcocha, Gustavo Palafox, Ángel Roldán, Anselmo Puente y Alfredo Ramos) se unieron con José Carral con la intención de formar asociaciones estatales que, unidas, formaran una federación. En 1949 los mejores jugadores del país, encabezados por Gustavo Palafox, boicotearon el Campeonato Nacional. No hubo Campeonato Nacional y se le llamó “el año del boicot”. Esta audaz labor culminó cuando el miércoles 3 de mayo de 1950 el licenciado Carral e Icaza rindió protesta, ante el General José de Jesús Clark Flores, Presidente de la Confederación Deportiva Mexicana CODEME, como Primer Presidente de la Federación Mexicana de Tenis FMT.

Los elegidos son seleccionados con base a su currículum y énfasis a su carácter y deportivismo en las siguientes categorías: Jugador, Entrenador, Directivo, Periodista, Promotor y Juez.

Los miembros del Consejo de Administración del Salón de la Fama del Tenis Mexicano:

Lic. Rafael Belmar Osuna Lic. Eduardo Martínez Lanz Lic. Alejandra Vallejo de Villa

Lic. Eduardo Varela Maldonado Sra. Claudia L. Hernández de Belmar

Lic. Arturo Olive Hawley Lic. Benito Schon Gritzewsky

Sra Elena Osuna de Belmar Ing. Armando Vega Bloch Lic. Verónica Martínez Rodríguez

Lic. José Carral Escalante+ Lic. Miguel Osuna Herrera+ Sr. Rafael F. Herrera Pérez+

Lic. Héctor I. Ortiz Belausteguigoitia + Lic. Carlos Castañeda Gasca+