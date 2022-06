“Ella Fitzgerald, estés donde estés, me disculpo de antemano”.

Billy Crystal le dio a los Tonys de este año una sacudida de shtick judío cuando engatusó a la audiencia a una rutina de scat yiddish de llamada y respuesta.

En una burla de buena fe de la famosa rutina de scat de Fitzgerald, Crystal, en el papel de su personaje de Mr Saturday Night , Buddy Young Jr., soltó una serie de sonidos guturales sin sentido que se aproximaban vagamente al yiddish.

Luego, entró alegremente en la audiencia para un poco de trabajo en público, jugando con los asistentes Samuel L. Jackson y Lin-Manuel Miranda, quien sin saberlo se convirtió en un alter ego judío de Hamilton : “Soy Alexander Rabinowitz”.

Después de maldecir brevemente “la peor pesadilla de un viejo judío: las escaleras”, Crystal terminó su rutina dirigiendo el Radio City Music Hall en un canto gigante de “Oy vey”. Crystal brilló durante toda la noche, a pesar de que Mr Saturday Night se perdió los cinco premios a los que había sido nominado.

Algunos otros candidatos judíos tuvieron más éxito.

La Trilogía de Lehman , una obra expansiva sobre varias generaciones de la familia de banqueros judíos, se llevó a casa la Mejor obra y otros cuatro premios Tony. Company , una reposición con cambio de género del clásico espectáculo de Stephen Sondheim que se estrenó poco después de la muerte del titán de Broadway, ganó cinco premios, incluido el de Mejor Reposición Musical. Y Take Me Out , una nueva puesta en escena de la obra de teatro de 2002 del dramaturgo judío Richard Greenberg sobre un jugador de béisbol profesional que se declara gay ante sus compañeros de equipo, ganó el premio a la Mejor Reposición de una Obra, así como para su actor principal Jesse Tyler Ferguson.

Girl From the North Country , un musical de máquina de discos que reinventa el cancionero de Bob Dylan para una historia de la era de la Depresión sobre las dificultades estadounidenses, ganó un Tony a las mejores orquestaciones.

En términos de actuaciones, la estrella de North Country , Jeannette Bayardelle, entregó una espectacular mezcla en vivo de Like a Rolling Stone y Pressing On de Dylan y hubo una aparición judía más en los Tonys, la estrella de Spring Awakening , Lea Michele, se reunió con el elenco de ese programa de 2006 para una actuación de aniversario. .