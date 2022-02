El comité de selección de la presidencia de la Agencia Judía celebrará una reunión, y se ha vuelto cada vez más improbable que no se vuelva a elegir a ningún candidato.

Si el comité no logra seleccionar un candidato en la reunión de la Junta de Gobernadores de la Agencia Judía que comienza el 27 de febrero, se espera que varios candidatos abandonen la carrera.

La posibilidad de que la Agencia Judía elija un presidente «probablemente no sea relevante por el momento, y una decisión no es inminente», dijo la ex viceministra Michael Oren a sus clientes y a los financiadores de su organización sin fines de lucro.

“La demora me ha perjudicado profesional y financieramente, porque ha hecho que mis clientes comerciales y filantrópicos se muestren reacios a comprometerse con alguien que podría convertirse en jefe de la Agencia Judía”, dijo. “No lo tomo como algo personal. Me entristece porque la comunidad judía está en tal crisis y la agencia, el puente más importante entre Israel y la diáspora, está bloqueada”.

Oren, quien acaba de regresar de una gira de conferencias por Estados Unidos para varias organizaciones, dijo que “duda que alguien reciba la publicación con tantos problemas en desacuerdo”.

Según altos funcionarios de la Agencia Judía, la reunión está programada para el miércoles, pero podría posponerse para el jueves. Las fuentes no comentaron por qué podría cambiar la fecha de la reunión, solo que «hay una razón» para la inestabilidad.

La votación probablemente sería entre los exparlamentarios Ruth Calderón y Danny Danon, quienes recibieron la mayor cantidad de votos hace dos semanas, dijeron las fuentes. Los miembros del comité no se mostraron optimistas de que alguno de los candidatos recibiría los nueve votos del comité de 10 miembros necesarios para ser elegido.

Otros candidatos expresaron su confianza en que se podría elegir un candidato de compromiso. Pero expresaron en privado su preocupación de que el jefe del comité de selección, el presidente interino de la Agencia Judía, Yaakov Hagoel, haya asignado el trabajo a su antiguo aliado político Danon y estaría feliz de quedarse con el puesto a menos que Danon sea elegido.

“Hay un conflicto de intereses diseñado para no resolver el problema”, dijo uno de los candidatos. “El zorro está a cargo de las gallinas”.

El canciller Yair Lapid instó al comité de selección a completar el proceso de elección de un jefe de agencia y agregó que espera que su candidato sea seleccionado , citando sus superlativos.

“Ruth Calderón es la principal candidata y espero que gane”, dijo Lapid en su reunión de la facción Yesh Atid. “Pido al comité de selección que ponga fin a esta saga”.

Una fuente cercana a Lapid dijo que cree que si no se selecciona a Calderón, se reiniciará todo el proceso de selección.

Los siete candidatos en orden alfabético son Ruth Calderón, la exparlamentaria Michal Cotler-Wunsh, Danny Danon, la vicealcaldesa de Jerusalén Fleur Hassan-Nahoum, Oren, el empresario belga Roby Spiegel y el exministro Omer Yankelevich.

Los líderes judíos internacionales han expresado su frustración por el tiempo que ha llevado reemplazar al presidente anterior, el presidente Isaac Herzog.

“Cuanto más dura el proceso, más irresponsables y menos relevantes parecen”, dijo un líder judío estadounidense clave. “Lleva a la pregunta de por qué la Agencia Judía todavía existe si no pueden determinar quién los dirigirá. Pero todavía espero humo blanco”.