Elon Musk y su nueva versión de Twitter ahora tienen una denuncia más, la de ex-miembros del Consejo de Confianza y Seguridad de la red social que han presentado sus renuncias a modo de protesta por cómo será dictada la moderación de contenido en tiempos de Musk.

Eirliani Abdul Rahman, Anne Collier y Leslie Podesta han sido miembros del Consejo de Confianza y Seguridad de Twitter desde su creación, en 2016. Todos ellos han presentado sus renuncias haciéndolas públicas en un comunicado en el que aseguran que los usuarios de Twitter están menos seguros en la red ahora mismo. Collier, que tiene una experiencia de más de 20 años en protección de derechos en línea de jóvenes, asegura que pese a que la industria digital ha avanzado en la materia, “Twitter va en la dirección contraria“.

Por su parte, Eirliani argumenta con datos de la Liga Anti-Difamación y del Centro para Combatir Odio Digital, que los ataques contra las comunidades afroamericanas y gay han incrementado en un 195% y un 58% respectivamente desde que Musk se convirtió en CEO de Twitter. Los comentarios antisemitas han incrementado en un 61% en las dos semanas siguientes luego de que Musk compara la red social y las cifras se han convertido en “líneas rojas que han sido cruzadas“.

Otra de ellas, agrega, fue la del restablecimiento de cuentas que en su momento incitaron al odio, incluida la del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las tres ex integrantes del consejo dicen temer por un Twitter en donde quienes pagan por una membresía obtienen todos los beneficios de ser escuchados y no así quienes no pueden pagar por ella. Ese funcionamiento “se llevará toda la credibilidad del sistema y la belleza de Twitter, la plataforma donde cualquiera podía ser escuchado, sin importar la cantidad de sus seguidores“.