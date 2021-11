Perpetradores desconocidos irrumpieron y destrozaron la fraternidad judía Tau Kappa Epsilon en la Universidad George Washington (GW) en Washington, DC, este fin de semana, según un comunicado publicado por la fraternidad en Instagram el domingo. Los vándalos rompieron una Torá, la cubrieron con detergente y vertieron salsa picante por toda la casa.

"Todo nuestra comunidad está indignada y entristecida por este acto flagrante de antisemitismo y violencia", se lee en el comunicado. "Estamos cooperando con los funcionarios de la universidad y la ADL".

La noticia fue recibida con un torrente de ira y tristeza por parte de la comunidad judía.

El ministro israelí de Asuntos de la Diáspora, Nachman Shai, condenó el acto en una publicación de Facebook el lunes: "Las imágenes perturbadoras de un rollo de la Torá profanado en el suelo de la Universidad George Washington evocan días oscuros en el pasado de nuestro pueblo. El antisemitismo no ha desaparecido, está alzando su feo cabeza en lugares que menos esperaríamos ".

"Este odio infundado es simplemente inaceptable en 2021", agregó.

Hen Mazzig, un escritor y activista israelí que es investigador principal del Instituto de Tel Aviv, publicó imágenes de las secuelas en Twitter. "Esto no es la Alemania nazi en 1938. Son los campus universitarios estadounidenses en 2021", escribió.

The Jewish frat house at George Washington University was broken into and its Torah was destroyed.

They ripped the scrolls apart and threw detergent on it.

This isn’t Nazi Germany in 1938.

It’s American college campuses in 2021. pic.twitter.com/l3k5CTeex9

— Hen Mazzig (@HenMazzig) October 31, 2021