El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó las acciones del presidente ruso Vladimir Putin en Ucrania como “comportamiento nazi puro” en una súplica apasionada el lunes a los líderes de la Conferencia de Presidentes de las principales organizaciones judías estadounidenses, informa Melissa Weiss de Jewish Insider . Vestido con la camiseta verde que se ha convertido en su uniforme desde que Rusia comenzó su invasión el mes pasado y sentado junto a una bandera ucraniana, Zelensky, que es judío, hizo comparaciones entre Moscú y el régimen nazi, señalando el asesinato indiscriminado de civiles.

Repetición de la historia: “Todo esto ya sucedió en Europa”, dijo Zelensky por Zoom, hablando a través de la función de traducción de la plataforma. “Todo esto sucedió durante la época nazi. Todo esto sucedió [cuando] el ejército alemán atravesó Europa, y todos entregaron a su pueblo judío, metiéndolos en guetos... Están tomando la ciudad, eso es lo que está sucediendo. Ven una ciudad corriente, bloquean todos los caminos… y no dejan salir a la gente. No dejan salir a la gente de esos pueblos y ciudades, incluso a aquellos que simplemente quieren irse o huir, no los dejan salir. No nos dejan entrar la comida. No nos dejan entrar el agua. Desconectan el internet, la tele, la luz. Este es un comportamiento nazi. Esto es nazismo. Esto es simplemente nazismo ordinario. Esto no es diferente de Varsovia, los guetos polacos”.

Llamada de atención: “Sigo diciendo esto para que el mundo despierte”, dijo. “La cuestión de la supervivencia de la nación ucraniana, la cuestión será la misma que la del antisemitismo. Va a ser exactamente igual. Todos estos millones de personas van a ser exterminadas. Y esta es una gran tragedia”. Agregó que las tropas rusas han lanzado cientos de misiles al territorio ucraniano. “No hay ningún secreto sobre quién está enviando esos misiles”, dijo Zelensky. “No hay ningún secreto sobre quién está bombardeando desde estos aviones. Le están bombardeando la vida a todo lo que se mueve, quieren quitarle derechos y libertades solo mostrando, demostrando, humillando que si Rusia quiere algo lo va a lograr”.

Paralelo del 11 de septiembre: Zelensky comparó los ataques en curso contra las ciudades ucranianas con los ataques del 11 de septiembre. “Estaba mirando lo que estaba pasando con el pueblo estadounidense. Y fue igual de doloroso para mí, me dolió, porque pensé: 'Si Estados Unidos no está protegido, si los terroristas pueden simplemente decir y matar gente, entonces, ¿qué se puede hablar de Ucrania y mi patria?' Y entiendo que este es un objetivo común, proteger nuestros derechos y libertades. Si las Torres Gemelas se están derrumbando en los Estados Unidos, también puede suceder en Ucrania”.

De pie juntos: el director ejecutivo de la Conferencia de Presidentes, William Daroff, dijo a JI: “Durante este momento problemático y caótico para Ucrania, el llamamiento del presidente Zelensky al liderazgo de la Conferencia de Presidentes es particularmente destacado dado su papel como miembro de la comunidad judía cuyos ciudadanos están sufriendo. en formas no vistas en Europa durante muchas décadas. Junto con los judíos estadounidenses que donaron decenas de millones de dólares para los esfuerzos de rescate y socorro en Ucrania, estamos hombro con hombro con nuestros hermanos y hermanas ucranianos orando por la paz y el liderazgo continuo de los EE. UU. para poner fin al conflicto”.