Todo fue un gran error. Y nadie importante tuvo la culpa. Entonces, lo único que se puede hacer es seguir adelante, fingir que nunca sucedió y, por supuesto, denunciar a cualquiera que pueda considerarlo un motivo para hacer algunas preguntas inconvenientes. Pero tal vez sea necesario hacer algunas preguntas.

Me refiero a la escena embarazosa. eso tuvo lugar en la Cámara de los Comunes de Canadá la semana pasada cuando el Primer Ministro Justin Trudeau recibió al Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y su esposa, Olena Zelenska. Como parte del festival de amor en Ucrania, Anthony Rota, presidente de la Cámara, presentó a un invitado en la galería: Yaroslav Hunka, de 98 años, de North Bay, Ontario. Describió a Hunka, que vive en el distrito que Rota representa en Ottawa, como un héroe de guerra “que luchó [por] la independencia de Ucrania contra los rusos y continúa apoyando a las tropas hoy. “Es un héroe ucraniano, un héroe canadiense, y le agradecemos todo su servicio”, dijo Rota. En ese punto.

Pero los buenos sentimientos se desvanecieron en los días siguientes cuando grupos judíos, entre otros, señalaron que quienes lucharon por la independencia de Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial eran aliados y colaboradores de los nazis. Resultó que Hunka era miembro de la 14.ª División de Granaderos Waffen de las SS.

Una vez que esto se supo , Trudeau se disculpó profusamente. Rota renunció como presidente, asumiendo toda la responsabilidad por el incidente y diciendo que no había consultado con nadie, ni siquiera con Trudeau y Zelenskyy, sobre resaltar la presencia de Hunka. Aunque, curiosamente, Zelenskyy no ha dicho nada sobre el incidente, y mucho menos se disculpó por saludar a un colaborador nazi.

Y en lo que respecta a las formidables fuerzas dentro de los medios corporativos que apoyan a Ucrania, eso es todo lo que hay que decir sobre el incidente. La colaboración generalizada de Ucrania con los nazis no es sólo algo que la mayoría de la gente no quiere reconocer. Quienes lo mencionan son acusados ​​de ser prorrusos o proPutin. Esto es especialmente cierto desde que el presidente ruso Vladimir Putin ha justificado, al menos en parte, su ilegal y brutal invasión de Ucrania con el argumento falso de que está tratando de “desnazificarla”.

La sabiduría convencional ha aceptado la noción de que Zelenskyy es un Winston Churchill moderno y que la Rusia de Putin es análoga a los nazis o una gran amenaza para Occidente como alguna vez lo fue la Unión Soviética. Es por eso que cualquier mención del pasado (y mucho menos el hecho de que durante siglos el nacionalismo ucraniano ha estado inextricablemente vinculado con el antisemitismo) se considera fuera del alcance de los comentarios.

Esto se produce cuando el enorme compromiso financiero estadounidense con Ucrania parece estar aumentando nuevamente y justificarse ya sea como una justa defensa de la democracia o con el argumento más cínico de que es una manera barata de socavar a Rusia. Hay algo extraño en un país que aparentemente es incapaz de defender su propia frontera sur contra un aumento sin precedentes de inmigración ilegal (que trae miseria tanto a las comunidades fronterizas como a las áreas urbanas en otros lugares) y que simultáneamente está invirtiendo cientos de miles de millones de dólares en una guerra que parece tan interminable como imposible de ganar. Quienes tienen la temeridad de plantear este hecho son descartados como desinformados o mal intencionados.

Después de la invasión ilegal de Rusia en febrero de 2022, es comprensible que aumentara la simpatía por Ucrania, especialmente cuando proliferaron los informes sobre las atrocidades rusas. A los partidarios de la guerra entre los liberales y el establishment republicano de Washington les gusta pretender que la democracia es la cuestión que está en juego en Ucrania.

La verdad sobre la Ucrania de Zelenskyy es más complicada que eso. Los motivos de Rusia en esta guerra son totalmente malos. Pero Ucrania sigue siendo un país profundamente corrupto, donde se está otorgando cada vez más poder a sus servicios de seguridad, cuyo historial de conducta no es más loable que el de sus oponentes. La disidencia contra el gobierno de Zelenskyy es castigada, algo que quedó claro con su prohibición de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana. Tampoco tiene planes de celebrar nuevas elecciones.

Una historia de antisemitismo

Tampoco necesitamos los aplausos para Hunka para saber que Ucrania tiene un problema de antisemitismo. Esto quedó claro en una inquietante historia publicada en The New York Times en junio sobre el uso ubicuo de insignias y símbolos asociados con los nazis y sus aliados entre las tropas que actualmente luchan por Ucrania.

Los ucranianos usan estos símbolos por una razón. Su movimiento nacionalista ha estado vinculado al antisemitismo desde sus inicios.

El Estado ucraniano honra la memoria de Bohdan Khmelnitsky, el líder de los cosacos ucranianos del siglo XVII, responsable de las masacres de judíos ucranianos y polacos. Éste fue el peor desastre que le haya ocurrido a los judíos europeos desde las Cruzadas hasta el Holocausto; Los historiadores estiman que más de 100.000 judíos fueron masacrados por los seguidores de Khmelnitsky, mientras que otros miles fueron esclavizados o retenidos para pedir rescate. Sin embargo, la actual república ucraniana nombró su más alto honor militar en honor a Khmelnitsky en 1995, y su presidente judío, que está protegido por una unidad que lleva el nombre del asesino cosaco, se lo ha concedido a sus soldados.

Los ucranianos también honran la memoria de pogromistas más recientes como Symon Petlura, quien dirigió pogromos que fueron responsables de la muerte de hasta 70.000 judíos o el colaborador nazi Stepan Bandera . Los ucranianos participaron activamente en el asesinato de judíos y desempeñaron un papel principal en atrocidades como la masacre de Babi Yar, cuyo 82º aniversario se celebra esta semana.

Los acontecimientos del Holocausto fueron destacados el año pasado por Zelenskyy durante su discurso virtual ante la Knesset. Como parte de su esfuerzo por presionar a Israel para que abandonara sus propios intereses y se uniera a la guerra contra Rusia, afirmó que la invasión rusa era moralmente equivalente al Holocausto y luego hizo la afirmación asombrosamente falsa de que los ucranianos se habían solidarizado con los judíos de su país. , obligando así a los israelíes a unirse hoy a Ucrania.

Este fue el tipo de declaración que, si hubiera sido pronunciada por cualquier otra persona, habría sido correctamente etiquetada como negación del Holocausto. Pero como Zelenskyy es ahora el nuevo Churchill, prácticamente todos en Occidente, incluido el mundo judío organizado, le dieron permiso para esta mentira.

La elección de Zelenskyy como presidente de Ucrania se considera una prueba de que la actitud del país hacia los judíos está cambiando. Pero su disposición a difundir falsedades sobre el Holocausto también fue evidencia de que la política ucraniana le hace imposible rechazar su historia de antisemitismo.

Por qué no enfrentaron la justicia

Esto nos lleva de nuevo a la farsa canadiense de la semana pasada.

La unidad SS de Hunka fue utilizada por los alemanes para reprimir a los partisanos antinazis y mató a muchos rusos, polacos y ciudadanos de la ex Yugoslavia.

En los juicios de Nuremberg, las SS fueron declaradas una organización criminal, cuyos miembros fueron parte integral del Holocausto. Pero la política de posguerra permitió a los miembros de la 14.ª División de Granaderos de las Waffen obtener un pase. Al haber tenido la suerte de rendirse ante los británicos y no ante los soviéticos, sus miembros se salvaron de las investigaciones. Gracias, en parte, a la intervención del Vaticano, cuyo representante los declaró “buenos católicos y anticomunistas”, se salvaron de la repatriación a la Unión Soviética, donde se habrían enfrentado a una dura justicia. Como resultado, la mayoría de ellos emigró a Canadá y el Reino Unido.

Tampoco fue ese el final de la historia. Canadá nunca ha admitido plenamente su culpa al proporcionar un refugio a los ex nazis. En la década de 1980, una comisión declaró que los miembros de la unidad no debían ser acusados ​​por el dudoso motivo de que no se habían presentado pruebas suficientes para establecer su culpabilidad, a pesar de que nunca se llevó a cabo una investigación seria de sus crímenes. Existen monumentos a ellos erigidos por la comunidad ucraniana tanto en Canadá como en Estados Unidos. De mayor interés aún es el hecho de que sus insignias se encuentran entre las que usan los soldados ucranianos contemporáneos, y las calles llevan nombres en honor a la unidad en al menos dos ciudades ucranianas.

Visto desde esa perspectiva, tal vez lo ocurrido en Canadá requiera un mayor escrutinio. Polonia ciertamente así lo cree. Aunque decididamente antirrusos, los polacos han exigido que Hunka sea extraditado para enfrentar la justicia por los crímenes cometidos por las SS ucranianas.

Plantear esto no excusa a Rusia. Pero sí socava las fantasiosas afirmaciones de que la causa de Ucrania es indistinguible de la de la democracia occidental.