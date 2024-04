3 de abril de 1986: Nace la actriz Amanda Laura Bynes

Amanda Laura Bynes, actriz estadounidense que comenzó a actuar profesionalmente a los 7 años en un anuncio comercial, «Nestlé Crunch», nació el 3 de abril de 1986, en Thousand Oaks, una ciudad algo más de 50 km. Al noreste de Los Ángeles, California.

Durante su infancia, también apareció en versiones de los musicales Annie, The Secret Garden, The Music Man y The Sound of Music, y luego de tomar clases de actuación y formarse con Arsenio Hall y Richard Pryor integró los elencos de Nickelodeon; “Figure It Out (programa para niños)” y “Todo eso y más”, donde participó en 42 episodios y en 1999 comenzó a tener su propio programa “ Amanda Show”, en el que combinaba parodias cómicas y dibujos, que culminó en el 2002, luego de 40 episodios..

Su debut cinematográfico fue en la película Big Fat Liar”, en el 2002, y un año después ya tuvo su primer papel protagonista fue en What a Girl Wants, y en julio 2003 fue portada de la revista Vanity Fair, junto a las estrellas femeninas más populares en ese momento (Lindsay Lohan, Hilary Duff, Alexis Bledel, Raven-Symoné, Evan Rachel Wood, las gemelas Olsen y Mandy Moore).

Posteriormente, Bynes protagonizó la serie de WB Television Network “What I Like About You” y en diversos episodios de programas y series televisivas, y se la consideraba una de las estrellas más populares entre los adolescentes ella.

En el 2006, es la protagonista de “She’s the Man (Una chica en apuros)”, una película que recaudo más de 50 millones de dólares, Bynes comentó que le gustaría comenzar a interpretar papeles más maduros, y a partir del 2007 integra los elencos de “Sydney White”, “Living Proof” ( 2009) y Easy A “ (2010)”, y episodios televisivos de “Padre de Familia” y Canned”.

En el 2013, después de haber sido una de las estrellas juveniles más exitosas de de la primera década del siglo XX, por problemas emocionales, que la llevaron a sumergirse en adicciones, su estado mental se vio afectado de tal modo que tuvo que alejarse del mundo artístico.