Académico ruso Tkachenko sobre la visita del ministro ruso de Relaciones Exteriores a China: ‘Rusia y China decidieron pasar al plan B para construir un mundo multipolar y confrontar a Occidente’

Los días 8 y 9 de abril de 2024, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, realizó una visita oficial a China, donde mantuvo conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi.

Los dos ministros de Relaciones Exteriores discutieron una amplia gama de cuestiones relacionadas con la cooperación bilateral y la interacción en el ámbito internacional, centrándose en los esfuerzos conjuntos en la ONU, el G20, los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS), la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), y otros mecanismos y foros multilaterales. Las partes mantuvieron un profundo intercambio de opiniones sobre una serie de cuestiones urgentes, incluida la crisis de la guerra en Ucrania y la situación en la región de Asia y el Pacífico.

En su discurso de apertura de la reunión con Xi Jinping, Lavrov afirmó que las relaciones con China son una de las prioridades de Moscú. También señaló que la reciente reelección de Vladimir Putin «garantiza la continuidad en las relaciones [Rusia-China] y nuestro compromiso de seguir avanzando en todas las áreas». Lavrov elogió el volumen de negocios con China, que batió récords, calificando las relaciones entre los dos países como «una ‘locomotora de esfuerzos’ que está ganando cada vez más partidarios para establecer un orden mundial multipolar más justo y garantizar la seguridad en el continente euroasiático. «[2]

Durante la conferencia de prensa conjunta con Wang Yi, Lavrov afirmó luego: «Las cuestiones que estamos abordando en la economía, el comercio, la inversión y la tecnología innovadora están directamente relacionadas con el esfuerzo por establecer un orden mundial multipolar justo, libre de dictados, hegemonías y prácticas neocoloniales y coloniales, que están siendo utilizadas al máximo por Estados Unidos y el resto del Occidente colectivo que se ha sometido sin lugar a dudas a la voluntad de Washington.» [3] De esto último culpó a “Estados Unidos y el resto del Occidente colectivo que ha inclinado [sus cabezas] sin cuestionar la voluntad de Washington.»[4]

Vale la pena señalar que, durante la visita, el medio de comunicación ruso Vzglyad informó que Wang Yi, director de la Oficina de la Comisión de Relaciones Exteriores del Comité Central del Partido Comunista Chino, propuso a Lavrov la idea de la «doble disuasión» de los países occidentales, que debería considerarse como una contramedida al concepto de «doble contención» promovido por Estados Unidos.

El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y Wang Yi, jefe de la Oficina de la Comisión de Relaciones Exteriores del Comité Central, en Pekín. (Fuente: portavoz del MID, Maria Zakharova / Telegram).

A continuación, se muestra el artículo de Vzglyad:[5]

«Washington está intentando frenar la formación de un mundo multipolar»

«El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se reunió con su colega chino, Wang Yi, en Pekín. Los diplomáticos discutieron una amplia gama de cuestiones relacionadas con la futura asociación entre Rusia y China. Lavrov señaló que las relaciones entre los dos países han alcanzado un nivel sin precedentes, y el diálogo entre los estados se basa en los principios de respeto y confianza mutuos.”

«Tras el resultado de la reunión, las partes llegaron a un acuerdo sobre los métodos para combatir las sanciones a través de los mecanismos de la OCS y los BRICS. Además, se decidió iniciar un diálogo sobre la seguridad euroasiática en el que participarán otros países simpatizantes. Esta iniciativa fue motivada por el deseo de Rusia y China de fortalecer la seguridad en la región, especialmente a la luz de la incapacidad de la OSCE y la OTAN para cumplir dicha función.”

«Además, Moscú y Beijing condenaron a Estados Unidos por interferir en las relaciones de otros estados y regiones. En este sentido, Wang Yi propuso a Lavrov la idea de una ‘doble disuasión’ de los países occidentales; debería ser una contramedida al concepto de «doble contención» promovida por Estados Unidos, con la ayuda de la cual Washington intenta frenar la formación de un mundo multipolar.”

«Lavrov explicó que Rusia y China contrarrestarán conjuntamente tales intentos, mientras que ‘Estados Unidos y sus aliados están tratando de consolidar su posición injusta en el sistema internacional en los años venideros’. ‘Recordamos cómo nuestros líderes formularon la tarea de resistir, espalda con espalda, hombro con hombro, los intentos de frenar el curso objetivo de la historia’, agregó el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.

“Los diplomáticos también reiteraron [su] postura similar sobre el conflicto en Ucrania: Moscú y Beijing consideran inútil cualquier reunión internacional que ignore las legítimas demandas de seguridad de Moscú. En cuanto a la ‘fórmula de paz’ propuesta por Volodymyr Zelenskyy, representa un ultimátum y no corresponde a las realidades internacionales actuales.»

Académico ruso Tkachenko: Rusia y China «están categóricamente descontentas con la política de sanciones occidentales»

«Al hablar de ‘doble disuasión’, Rusia y China envían una señal importante a Estados Unidos y Europa. Con este paso, insinuamos una vez más a los países occidentales que ya es hora de que cambien su enfoque de la política», consideró Stanislav Tkachenko, profesor del Departamento de Estudios Europeos de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de San Petersburgo y experto del Club de Debate Valdai. ‘Moscú y Beijing están en gran medida preocupados por las mismas cuestiones. Este [hecho] facilita nuestra cooperación. Por ejemplo, ambos países están categóricamente descontentos con la política de sanciones occidental. Estados Unidos no sólo impone restricciones a Rusia, sino que también intenta obligar a China a cumplirlas. Nos une oponerse a esta presión», afirmó Tkachenko. ‘Además, el punto más importante de interacción entre los Estados es el deseo de una construcción gobernada de un mundo multipolar. A diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que, a pesar de ser consciente de la inevitabilidad de este proceso, se esfuerza por frenarlo y preservar su propia hegemonía», enfatizó.

«Hasta hace poco, Moscú y Beijing no se oponían al proceso de construcción de un mundo multipolar que se llevase a cabo sobre la base de la ONU, por ejemplo, reduciendo la influencia de Washington en los órganos de gobierno de esta organización. Sin embargo, Estados Unidos no negocia sobre este tema», explicó Tkachenko. ‘Así, Rusia y China decidieron pasar al ‘Plan B’ para construir un mundo multipolar y confrontar a Occidente. Un plan de este tipo podría ser la cooperación entre los BRICS y la SCO. En el seno de esta organización los estados pueden abordar las cuestiones relacionadas con la economía, las sanciones y la seguridad euroasiática independientemente de la opinión de los estados occidentales», enfatizó.»

Académico ruso Kashin: «Es de esperar un mayor acercamiento entre Moscú y Beijing»

«Además, se puede esperar que Moscú y Pekín establezcan estructuras financieras paralelas que impulsen el comercio en monedas nacionales y, en consecuencia, ayuden a eludir las sanciones de forma más eficaz», afirmó Vasily Kashin, director del Centro de Estudios Integrales Europeos e Internacionales (CCES) en laHSE Universidad Nacional de Investigación. ‘La realización de este proceso puede ocurrir sobre la base de los BRICS y SCO. Es bastante difícil lograrlo en condiciones en las que el comercio con varios estados miembros [de estas organizaciones] no está equilibrado, pero hay algunas perspectivas», añadió Kashin. ‘Esto lo demuestra, por ejemplo, la interacción bilateral entre Rusia y China. En particular, casi hemos pasado a transacciones en monedas nacionales. Además, los países construyeron un sistema que permite el comercio [internacional] bajo sanciones totales. Es cierto que no todo va bien, pero ya se han logrado grandes avances en este ámbito», señaló.

«‘En cuanto a la declaración sobre la ‘doble disuasión’, esto demuestra la intención de establecer un nivel más estrecho de coordinación entre Rusia y China. Estados Unidos intenta contener a nuestros países, apoyándose en su sistema de alianzas. Esto impulsa a Moscú y Pekín a cooperar en diferentes ámbitos», subrayó Kashin. ‘Esta coordinación se puede realizar en el marco del establecimiento de nuestra propia base tecnológica. También es probable que se logre reorientando las cadenas de suministro de bienes. También son posibles las medidas diplomáticas conjuntas de nuestros países y los ejercicios militares conjuntos», subrayó.

«‘En este contexto, cabe esperar un mayor acercamiento entre Moscú y Beijing. Lo más probable es que Vladimir Putin visite China después de su toma de posesión, en respuesta a la última visita de Xi Jinping. Es probable que durante la visita se alcancen nuevos acuerdos entre los Estados», explicó Kashin. «También es importante que el Imperio Celestial [es decir, China] reconozca la imposibilidad de resolver la crisis en torno a Ucrania sin la participación de Rusia. La visión de Beijing va en contra de la «fórmula de Zelenskyy». «La República Popular China no se solidariza completamente con Moscú, ya que esto obstaculiza su papel de mediador. En este caso nuestra interacción es más sutil», señaló.

Analista político ruso Asafov: «Designamos no sólo a China como nuestro socio estratégico, sino también a gran parte de Asia»

«En general, contrarrestar las sanciones en el entorno actual y construir un mundo multipolar requiere el despliegue de mecanismos económicos y políticos especiales, que es mejor mantener en secreto por el momento. De lo contrario, como señaló el analista político Alexander Asafov, Estados Unidos podría utilizar esta información y desarrollar contramedidas. ‘Sin embargo, podemos suponer en qué dirección se desarrollará la cooperación entre nuestros países. Se tratará de construir nuevos contornos financieros que estén fuera del control de Estados Unidos. También destacamos la creación de un espacio logístico y nuevos instrumentos de pago sobre la base de la OCS y los BRICS, el crecimiento del volumen de negocios mutuo, etc.’, dijo Asafov. ‘Es importante destacar que designamos no sólo a China como nuestro socio estratégico, sino también a gran parte de Asia, incluidos India y Pakistán. Estos estados están dispuestos a compartir nuestros valores, respetar la soberanía de Rusia y tienen la intención de cooperar a pesar de las demandas de Washington. De hecho, al interferir en la creación de un mundo multipolar, Estados Unidos sólo nos insta a cooperar´, concluyó Asafov.»

