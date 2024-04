Destacado periodista saudí: “El ataque de Irán contra Israel reafirma que permitirle convertirse en una potencia nuclear sería un error fatal por el cual el mundo entero pagaría un precio”

En el contexto del ataque con misiles y drones de Irán el 14 de abril de 2024 contra Israel, el periodista saudita Tariq Al-Homayed, ex editor del diario londinense Al-Sharq Al-Awsat, escribió que el ataque fue un error estratégico de Irán y demostró que este país es su peor enemigo. Con este ataque ineficaz, escribió, Irán demostró que es un actor hostil en el que no se puede confiar incluso hoy en día, cuando no tiene armas nucleares, así que imaginen lo que pasaría si las tuviera. Además, Irán demostró que, contrariamente a su imagen generalizada, no es un país paciente y calculador sino imprudente e impaciente que se preocupa más por su imagen que por sus intereses o la causa palestina que dice defender.

Al-Homayed agregó que, sin ninguna ayuda de sus adversarios, Irán socavó todos los argumentos de quienes en Occidente, y especialmente en Estados Unidos, buscan defenderlo, y generó preocupación y llamados a la moderación no sólo en la región y en Occidente sino incluso de sus aliados China y Rusia. Lo más importante es que «recordó a la región que debemos luchar por la paz y concluir acuerdos de defensa, y reafirmó que permitir que Irán se convierta en una potencia nuclear sería un error fatal por el cual el mundo entero pagaría un precio».

«La cómica represalia del régimen iraní contra Israel fue un costoso error estratégico que no puede corregirse fácil ni rápidamente. Teherán lanzó alrededor de 300 drones y algunos misiles sin infligir daños significativos. Su error estratégico fue centrarse más en salvaguardar su imagen que sus intereses políticos, propinándose así un golpe que ninguno de sus adversarios había logrado asestar desde la revolución de Khomeini.”

«La represalia de Irán a los ataques de Israel a su consulado en Damasco, que provocaron la muerte del subcomandante de la Fuerza Quds y otras cinco personas, mostró al mundo que Irán es un actor malévolo en el que no se debe confiar, incluso sin armas nucleares, y mucho menos ¡si las tuviera!”

“El régimen lo afirmó por sí mismo, no sus adversarios.”

«Lo que hizo Teherán fue imprudente. Fue en contra de toda la dialéctica sobre paciencia estratégica y tejido de alfombras, que promovía una narrativa de que los políticos iraníes podían seguir siendo pacientes durante años y luchar contra el impulso de lograr resultados rápidos. De hecho, la débil respuesta demostró que, a pesar de que la edad promedio de quienes toman las decisiones es alta, los iraníes están extremadamente inquietos. La imprudencia de las personas mayores es políticamente peligrosa. ´Cuidado con el viejo que tiene prisa´, como dice el refrán. Políticamente, esto significa que el alto dirigente ya no confía en las instituciones de su país y en su proyecto, y que busca resultados rápidos y está dispuesto a pulir la imagen del régimen a expensas de objetivos estratégicos.”

«Irán ha demostrado que es un Estado sedicioso, y que es su propio enemigo, sin mucha ayuda de Israel y los países de la región. Ha socavado los argumentos de todos los que lo defienden en Occidente, específicamente en Estados Unidos, donde el llamado lobby iraní se ha convertido en un tema de la agenda de las elecciones presidenciales. El Congreso se moviliza ahora en torno a la protección de Israel. Con su cómica respuesta, Irán ha aliviado las tensiones en torno a la guerra en Gaza, que ya no existe. Irán ya no es una prioridad. Irán recordó al Congreso que es una amenaza real a la paz y la estabilidad en la región.”

“La cómica respuesta de Irán ha demostrado que la defensa conjunta en la región es práctica e inevitable. No necesitamos ir más allá de recordarnos que el 99 % de los drones y misiles que Irán lanzó contra Israel fueron interceptados, en su mayoría fuera de Israel; algunos incluso fueron interceptados en ¡Irak, que forma parte de la esfera de influencia de Irán!”

«La cómica respuesta de Irán recordó a todos en la región que no se puede confiar en ese país, ni siquiera sin armas nucleares. ¿Cómo se percibiría si las adquiriera? Su programa nuclear no concierne sólo a los países de la región, o a Occidente y a Estados Unidos. China ahora pide moderación, al igual que los rusos. Ningún actor global puede permitirse el lujo de ver perturbada la navegación marítima o la instigación de un conflicto masivo por parte de un país con armas primitivas cuya mentalidad política le impide comprender las consecuencias de sus acciones.”

«Irán también cometió un error estratégico cuando quedó claro que su cómica respuesta era una represalia por el asesinato del subcomandante de la Fuerza Quds y no una defensa de Gaza o Hamás. Eso le dijo a la gente de la región que los iraníes son más importantes para Teherán que la causa palestina.”

«Todo eso nos dice que Irán cometió un error estratégico sin precedentes. Lo que viene después es diferente y el error tendrá graves consecuencias. Irán ha recordado a la región que debemos luchar por la paz y concluir acuerdos de defensa, y ha reafirmado que permitir que Irán se convierta en una potencia nuclear sería un error fatal por el que el mundo entero pagaría un precio».

