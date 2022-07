Hay una gran diferencia entre amor y aderezos de amor. Amar no tiene nada que ver con hacer el amor. Amar es muy diferente y muy distante de darse besos, de acompañarse a donde vayan, de estar juntos a la hora de la comida o a la hora de la plática, de estar mirándose el uno al otro con romanticismo mientras ella está colgando la ropa de él que le acaba de lavar mientras él la está mirando con romanticismo y ofreciéndole un café.

El amor no tiene nada que ver con eso. Eso es un aderezo de amor.

El amor es un sentimiento interno, está adentro. Una persona puede amar a la otra sin tener ningún tipo de aderezo de amor. Y muchas veces, lo que realmente amamos no es a la persona sino a los aderezos de amor, más de los que esa persona nos ofrece a nosotros y también aquellos que nos permitimos aderezar el amor de esa persona. Pero no estamos realmente amando a la persona, sino que estamos teniendo alguien a quien podemos permitirnos y nos permite aderezarlo con amor y ser aderezados nosotros con los aderezos de amor de esa persona hacia nosotros, pero eso no es amor. El amor es sentimental. Es algo que te llena el alma de saber de la existencia de la otra persona, de entender que esa persona es en quien tú puedes basar la confianza, no solamente para estar desnudos en la cama, sino incluso para que ni siquiera te dé un consejo, para verlo caminar, para verlo actuar y decir “de esa persona yo quiero aprender. Esa es la persona que me sirve a mi para tomar de ejemplo”. Pero no solamente como ejemplo para yo hacer algo, sino para que yo logre remediar, que logre arreglar, e incluso quiero que esa persona me regañe cuando yo me equivoco. No solamente porque sabe regañar, que es muy diferente a decir “porque me conoce”. Aunque no me conozca.

El amor es más allá de la relación entre dos personas. Esa persona tiene un don especial en él, no lo que hace conmigo, porque si no, entonces, no es amor, es egoísmo. Y el egoísmo lleva a que si esa persona dejaría de hacer eso que hace conmigo, entonces dejo de amarlo. Por lo tanto, aquel “amor” que no es amor, no es más que una sucesión de condiciones a lo que yo llamo aderezos de amor.