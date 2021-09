Desde el descubrimiento de la cepa inicial del Sars-CoV-2 en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China, los científicos han detectado varios miles de mutaciones del Covid-19 a través del mundo. Si bien la aplastante mayoría de estas variantes no presenta dificultades particulares, algunas mutaciones oponen una forma de resistencia frente a las vacunas contra la enfermedad; es el caso de la variante Delta, llamada inicialmente “india”, que ahora es predominante en muchos países del mundo, causando miles de muertes, en especial de quienes no recibieron la vacuna, según reportan los informes pertinentes. El tema de fondo mis estimados lectores, es la intrincada secuencia en la producción de anticuerpos por el organismo al recibir la vacuna, tema aun en discusión, al no conocerse con fehaciencia el tiempo que duran los anticuerpos en el organismo después de recibirla, aceptándose en forma muy ligera que luego de recibir la segunda dosis, la inmunidad producida llega a los seis meses, iniciándose el descenso de los anticuerpos en el organismo, siendo literalmente necesario, robustecer nuevamente la inmunidad con una tercera dosis, que es el tema escogido y que provoca mucha controversia en los centros médicos mundiales.

Para quien escribe la nota, doctor en medicina veterinaria, master en salud animal, con especial énfasis en inmunología, la tercera dosis es necesaria, en especial para aquellas personas (profesionales de la medicina), que diariamente están expuestos a una elevada carga de antígeno viral, más aún, en un medio como el nuestro, renuente a recibir la vacuna un significativo segmento de la población, dejando como consecuencia, un enorme espacio ideal para que el virus encuentre la forma de replicarse y continuar mutando, produciendo variantes como la que ha puesto nuevamente en vilo al mundo. No olvidemos que la inmunidad personal depende en gran medida de la inmunidad de quien está a nuestro lado, si todos batallamos contra el virus, venceremos, siendo el problema general no particular.