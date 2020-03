Diario Judío México - Con más de cuarenta años de historia, Les Moustaches es un referente de la excelencia gastronómica francesa en nuestro país, y es punto de reunión frecuente para empresarios e importantes figuras del país. Es aquí donde constantemente se celebran delicioso festivales gastronómicos y odas a platillos, cocinas y chefs de diferentes partes del mundo.

El menú del chef Rafael Bautista – quien ha estado aquí desde el principio – es amplio y excelente, con platillos tentadores que invitan a regresar una y otra vez. Los platillos favoritos pertenecen en el menú que se modifica tres veces al año, con divertidas adiciones como el Festival del Salmon, del Pescado, del Pato, de Cocina Mexicana, del Chateaubriand, y del Bacalao.

Condecorado con el Five Star Diamond Award que otorga The American Academy of Hospitality Sciences, organismo internacional que premia a lo más selecto del gremio gastronómico en el mundo por su excelente comida, servicio, calidad, actitud y hospitalidad, Les Moustaches es el único en recibirlo por 15° año consecutivo.

La magia de su éxito radica en su excelente gastronomía francesa, en sus decorados delicados, en el ambiente donde la música de piano y violín acompañan cada bocado, y su propietario Luis Gálvez, cuyos abuelos habitaran en esta casona porfiriana a una cuadra del Paseo de la Reforma, y quien se ha encargado de mantener su esplendor mediante un incansable trabajo. Esta reunión de cualidades son las que en conjunto le han dando al restaurante su tan peculiar estilo durante 44 años.

Les Moustaches es una mansión que conserva la elegancia de su pasado, con el clasicismo que permanece intacto al paso del tiempo. Este restaurante es un rincón parisino en pleno corazón de la ciudad de México, el destino preferido para los eventos más sofisticados que transcurren en sus impactantemente bellos salones – Sena, Vitral, Biblioteca y Provenzal.

Un edén para los amantes del arte culinario y aventureros que gustan probar lo mejor de exquisitos festivales gastronómicos, Les Moustaches es un portal para nuestros sentidos.