Puede que el antisemitismo sea el odio más antiguo del mundo, pero todavía está muy lejos de la puerta de la muerte. Lo que me parece especialmente penoso, si no sorprendente, es ver a los autoproclamados activistas de los derechos humanos demonizando a la comunidad judía más frecuentemente amenazada del mundo.

Me refiero, por supuesto, a Human Rights Watch, una organización no gubernamental -pero no ideológica- que acaba de publicar un informe de 213 páginas, “Un umbral cruzado”, en el que declara su “conclusión” de que Israel está cometiendo “crímenes de apartheid”, a los que llama “crímenes contra la humanidad” que, añade, “deberían desencadenar acciones”.

En otras palabras, HRW se ha arrogado la autoridad de actuar como fiscal, juez y jurado. Dejarán a otros la tarea de actuar como verdugos.

No es una hipérbole. Los regímenes de apartheid son ilegítimos. Los regímenes ilegítimos deben ser abolidos. Por lo tanto, HRW está proporcionando una justificación para aquellos cuyo objetivo es la abolición del único Estado de mayoría judía del mundo, el refugio de los judíos perseguidos o expulsados de Europa, Oriente Medio y otros lugares.

Los defensores de HRW podrían afirmar: “¡Sólo están instando a los israelíes a reformarse! ¿Por qué no puede Israel emular a Sudáfrica, donde la minoría blanca entregó el poder a la mayoría negra?”.

Para empezar, Israel ya es una nación gobernada por la mayoría. El 20% de los ciudadanos israelíes que se identifican como palestinos o árabes israelíes votan, se presentan a elecciones, ocupan escaños en el parlamento israelí, son jueces, incluso en el Tribunal Supremo de Israel, trabajan como médicos en hospitales (no segregados), asisten a universidades (no segregadas), comen en restaurantes (no segregados) y se relajan en playas (no segregadas). Lo mismo ocurre con los drusos, cristianos, beduinos, circasianos y otras minorías israelíes que HRW parece ignorar.

Para llamar a eso apartheid hay que retorcer el significado de la palabra hasta hacerlo irreconocible, cosa que hace HRW. Y a HRW no se le escapa que en ningún otro país de Oriente Medio las minorías étnicas y religiosas gozan de derechos y libertades similares. Esto significa que los activistas de HRW han optado por aplicar un estándar separado y desigual a Israel. Esto constituye por sí solo antisemitismo.

Los defensores de HRW podrían afirmar: “Vale, ¡pero los palestinos de Gaza y Cisjordania viven en régimen de apartheid!”.

Falso. Son territorios desde los que se lanzó la guerra contra Israel en 1967. Israel sobrevivió y, en 2005, se retiró por completo de Gaza. Desde 2007, los palestinos de Gaza están gobernados por Hamás, que rechaza incluso la posibilidad de una coexistencia pacífica con Israel. Hamás comete diariamente actos de terrorismo contra los israelíes, al tiempo que promete explícitamente asesinar en masa y/o expulsar a los judíos israelíes de Israel.

Los palestinos de Cisjordania, en virtud de los Acuerdos de Oslo de 1993, están gobernados por la Autoridad Palestina, que tiene aspiraciones nacionales y afirma buscar una “solución de dos Estados”. Pero ha rechazado una serie de ofertas que le habrían proporcionado ese estatus y, en los últimos años, el presidente de la AP, Mahmud Abbas, se ha mostrado poco dispuesto incluso a negociar directamente con los israelíes.

HRW parece creer que los palestinos de Gaza y Cisjordania tienen derecho a exigir la ciudadanía de un Estado cuya destrucción buscan. No existe tal derecho en ningún lugar del mundo, y para los israelíes concederlo sería suicida.

El Kohelet Policy Forum, un grupo de expertos israelí, ha publicado una respuesta detallada a HRW. Merece ser leída en su totalidad. Aquí sólo tengo espacio para destacar algunos puntos.

El apartheid, señala, no es “un conjunto de políticas con las que casualmente HRW no está de acuerdo”. El apartheid implica “la separación física -aparte- de las personas basada en una jerarquía racial legislada”. Como se ha señalado anteriormente, esa no es la situación en Israel. No hay distinciones raciales en la legislación israelí. Tampoco los judíos y los palestinos son dos grupos raciales distintos. Los israelíes son, de hecho, multirraciales, y más de la mitad proceden de familias autóctonas de Oriente Medio que nunca han salido de él.

¿Se pueden encontrar casos de prejuicios, fanatismo o discriminación en Israel? ¿En qué naciones no es así? La respuesta es ninguna, por lo que “ningún país desde el fin del apartheid sudafricano ha recibido la distinción”.

Ni China, donde los uigures y los tibetanos sufren una atroz persecución; ni la República Islámica de Irán, que oprime duramente a los bahais; ni Pakistán, que lleva décadas expulsando a hindúes, sijs, cristianos, ahmadíes y otras minorías.

HRW afirma que los israelíes superaron el “umbral” del apartheid con su “Ley del Estado-Nación”. Kohelet responde: “Aunque la sabiduría de la ley del Estado-Nación puede ser criticada, no hace nada parecido a lo que hizo ninguna de las leyes del apartheid, y en cambio se parece mucho a numerosas disposiciones constitucionales democráticas europeas. De hecho, es casi totalmente declarativa; su única disposición sustantiva garantiza, en lugar de negar, los derechos de los árabes palestinos (garantiza los derechos de la lengua árabe)”.

Es más, los Estados de todo Oriente Medio se proclaman con orgullo árabes y/o musulmanes. Sólo la identidad y la autodeterminación judías son consideradas por la HRM como un “crimen contra la humanidad”.

Hay que reconocerlo: el gobierno de Biden declaró explícitamente la semana pasada que no considera “que las acciones de Israel constituyan un apartheid”.

Como se ha señalado anteriormente, la evidencia de la animosidad de HRW hacia Israel no es una sorpresa. Hace más de una década, Robert Bernstein, fundador de HRW y su presidente de 1978 a 1998, acusó a la organización de “ayudar a quienes desean convertir a Israel en un Estado paria.”

Pero ahora es HRW, y no Israel, quien ha cruzado un umbral. Su último intento de difamar y deslegitimar al Estado judío proporciona ayuda y consuelo a aquellos -incluidos Hamás, Hezbolá y los gobernantes de Irán- que incitan y juran el genocidio. La definición de genocidio es clara, y es inequívocamente un crimen según el derecho internacional.

Los defensores de HRW podrían afirmar: “¡Estoy seguro de que no es su intención!” Los críticos de HRW podrían responder: “Créame, saben exactamente lo que hacen”.